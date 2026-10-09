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Windows 11 26H2 se vejde do několika set kilobajtů. Verzi 24H2 Home a Pro přitom končí podpora už za dva týdny

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Nová verze Windows 11 nepřináší hodinovou instalaci ani stahování gigabajtů dat. Stačí jeden restart, protože nové funkce do počítačů dorazily s měsíčními aktualizacemi dřív, než verze oficiálně vyšla.
Windows 11 26H2 se vejde do několika set kilobajtů. Verzi 24H2 Home a Pro přitom končí podpora už za dva týdny

Windows 11 26H2 se vejde do několika set kilobajtů. Verzi 24H2 Home a Pro přitom končí podpora už za dva týdny

Zdroj: Foto: Miguel Angel Londoño Gar - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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