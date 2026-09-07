Williamsovy odmítly přijít na tiskovku po prohře na US Open. McEnroe jim veřejně vyčetl aroganci

4. září 2026, Flushing Meadows. Sestry Williamsovy právě prohrály dramatický třísetový zápas prvního kola ženské čtyřhry s nasazenými Hao-Ching Chanovou a Mayou Jointovou 6:3, 6:7(6), 7:6(7). Serena nasedla do auta a odjela z areálu. Venus zamířila do šatny. Na pozápasovou tiskovou konferenci, kam podle Grand Slam Rulebooku musí přijít vítězové i poražení do šedesáti minut od konce zápasu, nedorazila ani jedna. Médiím přišla jen strohá zpráva: „Dnes nebude k dispozici pro tisk.“
McEnroe to řekl nahlas
Patrick McEnroe zareagoval během hodin. Na síti X napsal příspěvek, který se rozletěl tenisovým světem: „Jen ONY dokážou zaplnit stadion na deblový zápas. TAK SE UKAŽTE NA POZÁPASOVÉ TISKOVCE.“ Pochvala i výtka v jedné větě. Právě proto, že jen ony dokážou zaplnit stadion na deblový zápas prvního kola, měly podle něj splnit základní profesní povinnost.
Novinář Jon Wertheim přidal srovnání, které bodlo ještě víc. Taylor Fritz ten samý týden ztratil vedení 2:0 na sety proti Cerúndolovi a přiznal, že nechce nikoho vidět ani s nikým mluvit. Přesto přišel. Madison Keysová po kolapsu z vedení 5:0 ve třetím setu proti Zhengové popsala na oficiální tiskovce US Open strach, psychický tlak a pocit, že nedokáže zahrát úder. Oba splnili, co pravidla vyžadují. Williamsovy ne.
Pravidlo, které neplatí pro všechny
Grand Slam Rulebook je v tomhle jednoznačný. Kdo nemá rozumný důvod (typicky nemoc nebo zranění), musí po zápase absolvovat mediální povinnosti. Porušení může být sankcionováno pokutou až 50 000 dolarů na hráčku, tedy zhruba 1,15 milionu korun. USTA ale podle Front Office Sports potvrdila, že ani Serena, ani Venus pokutu nedostanou. Zdravotní důvod pro omluvu přitom turnaj neevidoval.
Tady se příběh láme. Nejde o jednu vynechanou tiskovku. Jde o vzorec. Novinář Ben Rothenberg, který incident rekonstruoval nejpodrobněji, píše o patnácti až dvaceti případech, kdy Williamsovy na média nepřišly. Front Office Sports mluví o více než tuctu. Na Wimbledonu 2026 Serena po prohře v singlu také chyběla, tam ale její agentka Jill Smollerová dodatečně nahlásila poranění pravého kolene, což pravidla uznávají jako legitimní omluvu. Na US Open žádná taková omluva nezazněla.
Divoká karta, divoký metr
Kontext dělá z celé věci víc než anekdotu. Williamsovy na US Open 2026 startovaly na divokou kartu, kterou jim USTA udělila navzdory výsledkům. Venus byla v sezoně 2026 na stavu 0:8 v singlu a táhla jedenáctizápasovou sérii porážek sahající až k výhře nad Peyton Stearnsovou ve Washingtonu v červenci 2025. Na US Open vypadla i v singlu s Keninovou. Pro Serenu šlo teprve o druhý grandslam od US Open 2022.
Sportovní argument pro divokou kartu byl slabý. Komerční naopak silný; McEnroe sám uznal, že jen ony dokážou prodat deblový zápas prvního kola jako hlavní událost večera. Turnaj jim dal výjimečný start, výjimečnou pozornost, výjimečný prostor. A když přišel čas splnit jedinou protiváhu toho všeho, základní mediální povinnost, dal jim i výjimečnou úlevu.
Ne bojkot, ale selektivní přístup
Bylo by nepřesné rámovat Williamsovy jako hráčky, které po porážkách zásadně nemluví. Ještě v srpnu 2026 po prohraném deblu v Cincinnati obě normálně přišly před novináře a otevřeně mluvily o tom, co pro ně znamená společný návrat na kurt. Na US Open 2025 Venus po porážce s Muchovou standardně absolvovala tiskovku. Problém tedy není absolutní bojkot. Je to nepravidelnost a selektivita, která u jiných hráček neprochází, a u Williamsových opakovaně ano.
Komentátor Simon Cambers to shrnul jednoduše: mediální povinnosti jsou součástí dohody kolem prize money. Kdo bere startovné a odměny, bere i povinnost mluvit. Silnou obhajobu sester z řad aktivních hráčů se přitom v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat.
Čtrnáct grandslamových titulů ve čtyřhře nikdo neodepře. Ale pravidlo, které Fritz a Keysová po mnohem bolestivějších porážkách dodrželi, Williamsovým odpuštěno bylo. A právě v tom odpuštění je celý příběh.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář