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Wi-Fi 8 se přestala honit za gigabity a jde po rušení v paneláku. Latenci v rušném provozu má srazit až o čtvrtinu

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Nová generace bezdrátových sítí s technickým označením IEEE 802.11bn se soustředí na stabilitu spojení tam, kde se ve vzduchu přetlačuje spousta sousedních sítí. Na lednovém veletrhu CES 2026 se objevily první funkční prototypy a dnes už se dá router s touto technologií objednat. Telefony a notebooky, které by ji uměly využít, ale zatím rozšířené nejsou.
Wi-Fi 8 se přestala honit za gigabity a jde po rušení v paneláku. Latenci v rušném provozu má srazit až o čtvrtinu

Wi-Fi 8 se přestala honit za gigabity a jde po rušení v paneláku. Latenci v rušném provozu má srazit až o čtvrtinu

Zdroj: Foto: Evan-Amos - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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