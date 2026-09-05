Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard

US Open samozřejmě ještě nedává definitivní odpověď. Po třech kolech ale nabízí první přesvědčivý argument pro druhou možnost.
Nosková porazila Ann Li 6:2, 6:7, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila v New Yorku do osmifinále. Důležitější než samotný postup je způsob, jakým k němu došla. Ve druhém setu měla možnost zápas ukončit, nevyužila mečbol, ztratila tiebreak a domácí soupeřka spolu s publikem dostala přesně takový impuls, který po velkém letním úspěchu snadno promění další grandslam v nepříjemný návrat na zem.
Nosková místo toho vyhrála třetí set 6:2.
Po velkém titulu se život hráčky skutečně komplikuje
První grandslamový titul nepřidá pouze sebevědomí a peníze. Přidá očekávání, rozhovory, sponzorské povinnosti a úplně jiný způsob, jakým se na vás dívají soupeřky.
Hráčka, která před několika měsíci přijela na turnaj jako nebezpečná outsiderka, najednou dostává v každém preview přídomek „wimbledonská vítězka“. Soupeřka na druhé straně sítě má méně co ztratit a zároveň velmi konkrétní motivaci porazit poslední grandslamovou šampionku.
Proto bývá období bezprostředně po prvním velkém titulu zvláštní zkouškou. Nejde už pouze o to, jestli hráč umí znovu předvést nejlepší tenis. Musí se naučit vyhrávat i v týdnech, kdy není všechno dokonale nastavené.
Právě to zatím Nosková v New Yorku zvládá.
Už v prvním kole prohrávala s Katie Volynets 2:5 a čelila dvěma setbolům, přesto úvodní sadu otočila. Potom prošla druhým kolem bez větších komplikací a proti Li se poprvé dostala do situace, kdy měla zápas téměř hotový, přesto jej musela znovu vyhrát od začátku ve třetím setu.
Takový scénář bývá pro čerstvou grandslamovou vítězku někdy cennější než dvě snadná vítězství 6:2, 6:2.
Druhý set se Noskové rozsypal. Celý zápas už ne
Nosková vedla ve druhé sadě 5:4 a podávala na vítězství. Li se ale udržela v zápase, dostala na svou stranu publikum a v tiebreaku zachránila za stavu 5:6 mečbol. Potom získala tři body v řadě a poslala duel do rozhodující sady.
Ještě před Wimbledonem by právě podobný moment snadno zapadal do starého příběhu o mimořádně talentované hráčce, která dokáže porazit kohokoli, ale zároveň nechává některé zápasy utéct z rukou. Nosková má dlouho tenis dost velký na to, aby soupeřky přehrávala silou úderů a kvalitou prvního servisu. Stabilita v komplikovaných zápasech ale rozhoduje o tom, zda se z nebezpečné hráčky stane pravidelná členka závěrečných kol velkých turnajů.
Proti Li se do komplikace dostala vlastní vinou a pak ji sama vyřešila. Ve třetím setu znovu převzala kontrolu, za stavu 3:2 prolomila servis Američanky a od té chvíle už zápas nepustila.
Neznamená to, že právě těchto několik gamů změnilo její kariéru. Znamená to ale, že nevyužitý mečbol nepřerostl v kolaps celého odpoledne.
Bilance po Wimbledonu začíná být zajímavější než samotná trofej
US Open nabízí ještě jeden údaj, který stojí za pozornost. Nosková vyhrála devět z posledních deseti zápasů proti hráčkám světové padesátky. Jedinou porážku v tomto období utrpěla v Cincinnati s loňskou finalistkou US Open Amandou Anisimovovou.
To už není série postavená na jednom londýnském pavouku.
Samozřejmě pořád pracujeme s relativně krátkým obdobím. Tenis má dost příkladů hráček, které po průlomových několika měsících hledaly stejnou úroveň další rok. Pokud ale chceme poznat, zda Wimbledon skutečně změnil Noskovou, musíme sledovat právě takové zápasy jako páteční třetí kolo.
Grand Slam se nevyhrává jen ve chvíli, kdy všechno letí do rohů kurtu. Hráčka musí projít také dnem, kdy soupeřka zachrání mečbol, publikum začne věřit v obrat a místo rychlého odchodu z kurtu přijde další set.
Nosková právě takový zápas zvládla.
Další kolo už bude podstatně tvrdší zkouška
V osmifinále čeká Marta Kosťuková, nasazená jedenáctka. To je přesně typ soupeřky, proti které se dá mnohem lépe poznat, kam se Nosková po Wimbledonu skutečně posunula.
Kosťuková nabídne rychlost, agresivitu i schopnost dostat se do výměn z obrany. Nosková už nebude mít stejné postavení jasné favoritky jako v některých předchozích kolech a zápas může stát na několika krátkých úsecích.
Právě proto není nutné dnes dělat z osmifinále důkaz, že se česká hráčka automaticky stala stabilní grandslamovou šampionkou. Tak daleko ještě nejsme.
Máme ale něco, co před US Open nebylo.
První velký titul často vytvoří otázku, zda hráč zažil dva týdny, které se už nikdy neopakují. Nosková o několik týdnů později prošla do druhého týdne dalšího grandslamu, má devět výher z deseti proti Top 50 a dokázala vyřešit zápas, který si sama zkomplikovala.
Wimbledon zůstává největším výsledkem její kariéry.
New York zatím ukazuje, že možná nebyl tak osamělý, jak mohl v červenci vypadat.
DALŠÍ NOVINKY Z TENISU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: US Open – Wimbledon champ Linda Noskova advances to Round 4 at 2026 US Open [1], Reuters – US Open day six [2].