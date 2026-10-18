Windows používá skoro 50 % vývojářů, a přesto jím elita Silicon Valley pohrdá. Průzkumy ukazují dvě reality

Dvě čísla, dvě skupiny respondentů a dvě úplně jiné odpovědi na stejnou otázku. Stack Overflow Developer Survey 2025 shromáždil odpovědi desítek tisíc vývojářů a zjistil, že Windows jako primární operační systém pro práci používá 49,5 % z nich. Když ale stejnou otázku položil Gergely Orosz, autor vlivného newsletteru The Pragmatic Engineer, svému publiku na X a LinkedIn, skončil Windows na pouhých 12,8 %. Přibližně dvě třetiny respondentů hlasovaly pro macOS a zhruba pětina pro Linux. Nejde nutně o chybu v měření. Výsledky zachycují dvě odlišné skupiny vývojářů, jejich pracovní podmínky i možnosti výběru.
Kdo je ta „elita“ a proč ji zajímá jiný svět
Slovo „elita“ v kontextu Silicon Valley neoznačuje všechny vývojáře na světě. Orosz svůj newsletter profiluje především pro softwarové inženýry a technické manažery se zájmem o velké technologické firmy a startupy. Sám pracoval mimo jiné v Uberu, Skypu a Microsoftu. Jeho ankety na X a LinkedIn proto zachycují poměrně úzkou, ale v technologickém průmyslu velmi viditelnou skupinu lidí. Často jde o vývojáře, kteří mají při výběru pracovního počítače větší volnost. A právě v tom může být podstatná část vysvětlení.
Když vývojář v bance v Brně dostane firemní ThinkPad s Windows a předinstalovaným interním softwarem, jeho možnost zvolit si jiný operační systém může být minimální. Když seniorní backendový vývojář v berlínském startupu požádá o MacBook, může ho zaměstnavatel bez problémů dostat. Rozdíl mezi 49,5 % a 12,8 % proto sám o sobě neměří kvalitu jednotlivých systémů. Může odrážet také rozdílné pracovní prostředí a míru svobody při výběru.
Metodika rozhoduje o příběhu
Stack Overflow sbíral data od 29. května do 23. června 2025 ve 177 zemích. Po vyřazení nevyhovujících odpovědí zůstalo 49 009 respondentů. Nábor probíhal především prostřednictvím vlastních kanálů platformy, takže se do průzkumu zapojili lidé s různou úrovní zkušeností i z různých pracovních prostředí – od freelancerů přes zaměstnance velkých firem až po vývojáře z různých částí světa. Jde o jeden z nejrozsáhlejších veřejných průzkumů mezi vývojáři, nikoli však o dokonale reprezentativní obraz celého odvětví.
Oroszovy ankety zachycují jinou skupinu lidí:
- Vzorek: přibližně 10 000 hlasů celkem, bez deklarované reprezentativnosti.
- Publikum: čtenáři newsletteru a sledující na sociálních sítích, převážně lidé ze startupů a velkých technologických firem.
- Výsledky: macOS kolem 62–66 %, Linux 20–24 %, Windows 12–13 %.
Ani jedno číslo nemusí být chybné. Každý průzkum ale zachycuje jinou skupinu respondentů. Zatímco Stack Overflow nabízí širší pohled na vývojáře napříč trhem, Oroszovy ankety ukazují preference publika, které je výrazněji orientované na startupy a velké technologické firmy.
Proč Microsoft sám přiznává problém
Jedním z nejvýraznějších signálů, že vývojářům na Windows chyběla lepší podpora linuxových nástrojů, je samotná existence WSL. Windows Subsystem for Linux umožňuje spouštět linuxové prostředí přímo ve Windows. Microsoft jej představil právě jako způsob, jak vývojářům zpřístupnit linuxové nástroje bez nutnosti instalovat druhý operační systém.
WSL 2 přineslo linuxové jádro a výrazně lepší kompatibilitu i výkon u řady operací, zejména při práci se soubory. Vývojář tak může na Windows používat prostředí GNU/Linux, aniž by musel počítač přepínat mezi dvěma systémy nebo spouštět klasický virtuální stroj. Technicky jde o funkční řešení, které mnoha lidem vyhovuje. Zároveň ale ukazuje, že část vývojářů potřebuje nástroje a pracovní postupy běžné v linuxovém prostředí.
Na druhé straně stojí macOS s unixovým základem, integrovaným terminálem a hardwarem Apple Silicon. MacBooky navíc nabízejí dlouhou výdrž na baterii, i když konkrétní výsledek závisí na modelu a způsobu používání. Kdo tráví většinu dne v terminálu, kontejnerech a nástrojích určených pro Linux, může dát přednost systému, ve kterém mu tyto postupy fungují přirozeně a bez další konfigurační vrstvy.
Co to znamená pro českého vývojáře
Přímý reprezentativní průzkum mezi českými vývojáři se nám nepodařilo dohledat. Ve Stack Overflow Developer Survey 2025 figuruje 520 respondentů z České republiky, veřejný přehled ale nenabízí dostatečně podrobný český rozbor podle operačního systému. Nepřímý obrázek poskytují data Statcounteru, podle nichž Windows na českých desktopech výrazně převažuje, zatímco macOS a Linux mají podstatně menší podíl. Tato čísla se ovšem týkají všech desktopových zařízení, nikoli výhradně počítačů vývojářů. Nelze je proto přímo srovnávat s výsledky ankety mezi technologickými profesionály.
Pro koho dává Windows v roce 2026 smysl jako primární vývojářský systém? Především pro ty, kteří vyvíjejí aplikace přímo pro Windows, udržují starší projekty ve WPF nebo WinForms, případně kombinují práci s nativními windowsovými nástroji a linuxovým prostředím přes WSL. Kdo má při výběru počítače volnou ruku a většinu času pracuje s unixovým backendovým stackem, může dát přednost macOS nebo nativnímu Linuxu.
V této debatě nerozhoduje jen celkový podíl na trhu. Důležité je také to, co si vybere vývojář, který má skutečnou možnost volby. Oroszovy ankety naznačují, že v jeho profesní komunitě mají macOS a Linux výrazně silnější pozici než mezi vývojáři obecně. Neznamená to, že Windows nefunguje. Spíše to ukazuje, že pro část vývojářů už samotná kompatibilita s jejich pracovními nástroji nestačí a při výběru systému hrají roli i další faktory.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda