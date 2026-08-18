Xiaomi má v nastavení skrytý přepínač regionu. Odemkne funkce, které v Česku oficiálně neexistují, ale má to háček

Telefony Xiaomi, Redmi i Poco s HyperOS ukrývají v menu Nastavení → Další nastavení → Region nenápadný přepínač, který může ovlivnit, jaké funkce, aplikace a aktualizace vám systém nabídne. Nejde o žádný vývojářský mód ani servisní menu, ale o běžnou systémovou volbu, ke které má Xiaomi i veřejné FAQ. Jenže je o úroveň hlouběji, než kam se většina uživatelů prokliká, a Xiaomi ji rozhodně neprezentuje jako nástroj pro odemykání čehokoli. Právě proto o ní většina českých majitelů neví. A jeden háček? Přepnutím regionu sice můžete získat širší katalogy, dřívější systémové aktualizace nebo bohatší nabídku aplikací, ale zároveň se mohou změnit reklamní a obsahová doporučení, zobrazit lokální aplikace, které jste si nevyžádali, a v některých případech se mohou změnit i funkce závislé na regionu.
Co přesně region v telefonu mění
Xiaomi na svých stránkách k HyperOS uvádí, že dostupnost funkcí i tempo aktualizací se liší podle regionu a modelu. V praxi to může znamenat několik věcí.
- Za prvé: aktualizace systému. HyperOS distribuuje OTA aktualizace postupně po regionech. Přepnutím na jiný trh, třeba Indii, se může stát, že telefon nabídne novější verzi systému dřív, než ji Xiaomi uvolní pro Česko. Není to ale zaručený způsob, jak aktualizaci získat dříve.
- Za druhé: Themes, tedy motivy a tapety. Aplikace Themes přizpůsobuje obsah podle určeného regionu, takže indický nebo malajsijský trh může nabídnout jiný a někdy širší katalog.
- Za třetí: GetApps, vlastní obchod s aplikacemi Xiaomi, který funguje jen na vybraných trzích. V českém regionu může být jeho nabídka omezená; po přepnutí například na Indii se může zobrazit širší katalog.
Uživatelé na fórech občas zmiňují i vyšší maximální hlasitost sluchátek po přepnutí na Tchaj-wan. Evropská pravidla totiž na základě rozhodnutí Komise 2009/490/ES skutečně stanovují požadavky na bezpečnostní limity hlasitosti osobních hudebních přehrávačů kvůli ochraně sluchu. Konkrétní chování telefonu se ale může lišit podle modelu a verze softwaru. Nepodařilo se dohledat oficiální potvrzení Xiaomi, že přepnutí regionu na Tchaj-wan spolehlivě a u všech modelů tento limit odstraní. Jde proto spíš o pozorovaný efekt než o garantovanou funkci.
Háček první: reklamy a nevyžádané aplikace
Xiaomi ve svém Privacy White Paper uvádí, že v systémových rozhraních a aplikacích může zobrazovat doporučovací a reklamní obsah. GetApps navíc pracuje s nastavením regionu a dalšími údaji pro přizpůsobení obsahu. Po přepnutí na indický region se mohou tyto rozdíly projevit výrazněji.
GetApps může začít nabízet lokalizované indické aplikace, posílat notifikace a zobrazovat propagační obsah. Kdo si přepne region a zapomene na to, může být překvapený větším množstvím upozornění nebo obsahem určeným pro daný trh. Aplikace nainstalované přes GetApps navíc v telefonu zůstanou i po přepnutí regionu zpět a samy se neodinstalují.
Háček druhý: bezkontaktní placení a GPS
Tohle je prakticky nejcitlivější bod. Google Wallet funguje jako regionálně podporovaná služba a její dostupnost závisí na zemi, zařízení, bance a dalších podmínkách. Přepnutí regionu proto může v některých případech ovlivnit dostupnost určitých funkcí nebo aplikací. Neznamená to ale automaticky, že vám po přepnutí regionu přestane fungovat placení telefonem.
Xiaomi navíc ve svém FAQ upozorňuje, že nastavení regionu může ovlivnit některé funkce a obsah dostupný v telefonu. Přímé tvrzení, že samotná změna regionu spolehlivě způsobí nepřesnost GPS, by ale bylo příliš silné. Pro člověka, který telefon denně používá k navigaci a placení, je proto důležité po změně zkontrolovat, zda všechny používané služby fungují stejně jako předtím.
Důležitá poznámka pro ty, kdo se bojí o záruku: samotné přepnutí regionu v běžném nastavení záruku neruší. Xiaomi uvádí, že jiné zásahy, například odemčení bootloaderu, mohou mít na záruční podmínky vliv. To je ale jiná operace.
Jak na to krok za krokem a jak se vrátit
Pokud chcete přepínač vyzkoušet třeba kvůli dřívější aktualizaci, postup je přímočarý, ale vyplatí se dodržet pořadí:
- Zálohujte data. Xiaomi to doporučuje před každou větší změnou nebo aktualizací systému.
- Otevřete Nastavení → Další nastavení → Region a vyberte cílový region (např. Indie).
- Přejděte do O telefonu → Xiaomi HyperOS → Zkontrolovat aktualizace a ověřte, zda se objeví novější verze.
- Pokud ano, nainstalujte ji. Běžná OTA aktualizace nemaže osobní data, přesto je záloha před aktualizací rozumným opatřením.
- Vraťte region zpět na Českou republiku stejnou cestou.
- Zkontrolujte Nastavení → Připojení a sdílení → NFC a ověřte, že je jako výchozí platební aplikace nastaven Google Wallet, pokud ji používáte.
- Pokud se objevily lokální aplikace z GetApps, vypněte jim notifikace nebo je odinstalujte, pokud je nepotřebujete.
Xiaomi nemá oficiální návod „přepni region kvůli aktualizaci a vrať se zpět“. Tohle je postup složený z jednotlivých nastavení a dostupných oficiálních informací, ale výsledek se může lišit model od modelu a podle konkrétní verze HyperOS.
Není to jen Xiaomi
Regionální omezení funkcí nejsou výsadou jedné značky. Samsung otevřeně uvádí, že dostupnost AI funkcí Galaxy se liší podle regionu, verze systému i operátora. Motorola v dokumentaci píše, že platby NFC podporují jen některé verze telefonu prodávané v určitých zemích. Rozdíl je v tom, že Xiaomi umožňuje uživateli region ručně přepnout přímo v nastavení, bez rootování, bez odemykání bootloaderu a bez jakéhokoli hacku.
Právě proto je to lákavé. A právě proto je dobré vědět, co všechno se může přepnout s ním.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman