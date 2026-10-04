Windows 11 po instalaci nenechávejte jen tak. Pět kontrol zabere méně než hodinu a většina lidí je stejně vynechá

Bezpečnostní report organizací CYBSAFE a National Cybersecurity Alliance za období 2024 až 2025 vychází z odpovědí více než 7 000 lidí. Automatické aktualizace má podle něj zapnuté jen 45 % z nich, takže většina dotázaných nechává počítač čekat na opravy, dokud si na ně sama nevzpomene. Po čisté instalaci Windows 11 nebo po větším upgradu sice spoustu práce udělá systém sám, část nastavení ale zůstává ve výchozím stavu, který konkrétnímu počítači nemusí sedět. Kontroly popsané níže proto platí pro obě situace, pro novou instalaci i pro upgrade.
Kde v nastavení leží ovladače, které Windows samo nenainstaluje
Bezpečnostní aktualizace si Windows 11 stahuje automaticky. Nebezpečnostní opravy a vylepšení ale Microsoft může uvolňovat postupně, a čerstvě nainstalovaný systém je proto nemusí mít všechny. V Nastavení otevřete sekci Windows Update a ručně klikněte na Check for updates. Hned uvidíte, jestli na počítač nečeká další balík.
O kousek níž je sekce Optional updates, kterou přehlédne nejvíc lidí. Objevují se v ní ovladače, které běžný proces aktualizací nenainstaluje, typicky pro grafickou kartu, zvukový čip nebo síťový adaptér. Počítač sice naběhne i s obecným ovladačem dodaným s Windows, konkrétní hardware s ním ale nemusí pracovat naplno a některé jeho funkce můžou chybět. Volitelné aktualizace je potřeba projít a nainstalovat ručně.
Diagnostiku spustíte jedním příkazem a Defenderu stačí pár kliknutí
Na diagnostiku systému nepotřebujete žádný další program. Stiskněte Win+R, napište
perfmon /report a zhruba minutu počkejte. Performance Monitor mezitím projde sadu testů a sestaví přehled, který upozorní na potíže se službami, hardwarem, ovladači nebo konfigurací. Jde o nejlevnější krok z celé pětice: jeden příkaz a minuta čekání odhalí chyby, které by se jinak projevily až při práci.
Microsoft Defender Antivirus běží ve Windows 11 standardně. V nezávislém testu AV-TEST z června 2026 dostal za ochranu plných 6 bodů z 6, a pro běžné domácí použití tak další antivirus kupovat nemusíte. Spuštěná ochrana ovšem ještě neznamená ochranu s nejnovějšími definicemi. Po instalaci proto otevřete Windows Security, zkontrolujte aktualizace ochrany a pusťte aspoň rychlou kontrolu. Tím ověříte, že ochrana funguje a zná aktuální hrozby.
Pokud si nainstalujete antivirus jiného výrobce, Defender může podle konkrétního produktu a nastavení přejít do pasivního režimu nebo se jeho aktivní ochrana vypne.
Které údaje o vás Windows 11 posílá Microsoftu bez možnosti vypnutí
Ve výchozím stavu systém odesílá takzvaná povinná diagnostická data (required diagnostic data). Jsou to informace, které Microsoft potřebuje pro základní fungování, aktualizace, kompatibilitu a spolehlivost, a běžnou cestou je úplně vypnout nejde. Vedle nich existují volitelná diagnostická data s podrobnějšími údaji o tom, jak systém používáte, jak je nastavený a co se v něm děje, například s rozšířenými informacemi o pádech aplikací. Nastavením soukromí tedy omezíte jen to, co jde nad rámec povinného minima.
Potřebné volby najdete v Nastavení pod položkou Soukromí a zabezpečení, v části Diagnostika a zpětná vazba. Nejdřív vypněte odesílání volitelných diagnostických dat, které nese nejvíc podrobností o vašem používání. Potom deaktivujte přizpůsobené funkce (Tailored experiences), které s těmito daty pracují. Nakonec můžete smazat všechno, co už se nasbíralo, a přes Diagnostic Data Viewer si prohlédnout, co v diagnostice zůstalo.
Kdo chce víc kontroly, může sáhnout po bezplatném nástroji O&O ShutUp10++. Desítky nastavení soukromí v něm najdete na jednom místě a nástroj je mění přímo v systému. České rozhraní nemá, s českou verzí Windows ale funguje bez potíží.
Na návrat z Windows 11 k desítce máte obvykle jen deset dní
Zálohu lidé odkládají nejdéle. Podle zmíněného reportu data pravidelně zálohuje méně než polovina dotázaných. Bez zálohy se z nepovedené aktualizace, ransomwaru nebo umírajícího disku snadno stane ztráta dat, protože některé možnosti obnovy podle samotného Microsoftu odstraní aplikace, nastavení i osobní soubory.
Nejsnazší cestou je vestavěný Windows Backup. Uloží soubory a část nastavení, například motivy nebo údaje k sítím Wi-Fi. Z aplikací si zapamatuje jen seznam a při obnově nabídne jejich znovuinstalaci. Funguje navíc jen s osobním účtem Microsoft. Kdo chce vrátit počítač přesně do stavu před problémem, potřebuje obraz celého disku včetně systému, který vytvoří například AOMEI Backupper. Recovery Drive, který Windows nabízí také, slouží k nouzové obnově nebo přeinstalaci systému a osobní soubory nezálohuje.
Po upgradu z Windows 10 stojí za to ještě zkontrolovat možnost návratu. Ve výchozím nastavení je k dispozici omezenou dobu, obvykle deset dní, a návrat smaže aplikace, ovladače a změny provedené po upgradu.