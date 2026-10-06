Wi-Fi v jednom pokoji nefungovala a nikdo nevěděl proč. Stačila jedna aplikace v telefonu a příčina byla jasná

Představte si situaci: router stojí v obýváku, telefon ukazuje plný signál, a přesto se stránky načítají jako na vytáčeném modemu. Video zamrzává, videohovor se seká, speedtest ukazuje zlomek toho, co by měl. Restart routeru nepomůže, restart telefonu taky ne. Poskytovatel po telefonu potvrdí, že linka je v pořádku. Problém přitom celou dobu nemusí být v tarifu ani v routeru samotném, ale v neviditelném rádiovém provozu kolem vás. Právě tohle umí odhalit aplikace WiFi Heatmap od Wi-Fi Solutions, dostupná zdarma v českém Google Play. Na Androidu zobrazí mapu pokrytí signálem, mapu rychlosti, kanálovou mapu, mapu okolních sítí i odezvu přes ping. Právě kombinace těchto vrstev může odhalit, proč Wi-Fi v jednom pokoji selhává, i když je router na dosah ruky.
Proč silný signál neznamená rychlé připojení
Většina lidí si Wi-Fi představuje jednoduše: čím víc čárek na ikoně, tím lepší internet. Jenže ikona signálu ukazuje především sílu rádiového spojení mezi routerem a zařízením. Neříká nic o tom, kolik dalších sítí vysílá na stejném nebo překrývajícím se kanálu a jak moc se jejich provoz navzájem ovlivňuje.
Pásmo 2,4 GHz má v běžném 20MHz režimu tři vzájemně se nepřekrývající kanály: 1, 6 a 11. Potvrzují to mimo jiné Microsoft, Apple i Linksys. Problém nastane v okamžiku, kdy váš router vysílá třeba na kanálu 6 a na stejném kanálu vysílá i pět sousedních sítí v paneláku. Signál může být silný, ale efektivní propustnost a odezva se mohou zhoršit. Reálná rychlost navíc není totožná s rychlostí uvedenou u Wi-Fi spojení, protože závisí na celé řadě podmínek včetně rušení, vzdálenosti, šířky kanálu a schopností zařízení.
O2 na své podpoře označuje rušení okolními Wi-Fi sítěmi za jednu z častých příčin potíží u 2,4GHz sítí. T-Mobile doplňuje, že právě toto pásmo je ve městech náchylnější k vzájemnému rušení. V paneláku, kde na jednom patře vysílá deset routerů, tak může být prostředí výrazně přeplněné.
Co přesně WiFi Heatmap ukáže
Aplikace funguje tak, že s telefonem projdete byt a ona na podkladový plán vykreslí několik vrstev:
- Mapa pokrytí – kde je signál silný a kde slábne.
- Mapa rychlosti – jaká rychlost je v jednotlivých místech skutečně naměřena, ne jen teoretická rychlost spojení.
- Kanálová mapa – na jakém kanálu vysílá váš router a jaké kanály používají okolní sítě.
- Mapa okolních sítí – kolik cizích přístupových bodů se ve vašem okolí nachází a jaké kanály využívají.
- Mapa pingu – odezva na router, která může prozradit, kde spojení „škube“.
Právě v tom je klíč k rozluštění záhady s jedním pokojem. Signál tam může být klidně silný, ale kanálová mapa ukáže, že na stejném nebo překrývajícím se kanálu vysílá několik sousedů. Ping může růst a rychlost klesat. Běžná kontrola („router svítí, Wi-Fi se zobrazuje“) tohle neodhalí. Automatická volba kanálu v routeru navíc nemusí vždy zvolit nejlepší možnost pro konkrétní domácnost.
Důležitá poznámka pro majitele iPhonů: v App Storu existuje aplikace stejného názvu, ale iOS má přístup k informacím o Wi-Fi a skenování okolních sítí omezenější než Android. Verze pro iPhone proto nemusí poskytovat stejný rozsah diagnostických funkcí jako Android. Pro hledání problémů s kanálovým rušením je tak vhodnější použít Android.
Jak problém vyřešit za pár minut
Jakmile WiFi Heatmap ukáže, že váš router vysílá na přetíženém kanálu, řešení může být překvapivě jednoduché. Stačí se přihlásit do administrace routeru (typicky přes webový prohlížeč na adrese uvedené na štítku routeru) a v sekci Wireless nebo Wi-Fi Settings ručně přepnout kanál.
Linksys doporučuje konkrétní postup: pokud je rušený kanál 6, můžete vyzkoušet 1 nebo 11. Stejnou logiku používají ve svých návodech i další výrobci, například NETGEAR a D-Link. Celý zásah může zabrat jen minutu nebo dvě.
Po změně je ale zásadní jedno: měření zopakovat. Projděte byt znovu s WiFi Heatmap a porovnejte výsledky. Teprve když se na problémovém místě zlepší rychlost a klesne ping, máte lepší potvrzení, že změna pomohla. Pokud se výsledky nezlepší, může být příčina jinde.
Kdy kanál nestačí a je čas na 5 GHz
Přepnutí kanálu pomůže v mnoha případech, ale není to univerzální lék. V hustě zastavěných lokalitách může být prostředí na 2,4 GHz přeplněné natolik, že změna kanálu přinese jen malý rozdíl. Apple navíc upozorňuje, že toto pásmo mohou ovlivňovat i další zařízení, například mikrovlnné trouby a některé bezdrátové technologie.
Pokud router podporuje 5GHz pásmo, stojí za to ho vyzkoušet. Nabízí více kanálů a v běžném domácím prostředí bývá méně zatížené než 2,4 GHz. Nevýhoda je, že signál na vyšší frekvenci hůře prochází zdmi, takže se hodí hlavně tam, kde je zařízení ve stejné místnosti jako router nebo v její blízkosti. Pro streaming, hry a videohovory to ale může znamenat znatelný rozdíl.
A ještě jedna věc: situace v éteru se mění. Stačí, aby soused vyměnil router nebo přibyla nová síť, a problém se může vrátit. WiFi Heatmap proto není aplikace na jedno použití. Je to diagnostický nástroj, ke kterému se vyplatí vrátit pokaždé, když Wi-Fi začne zlobit bez zjevné příčiny.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman