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Windows používá skoro 50 % vývojářů, a přesto jím elita Silicon Valley pohrdá. Průzkumy ukazují dvě reality

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Podle Stack Overflow Developer Survey 2025 pracuje na Windows 49,5 % profesionálních vývojářů. V anketách ale systém volí jen každý osmý.
Stolní počítač se systémem Windows

Stolní počítač se systémem Windows

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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