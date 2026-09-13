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Windows 11 konečně poběží svižně i na počítačích s 8GB RAM. Microsoft slibuje zásadní optimalizaci

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Microsoft přislíbil výrazně rychlejší start systému a plynulejší chod Windows 11 na počítačích s 8 GB operační paměti, konkrétní čísla ale zatím nezveřejnil.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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