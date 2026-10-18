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Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.

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Za aplikace a předplatná vynakládáme stále více a více finančních prostředků. Otázka ale zní: opravdu výrobci a vývojáři těmito poplatky pokrývají své náklady, nebo se...
Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.

Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.

Zdroj: Android Community
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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