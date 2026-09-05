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Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard

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Když Linda Nosková v červenci zvedala nad hlavu wimbledonskou trofej, existovaly dvě možné budoucnosti. V první právě odehrála životní dva týdny, kdy do sebe všechno zapadlo a které už nikdy nemusí zopakovat. Ve druhé Wimbledon nebyl výjimkou, ale okamžikem, kdy se její dlouhodobá úroveň posunula o patro výš.
Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard

Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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