Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Withings chce za synchronizaci s Apple Health v přepočtu přes 2 000 korun ročně. Nový krok vyvolal mezi zákazníky kritiku.Zdroj: Android Community
Článek byl publikován 18.10.2026 05:00
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