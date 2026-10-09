Wi-Fi 8 se přestala honit za gigabity a jde po rušení v paneláku. Latenci v rušném provozu má srazit až o čtvrtinu

Večer v bytovém domě to vypadá podobně. Spustíte film nebo videohovor, obraz se začne zasekávat, ping vyskočí a rychlost, se kterou ráno nebyl žádný problém, spadne na zlomek. Tarif přitom sedí a router hlásí plný signál. Potíž často vzniká v okolí: na stejném spektru vysílá deset, patnáct, někdy i dvacet dalších Wi-Fi sítí a všechny si navzájem překážejí. Na přesně takové prostředí cílí Wi-Fi 8 a s ní hned několik velkých výrobců. ASUS, TP-Link, MediaTek i Broadcom ukázali v Las Vegas hardware, který už reálně přenáší data.
Na co Wi-Fi 7 se svými gigabity v rušném domě nestačí
Předchozí generace sázela na vysoká teoretická maxima. Wi-Fi 7 přinesla kanály o šířce 320 MHz, modulaci 4K-QAM a funkci Multi-Link Operation, tedy parametry, ze kterých většina domácností v běžném provozu vytěží jen malou část. Streamování videa i videohovor se spokojí s desítkami megabitů za sekundu. Gigabitová rezerva proto spojení v zarušeném domě nijak nezachrání a obraz se při rušení trhá dál.
MediaTek popisuje problém jako hustě zaplněné bezdrátové prostředí, ve kterém s každým dalším připojeným zařízením přibývá rušení, kolizí a výpadků. Qualcomm na své stránce k Wi-Fi 8 mluví o přesunu pozornosti od špičkové propustnosti k výkonu, se kterým se dá počítat i v náročných podmínkách.
Standard si klade tři konkrétní cíle. Propustnost v náročných podmínkách má vzrůst až o 25 %, latence měřená na 95. percentilu má klesnout o 25 % a zahozených paketů má být o 25 % méně, hlavně při přechodu mezi přístupovými body. Všechna tři čísla se týkají zátěže a roamingu a jsou formulovaná jako cíle s horní hranicí. Kdo z nich vyvozuje, že každý router Wi-Fi 8 bude automaticky o čtvrtinu rychlejší, čte je špatně.
Pět nových mechanismů, které mají zkrotit sousední sítě
Zarušené prostředí se projevuje podobně všude. Rychlost kolísá podle místnosti, video se načítá, videohovory vypadávají, ping skáče a přechod mezi uzly mesh sítě není spolehlivý. Příčina je fyzikální: rádiové spektrum je sdílené a v hustě obydleném domě se jednotlivé sítě ovlivňují.
Wi-Fi 8 proti tomu staví několik nových mechanismů. Díky Multi-AP Coordination se přístupové body mohou domlouvat, jak budou využívat rádiové zdroje, takže by mělo docházet k menšímu počtu kolizí. Dynamic Sub-Band Operation (DSO) průběžně upravuje šířku kanálu podle situace, což má pomoct hlavně tam, kde se potkávají zařízení s různými nároky. Non-Primary Channel Access (NPCA) dovoluje zařízení za určitých podmínek sáhnout i po části spektra mimo primární kanál, takže při jeho obsazení nemusí zbytečně čekat.
Další dva mechanismy se týkají pohybu po bytě a slabého signálu. Single Mobility Domain (SMD) spojí více přístupových bodů do jedné logické domény, mezi kterými se při roamingu předává potřebný kontext, a přechod z uzlu na uzel tak má spojení přerušit méně. Enhanced Long Range (ELR) zlepšuje spolehlivost na větší vzdálenost a na okraji pokrytí, typicky tam, kde signál prochází několika zdmi. ASUS i TP-Link jmenují husté domácí sítě, velký počet zařízení a problematické pokrytí jako situace, ve kterých má nový standard pomoct nejvíc.
Dvacetistěn od ASUSu a živý přenos za zavřenými dveřmi TP-Linku
ASUS 6. ledna představil koncept routeru ROG NeoCore ve tvaru dvacetistěnu s anténami umístěnými ve vrcholech. Zároveň zveřejnil výsledky podle svých slov prvního veřejného testu reálné propustnosti Wi-Fi 8, které ovšem naměřil a publikoval sám výrobce. Později přidal konkrétní model ROG Rapture GT-BN98 Pro postavený na draftu IEEE 802.11bn. Router má osm externích antén, pracuje ve čtyřech pásmech a nabízí vícegigabitové ethernetové porty.
TP-Link 9. ledna popsal demonstraci v soukromé místnosti na veletrhu. Mezi přístupovým bodem a klientskou deskou běžel čtyřproudový Wi-Fi 8 link s měřitelným přenosem dat a firma sledovala, jak se spojení chová při řízeném rušení. U standardu, který stojí na odolnosti vůči rušení, má takový test větší vypovídací hodnotu než samotné maximum propustnosti.
Čipy pro budoucí zařízení ukázali dva výrobci. Broadcom ve stejný den jako ASUS představil platformu s čipy BCM4918 a BCM6714/BCM6719. MediaTek na veletrhu odhalil rodinu Filogic 8000 a oznámil, že první čipsety dodá zákazníkům ještě v roce 2026. Později se přidaly i další platformy, mezi nimi Qualcomm N8 určený pro síťovou infrastrukturu.
Proč první Wi-Fi 8 routery koupíte dřív než hotový standard
Na trhu už první kusy jsou. ASUS nabízí ROG Rapture GT-BN98 Pro jako router postavený na draftu 802.11bn a TP-Link 30. září 2026 spustil ve vybraných zemích předobjednávky modelu Archer 8 Ultra. Další modely mají následovat.
Nákup teď ale znamená zařízení na rozpracovaném standardu a omezený výběr. Podstatnější překážkou jsou klientská zařízení, protože plný potenciál routeru se projeví až s telefony a notebooky, které Wi-Fi 8 skutečně podporují. Kdo řeší problém se sítí dnes, vystačí s kvalitním routerem Wi-Fi 7, ke kterému existuje hotový ekosystém a široká nabídka zařízení. Počkat se vyplatí tomu, kdo chystá větší přestavbu domácí sítě. Nový router navíc nepomůže sousedům, kteří zůstanou na starší generaci. Koordinace spektra se naplno projeví, až novou generaci bude v okolí používat víc zařízení a přístupových bodů, i když samotný moderní router může zlepšit situaci s rušením, přetížením nebo nestabilním pokrytím už teď.
Podle harmonogramu IEEE je 802.11bn stále ve fázi draftu D2.0. Hlasování o této verzi skončilo 2. září 2026, pracovní skupina teď zpracovává připomínky a dokončení standardu plánuje na rok 2028.