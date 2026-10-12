WhatsApp začal blokovat přihlášení na některých telefonech. Musíte aktualizovat, přeskočit to nejde

Nejde o výpadek ani o chybu. Podle zjištění serveru WABetaInfo WhatsApp zavedl serverovou kontrolu, která při přihlášení ověřuje verzi operačního systému. Pokud zařízení nesplňuje stanovené minimum, přihlášení neprojde. Nestačí stáhnout novou verzi WhatsAppu z obchodu ani restartovat telefon. Kontrola probíhá na straně serveru a Meta ji zavedla záměrně. Oficiální nápověda WhatsAppu uvádí aktuální požadavky: Android 6.0 a novější nebo iOS 15.1 a novější. Od 30. listopadu 2026 se má požadavek u iPhonů zvýšit na iOS 15.5.
Proč nejde blokování obejít
Klíčové je pochopit, kde kontrola probíhá. Nejde pouze o omezení přímo v telefonu, ale o kontrolu na serverech WhatsAppu. Když se pokusíte přihlásit, server ověří verzi systému. Pokud je starší než stanovené minimum, přihlášení zamítne. Žádné tlačítko „přeskočit“ ani „připomenout později“ se nenabídne.
Meta tento krok zdůvodňuje bezpečností. V oficiální nápovědě pro iPhone upozorňuje, že starší verze iOS mohou být zranitelnější vůči malwaru, který dokáže převzít kontrolu nad zařízením nebo aplikacemi v něm. Nejde přitom jen o teoretické riziko: Apple ještě v roce 2025 vydal pro iOS 15.8.4 bezpečnostní opravy zranitelností, které mohly být aktivně zneužívány při cílených útocích. Podobná situace panuje i u Androidu. Zářijový bezpečnostní bulletin z roku 2026 upozorňoval na kritické zranitelnosti, které mohly umožnit vzdálené spuštění kódu bez dalších oprávnění. Telefon, který už bezpečnostní aktualizace nedostává, tak může představovat větší riziko pro uživatele i jeho komunikaci.
Změna se přitom nezavádí plošně ze dne na den. WABetaInfo popisuje postupné zavádění, které se zatím týká jen některých účtů a zařízení. Kdo dnes žádný problém nemá, může na něj narazit v následujících týdnech.
Které telefony jsou jistě mimo hru
WhatsApp nezveřejnil seznam konkrétních modelů. Rozhodující je verze operačního systému, takže lze alespoň přibližně určit, kterých zařízení se omezení týká:
- iPhone 5s, iPhone 6 a iPhone 6 Plus – tyto modely se nikdy nedostaly na iOS 15. Jejich podpora skončila u starších verzí systému, takže současné minimální požadavky WhatsAppu nesplňují.
- iPhone 6s, iPhone 7 a iPhone SE 1. generace – tyto modely iOS 15 dostaly a Apple pro ně ještě v roce 2025 vydával bezpečnostní opravy. Aktuální minimum tedy splňují, ale po listopadu 2026 bude nutné mít alespoň iOS 15.5.
- Telefony s Androidem 5.x a starším – typicky zařízení z let 2014–2015, která od výrobce nikdy nedostala aktualizaci na Android 6.0 Marshmallow. V současnosti půjde v Česku spíše o záložní telefony než o běžně používaná zařízení.
Pokud si nejste jistí, jakou verzi systému máte, ověříte ji snadno. Na Androidu otevřete Nastavení → O telefonu → Verze Androidu. Na iPhonu přejděte do Nastavení → Obecné → Informace. Dostupné aktualizace pak najdete na Androidu v sekci Systém → Aktualizace softwaru a na iPhonu přes Obecné → Aktualizace softwaru.
Co dělat, když telefon další systém nedostane
Pokud výrobce pro váš telefon už žádnou aktualizaci systému nevydává a zařízení zůstává pod minimálními požadavky WhatsAppu, situace je poměrně jasná: na tomto telefonu už aplikaci jako hlavní komunikační nástroj používat nebudete moci. O účet ale automaticky nepřicházíte.
WhatsApp umožňuje přenést účet na nové zařízení. Na novém telefonu se přihlásíte stejným telefonním číslem a podle dostupných možností přenesete také historii chatů. Důležité je zachovat přístup ke svému číslu, protože bez něj může být ověření účtu komplikované. Před výměnou telefonu si zároveň ověřte, že máte chaty zálohované nebo že je můžete přenést přímo ze starého zařízení. Samotné odstranění aplikace totiž není totéž co smazání účtu, ale bez zálohy či funkčního přenosu můžete o historii konverzací přijít.
Alternativou nemusí být nutně nový telefon. WhatsApp lze používat také na kompatibilním tabletu s Androidem. Pro registraci nového účtu je ale potřeba telefonní číslo, na které lze přijmout ověřovací SMS nebo hovor. Samotný tablet bez možnosti ověření čísla proto k založení účtu nestačí.
Není to jen WhatsApp, trend je širší
WhatsApp není jedinou aplikací, která postupně zpřísňuje požadavky na operační systém. Signal v současnosti vyžaduje Android 6.0 a novější a iOS 15 a novější. Pokud zařízení přestane splňovat jeho požadavky, aplikace může přestat fungovat správně nebo už nemusí umožnit odesílání a přijímání zpráv. Telegram je zatím benevolentnější a oficiálně uvádí podporu iOS 13 a Androidu 5.0, i u něj se ale mohou minimální požadavky časem změnit.
Meta sama uvádí, že podporované operační systémy pravidelně přehodnocuje. Postupně vyřazuje nejstarší a nejméně používané verze, které už nedostávají bezpečnostní záplaty nebo nepodporují potřebné funkce. Serverové blokování přihlášení je důraznější způsob, jak takové omezení prosadit.
Pro většinu uživatelů s telefonem z posledních pěti až šesti let se nic nemění. Pokud ale máte v šuplíku starý iPhone 6, který slouží jako záložní telefon s WhatsAppem pro babičku, je rozumné včas připravit přechod na podporované zařízení. Především si ověřte, že máte přístup k telefonnímu číslu a že nepřijdete o důležité konverzace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman