Windows 11 26H2 se vejde do několika set kilobajtů. Verzi 24H2 Home a Pro přitom končí podpora už za dva týdny

Oficiální název zní Windows 11 2026 Update a Microsoft ho začal nabízet 29. září. Na řadě jsou počítače, které už mají verzi 24H2 nebo 25H2 a splňují podmínky pro aktualizaci. Podle oficiálních informací k vydání staví 26H2 na verzi 25H2 a sdružuje funkce, které Microsoft doručoval průběžně během roku. Firma sama upozorňuje, že řadu z nich už uživatelé znají, takže kdo čeká viditelný skok v podobě nového vzhledu nebo celé sady novinek najednou, bude zklamaný.
Funkce verze 26H2 už v počítači leží a čekají na zapnutí
Celý trik je v tom, čemu Microsoft říká enablement package, česky aktivační balíček. Neobsahuje nový systémový kód a na jádro systému nesahá. Funguje jako hlavní vypínač pro funkce, které do počítače přišly v předchozích kumulativních aktualizacích a zůstávaly vypnuté. Microsoft to uvádí přímo: novinky 26H2 jsou součástí posledních kumulativních aktualizací pro 24H2 i 25H2, jen v neaktivním stavu.
Tohle je možné díky tomu, že všechny tři verze sdílejí stejný základ operačního systému a stejnou sadu systémových souborů. Po instalaci aktivačního balíčku a jednom restartu se počítač hlásí jako 26H2.
Zkratka má jasnou hranici. Kdo zůstal na Windows 11 23H2, nebo dokonce na Windows 10 a splňuje podmínky pro přechod na Windows 11, musí projít klasickým upgradem. Microsoft jako předpoklad pro 26H2 výslovně uvádí verzi 24H2 nebo 25H2.
Kolik podpory navíc získáte přechodem na 26H2
Novinky v uživatelském rozhraní tu hrají vedlejší roli. Hlavní důvod k instalaci je servisní, protože s novou verzí se posouvá datum, do kdy bude systém dostávat bezpečnostní a kvalitativní aktualizace.
U edic Home a Pro končí podpora verze 24H2 13. října 2026 a verze 25H2 o rok později, 12. října 2027. Verze 26H2 je podporovaná do 10. října 2028. Majitel počítače s 25H2 si tedy přechodem prodlouží podporu téměř o rok, majitel 24H2 zhruba o dva roky. Edice Enterprise a Education mají u každé verze zhruba rok navíc. Verze 24H2 v nich vydrží do 13. října 2027, 25H2 do 11. října 2028 a 26H2 do 9. října 2029.
Nejostřeji to dopadá na domácí a malé kancelářské počítače s 24H2. Mezi vydáním nové verze a koncem podpory té staré leží čtrnáct dní, a to je u aktualizace, kterou Microsoft rozesílá postupně, těsné okno. Po 13. říjnu počítač s 24H2 Home nebo Pro dál normálně poběží, standardní podporu této verze od Microsoftu ale ztratí.
Tři známé chyby, které Microsoft eviduje od prvního dne
Kdo nabídku v Windows Update zatím nevidí, nemusí hned hledat problém s kompatibilitou. V první vlně dostávají aktualizaci způsobilé počítače s 24H2 a 25H2, jejichž majitelé mají zapnutou volbu „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“. Na zařízení se známým problémem v konkrétní konfiguraci může Microsoft aktualizaci dočasně zadržet takzvaným safeguard holdem.
K datu vydání Microsoft vedl mezi známými problémy nefunkční USB audio zařízení třídy 1.0, potíže s důvěryhodným vztahem u některých počítačů připojených k doméně a černou obrazovku nebo nenačtenou plochu ve vybraných virtuálních prostředích. Všechny tři byly v té chvíli označené jako mitigované. Druhý a třetí problém míří na firemní sítě a virtualizaci, takže u pracovního počítače se před instalací vyplatí projít aktuální stav známých problémů na stránkách Microsoftu a mít čerstvou zálohu.
Ověřit, že přechod proběhl, zabere pár vteřin. V Nastavení stačí otevřít Systém a O systému, kde by v části „Specifikace Windows“ měla stát verze 26H2 a sestavení řady 26300. Rychleji to jde přes klávesovou zkratku Win+R, příkaz winver a potvrzení.
Na jakou verzi už aktivační balíček stačit nebude
Microsoft se o tom, že by velký roční update ztratil smysl, nikde nevyjádřil, a v materiálech k vydání taková věta nepadla. Z konstrukce 26H2 je ale vidět, kam se Windows posouvají. Hlavní verze dál vycházejí jednou ročně, novinky se do systému dostávají průběžně s měsíčními aktualizacemi a podzimní vydání je z velké části formální aktivace toho, co už v počítači je.
Tenhle model funguje jen do chvíle, kdy se změní základ systému. Pokud další verze nebude sdílet stejnou kódovou větev jako 24H2, 25H2 a 26H2, přechod na ni bude zase výraznější a samotný aktivační balíček na něj stačit nebude. Kdy k tomu dojde, Microsoft k říjnu 2026 neoznámil.