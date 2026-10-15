Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

WhatsApp vás nepustí ke zprávám, dokud neaktualizujete telefon. Ani aktuální verze aplikace tentokrát nepomůže

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
WhatsApp začal u části účtů blokovat přihlášení přímo na serveru, a rozhoduje verze operačního systému telefonu, ne verze aplikace.
Android telefon, nabídka aplikace WhatsApp

Android telefon, nabídka aplikace WhatsApp

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:01

Reklama
Další články z Mobify.cz
Gmail ukrývá 4 nastavení, která většina lidí nikdy nezměnila. Schránka pak funguje úplně jinak a důležité maily nezapadnou
Gmail ukrývá 4 nastavení, která většina lidí nikdy nezměnila. Schránka pak funguje úplně jinak a důležité maily nezapadnou
Zloději ukradli kamiony s logem Nvidia a čekali milionový lup. Uvnitř bylo obrovské 18tunové zklamání
Zloději ukradli kamiony s logem Nvidia a čekali milionový lup. Uvnitř bylo obrovské 18tunové zklamání

Dva návěsy s logem Nvidia zmizely z testovacího areálu v Kalifornii. Zloději je otevřeli, našli 18 tun...

Samsung škrtá výrobu telefonů o 30 %. Cena paměti RAM vyletěla o 175 % a na každém kusu prodělává
Samsung škrtá výrobu telefonů o 30 %. Cena paměti RAM vyletěla o 175 % a na každém kusu prodělává

Mobilní divize Samsungu ve druhém čtvrtletí 2026 vykázala provozní ztrátu 0,7 bilionu wonů. Důvod? Paměťové...

Microsoft za pár dní ukončí podporu Office 2021 a bezpečnostní opravy už nikdy nepřijdou. Náhrada vás nemusí stát ani korunu
Microsoft za pár dní ukončí podporu Office 2021 a bezpečnostní opravy už nikdy nepřijdou. Náhrada vás nemusí stát ani korunu

Microsoft 13. října 2026 definitivně ukončí veškerou podporu kancelářského balíku Office 2021. Word, Excel...

Lidl prodává chytrou zásuvku za 200 Kč. Ukáže vám, kolik elektřiny žerou vaše spotřebiče, vše přitom řídí mobil
Lidl prodává chytrou zásuvku za 200 Kč. Ukáže vám, kolik elektřiny žerou vaše spotřebiče, vše přitom řídí mobil

Silvercrest zásuvkový adaptér s měřičem energie a podporou Matter je v akci Megaúlovek za 199,90 Kč,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.