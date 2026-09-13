Windows 11 konečně poběží svižně i na počítačích s 8GB RAM. Microsoft slibuje zásadní optimalizaci

Na začátku září vystoupil na berlínském veletrhu IFA Mark Linton z Microsoftu a prohlásil, že počítače s 8 GB RAM mají s Windows 11 „běžet skvěle“. Slíbil znatelné zrychlení startu systému i odezvy Windows Hello. Žádné sekundy, žádná procenta, žádný benchmark, jen slib. Přesto jde o nejkonkrétnější vyjádření, které Microsoft k výkonu na slabších strojích dosud dal. A zapadá do širšího programu, který firma buduje od března 2026: menší paměťová stopa systému, chytřejší správa paměti a omezení zbytečného předběžného načítání aplikací na zařízeních s nižší kapacitou RAM. Jinými slovy, „zásadní optimalizace“ není jednorázový zázrak, ale souhrn postupných úprav, které mají vrátit 8GB notebookům a desktopům použitelnější rezervu pro běžnou práci.
Pět let čekání na to, co mělo fungovat od začátku
Windows 11 se začal distribuovat 5. října 2021. Od té doby uživatelé s 8 GB RAM, což je konfigurace, kterou Microsoft sám
doporučuje pro dlouhodobé běžné používání, opakovaně naráželi na pomalý start, trhavý shell a nedostatek volné paměti pro aplikace. Systém sice oficiálně vyžaduje jen 4 GB RAM, ale reálná paměťová stopa Windows 11 pod zátěží nechávala na 8GB strojích jen úzkou rezervu pro prohlížeč, kancelářský balík nebo videohovor.
První veřejný plán na nápravu přišel až 20. března 2026, kdy Microsoft na
Windows Insider Blogu představil program zaměřený na kvalitu, výkon a spolehlivost. V květnu firma popsala konkrétní kroky: menší výchozí paměťovou stopu, rychlejší uvolňování paměti zpět aplikacím, úpravy plánovače úloh a omezení takzvaného pre-launch na zařízeních s nižší kapacitou RAM. V červenci pak Microsoft výslovně napsal „memory optimization for 8GB and above“. Slovo „konečně“ tedy stojí na dvou nohách: skoro pět let od vydání systému a půl roku od chvíle, kdy firma problém poprvé veřejně pojmenovala. Co přesně se pod optimalizací skrývá
Microsoft dosud nepublikoval srovnávací tabulku „před a po“. Z veřejně dostupných materiálů ale vyplývá několik konkrétních technických změn:
Menší výchozí paměťová stopa – systém má po startu zabírat méně operační paměti, čímž zůstane víc prostoru pro aplikace. Rychlejší vracení paměti – když aplikace paměť uvolní, systém ji má předat dál svižněji než dosud. Omezení pre-launch na slabších strojích – Windows 11 dosud předem načítal části aplikací do paměti, aby se po kliknutí spustily rychleji. Na 8GB strojích to paradoxně vedlo k zahlcení. Microsoft teď toto chování na zařízeních s nižší kapacitou RAM omezuje. Ladění plánovače úloh – úpravy plánovače mají zajistit konzistentnější výkon i pod zátěží. Přesun částí shellu na WinUI 3 – novější framework má snížit latenci hlavního panelu a nabídky Start.
Důležité je, že optimalizace necílí výhradně na 8GB počítače. Oficiální formulace zní „8GB and above“, takže nižší paměťová stopa a rychlejší odezva by měly prospět i strojům se 16 GB a více. Těžiště komunikace ale míří na slabší konfigurace, tam je zlepšení nejcitelnější.
Dvě koleje: běžný Windows versus Copilot+
Tady je zásadní kontrast, který snadno zapadne. Microsoft současně hraje na dvou frontách. Na jedné straně chce odlehčit Windows 11 pro 8GB notebooky a desktopy. Na druhé straně buduje prémiovou třídu Copilot+ PC, jejíž hardwarové minimum je úplně jinde:
Parametr Běžný Windows 11 Copilot+ PC RAM min. 4 GB, doporučeno 8 GB min. 16 GB DDR5/LPDDR5 Úložiště min. 64 GB min. 256 GB SSD/UFS NPU nevyžadováno 40+ TOPS
Optimalizace pro 8 GB RAM tedy neznamená, že levnější počítač najednou zvládne lokální AI funkce Copilot+. Ty zůstávají vyhrazené strojům s 16 GB paměti a specializovaným neuronovým procesorem. Microsoft sám stále prodává 8GB modely Surface, ale neřadí je do kategorie Copilot+. Kdo chce AI funkce, potřebuje jiný hardware, žádný softwarový trik to nezmění.
Kdy to přijde a co dělat teď
Přesné datum Microsoft nepotvrdil. Víme, že Windows 11 verze 26H2 je od 27. srpna 2026 v kanálu Release Preview a do běžné distribuce má dorazit „později v tomto kalendářním roce“. Zároveň Microsoft průběžně doručuje změny přes měsíční aktualizace a postupný rollout, část vylepšení tedy může přijít na podzim 2026 po kouscích, ne jedním velkým přepínačem.
Zářijový bezpečnostní update z 8. září 2026 už obsahuje AI komponenty, ale ty se instalují výhradně na Copilot+ PC. V aktuálních veřejných Insider buildech
není 8GB optimalizace explicitně rozepsaná jako hotová a široce uvolněná funkce. Kdo má 8GB počítač a řeší hlavně web, Office a videa, může s nákupem nového stroje chvíli počkat, Microsoft sám tuto konfiguraci stále považuje za dostatečnou pro běžné používání. Kdo ale potřebuje náročnější multitasking, editaci videa nebo funkce Copilot+, tomu 8GB optimalizace nákup 16GB počítače nenahradí.
Jeden praktický detail na závěr: Windows 11 Home a Pro ve verzi 24H2 končí s podporou 13. října 2026. Kdo chce výkonové změny chytat průběžně, měl by mít systém aktuální, jinak se k němu nedostanou ani ty, které Microsoft už tiše rozesílá.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda