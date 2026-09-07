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Williamsovy odmítly přijít na tiskovku po prohře na US Open. McEnroe jim veřejně vyčetl aroganci

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Čtrnáctinásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře porušily pravidlo, za které hrozí pokuta přes milion korun. Nic se nestalo.
Williamsovy odmítly přijít na tiskovku po prohře na US Open. McEnroe jim veřejně vyčetl aroganci

Williamsovy odmítly přijít na tiskovku po prohře na US Open. McEnroe jim veřejně vyčetl aroganci

Zdroj: Cincinnati Open
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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