WhatsApp zavádí uživatelská jména a lidé je už rezervují. Expert varuje před rizikem, které si nikdo nepřipouští

WhatsApp postupně zavádí systém uživatelských jmen ve formátu @jméno, díky kterému můžete navázat nový kontakt, aniž byste komukoli museli dávat své telefonní číslo. Funkce se rozšiřuje postupně podle regionů a účtů, ale rezervace preferovaného jména je už otevřená. Stačí jít do Nastavení > Účet > Uživatelské jméno. Právě proto si lidé po celém světě jména zabírají, i když plná aktivace v jejich zemi ještě neproběhla. Tři miliardy uživatelů a omezený počet krátkých, zapamatovatelných kombinací vytvářejí tlak na rychlou rezervaci. Jenže Rachel Tobacová ze společnosti SocialProof Security v
rozhovoru pro TechCrunch varuje před rizikem, které většina uživatelů přehlíží: důvěryhodně vypadajícími falešnými jmény. Podvodník si může zaregistrovat @jméno vizuálně téměř totožné s vaším šéfem, bankou nebo známou osobností a první zpráva od něj může vypadat legitimně. Jak uživatelská jména fungují a co se mění
Telefonní číslo nikam nemizí. Zůstává povinné pro registraci účtu a lidé, kteří ho mají uložené, ho uvidí i nadále. Novinka mění jedinou, ale zásadní věc: při prvním kontaktu s někým, kdo vaše číslo nezná, se místo něj zobrazí uživatelské jméno. To platí ve skupinách, při hovorech i ve zprávách.
Neexistuje žádný veřejný adresář. Kdo vás chce kontaktovat, musí znát přesné jméno, žádné „hledání podle části jména“ jako na Telegramu. WhatsApp navíc nabízí volitelný „username key“, tedy dodatečný klíč, bez kterého vám nikdo cizí nemůže poslat zprávu, i kdyby vaše @jméno znal.
Pravidla pro formát jsou jednoduchá:
3 až 35 znaků Malá písmena, čísla, tečka a podtržítko Jméno nesmí být tvořeno pouze čísly Rezervace funguje výhradně v mobilní aplikaci, ne přes WhatsApp Web nebo Desktop
Po smazání uživatelského jména máte 14 dní na jeho opětovné nárokování. Pak se uvolní komukoli.
Proč je nová identita zároveň slabým místem
Dosud fungovalo jako první filtr telefonní číslo. Když vám někdo napsal, viděli jste předvolbu země a případně jste mohli číslo ověřit. Uživatelské jméno tuto vrstvu nahrazuje něčím, co může působit důvěryhodněji, ale zároveň se to snáze padělá.
TechCrunch při testování zjistil, že si šlo bez problémů rezervovat jména připomínající politiky, celebrity i instituce. Stačilo přidat číslo, tečku nebo podtržítko a vznikl identifikátor vizuálně velmi podobný originálu. WhatsApp sám v
nápovědě k nahlašování přiznává, že podobné varianty mohou existovat, a vyzývá k jejich hlášení.
Tobacová popisuje konkrétní scénář: útočník si vytvoří @jméno podobné jménu vašeho nadřízeného a pošle vám zprávu s naléhavou žádostí o převod peněz nebo sdílení přihlašovacích údajů. Bez telefonního čísla jako kontrolního bodu je rozpoznání podvodu těžší. A to je přesně problém, který si běžný uživatel nemusí připouštět: novinka se komunikuje hlavně jako ochrana soukromí, zatímco riziko vydávání se za někoho jiného zůstává v pozadí.
Pro český kontext to není abstraktní hrozba. Podle
průzkumu ESET a Ipsos z března 2026 používá WhatsApp 89 % dotázaných Čechů, skoro polovina se už na komunikačních platformách setkala s podvodem a třetina nevyužívá žádné další bezpečnostní prvky. Policie ČR letos v únoru řešila případ, kdy útočník převzal jeden WhatsApp účet a rozeslal podvodnou žádost zhruba 4 400 kontaktům. S uživatelskými jmény už k převzetí účtu nebude nutné, aby útočník získal přístup k cizímu účtu – může si vytvořit podobné @jméno. Telegram, Signal, WhatsApp: tři přístupy ke stejnému problému
WhatsApp není první aplikací s uživatelskými jmény. Srovnání ukazuje, jak odlišně k nim jednotlivé platformy přistupují:
Telegram Signal WhatsApp Veřejný adresář Ano, globální vyhledávání Ne Ne Povinné číslo na konci jména Ne Ano (min. 2 číslice) Ne Volitelný klíč pro kontakt Ne Ne (message requests) Ano (username key) Username viditelný cizím Ano, jako profilový handle Ne, jen pro kontaktování Ano, místo čísla
Signal řeší spoofing povinným přidáním číslic na konec jména, takže si nemůžete vzít čisté @jan, ale například @jan.42. WhatsApp tuto pojistku nemá. Místo toho sází na username key a nahlašování, což vyžaduje aktivitu uživatele.
Co udělat, než si jméno zarezervujete
Samotná rezervace není chyba. Chyba je udělat ji bezmyšlenkovitě. Pět konkrétních kroků, které podle bezpečnostních expertů i
doporučení Policie ČR dávají smysl: Zvolte jméno jen pro WhatsApp. Pokud použijete stejný handle jako na Instagramu nebo Facebooku, usnadníte cizím lidem propojení vašich profilů a cílenější podvod. Zapněte username key. Bez něj vám může napsat kdokoli, kdo zná vaše @jméno. Zapněte dvoufázové ověření. Chrání účet i v případě, že se někdo pokusí o převzetí čísla. Ověřujte identitu mimo chat. Než pošlete peníze, kód nebo citlivé údaje, zavolejte dotyčnému na známé číslo. Hlaste podezřelá jména. WhatsApp má pro uživatelská jména zvláštní formulář pro nahlášení. Rezervovat, nebo počkat?
Spěchat má smysl, pokud chcete konkrétní krátké jméno, značku nebo pseudonym. Počkat je rozumnější, pokud ještě nemáte jasno, jestli má být vaše WhatsApp identita oddělená od ostatních profilů na platformách Mety. Uživatelské jméno lze kdykoli změnit nebo smazat, ale po smazání se předchozí jméno za 14 dní uvolní a může ho zabrat někdo jiný.
Funkce je podle
oficiálního blogu WhatsAppu dostupná postupně podle zemí a účtů. Pro Česko Meta nezveřejnila konkrétní datum plné aktivace. Až bude funkce připravená pro váš účet, aplikace vás upozorní notifikací.
WhatsApp s uživatelskými jmény je soukromější vůči cizím lidem, ale při prvním kontaktu zároveň přináší nové riziko podvodů. Největší problém přitom nespočívá v technologii samotné, ale v tom, že lidé mohou @jménu začít důvěřovat stejně automaticky, jako dosud důvěřovali telefonnímu číslu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík