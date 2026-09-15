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Windows 11 ukrývá zapomenuté nastavení, které zrychlí Wi-Fi. Testování výsledku mluví jasně

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Hluboko ve Správci zařízení se skrývá položka Vysílací výkon, která dokáže ve slabším signálu více než zdvojnásobit rychlost stahování.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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