WhatsApp vás nepustí ke zprávám, dokud neaktualizujete telefon. Ani aktuální verze aplikace tentokrát nepomůže

Kdo si zvykl řešit problémy s WhatsAppem prostým stažením nejnovější verze z obchodu s aplikacemi, tentokrát narazí. Aplikace se sice nainstaluje, ale ke zprávám se uživatel stejně nedostane. Podle zjištění specializovaného serveru WABetaInfo totiž WhatsApp nasazuje nový typ kontroly, která probíhá na straně serveru a ověřuje, jakou verzi Androidu nebo iOS telefon používá. Pokud je systém příliš starý, přihlášení se zablokuje. Aktualizace aplikace to neobejde a nepomůže ani restart. Jedinou cestou je aktualizovat samotný operační systém telefonu. Pokud to zařízení neumožňuje, uživatel zůstane odříznutý od zpráv.
Proč tentokrát nestačí aktualizovat aplikaci
Dosud byl postup poměrně jednoduchý: WhatsApp oznámil, že přestává podporovat určité verze systému, uživatel dostal varování v aplikaci a po čase pro něj přestaly být dostupné její nové verze. Nový přístup je přísnější. Server při přihlášení zkontroluje verzi operačního systému, a pokud nesplňuje minimální požadavky, uživatele dál nepustí. Toto omezení nelze obejít pouhou aktualizací aplikace.
Oficiální centrum nápovědy WhatsAppu už pro iOS obsahuje samostatnou stránku věnovanou tomuto opatření. Vysvětluje, že starší verze iOS může být zranitelnější vůči malwaru, který dokáže převzít kontrolu nad zařízením a aplikacemi. Pro další používání WhatsAppu je proto nutná aktualizace systému. Dokumentace pro Android je méně konkrétní, základní princip je ale stejný.
Kde přesně leží hranice
WhatsApp v oficiálním přehledu podporovaných systémů uvádí následující minimální verze:
- Android 6.0 a novější – platí od 8. září 2026
- iOS 15.1 a novější – aktuální minimum
- iOS 15.5 a novější – nové minimum od 30. listopadu 2026
Kdo má Android 5.x nebo starší, nesplňuje požadavky už teď. Totéž platí pro iPhony s verzí iOS nižší než 15.1. Od konce listopadu se navíc minimální požadavek pro iPhony zvýší na iOS 15.5.
Důležitý detail: Apple ještě 11. května 2026 vydal iOS 15.8.8 pro iPhone 6s, iPhone 7 a iPhone SE první generace. I tyto starší modely tedy mohou splnit požadavek na iOS 15.5, pokud mají dostupnou aktualizaci nainstalovanou. Majitelé iPhonu 6 a starších modelů ale mají smůlu – na iOS 15 je aktualizovat nelze.
Proč to WhatsApp dělá, a nejde jen o marketing
Nabízí se cynický výklad, že Meta tlačí uživatele k nákupu nových telefonů. Oficiálně ale opatření zdůvodňuje bezpečností a technicky to dává smysl. WhatsApp chrání přenos zpráv koncovým šifrováním (end-to-end). To však zabezpečuje komunikaci mezi zařízeními, nikoli samotné zařízení. Pokud útočník zneužije zranitelnost operačního systému nebo jeho knihoven, může se za určitých okolností dostat k obsahu zprávy ještě před jejím zašifrováním, případně poté, co ji aplikace dešifruje a zobrazí.
Starý, neaktualizovaný systém je proto slabým článkem celého zabezpečení. Apple ve svých bezpečnostních doporučeních z dubna 2026 výslovně radí aktualizovat iOS 15 i iOS 16 na starších zařízeních a upozorňuje na konkrétní opravené zranitelnosti. Nejde tedy jen o formální požadavek WhatsAppu, ale také o reálná bezpečnostní rizika, která uznávají sami výrobci operačních systémů.
Kolik Čechů se to týká
Podle výzkumu CEDMO a IPSOS používá v Česku WhatsApp 73 % respondentů starších patnácti let. Český statistický úřad eviduje 7,7 milionu internetových uživatelů starších šestnácti let a 86 % z nich používá smartphone. WhatsApp je zkrátka masově rozšířená služba.
Hromadný výpadek se ale neočekává. Data Statcounteru za září 2026 ukazují, že v českém mobilním provozu tvoří Android 11 až 16 dohromady přes 91 % podílu Androidu. Verze starší než Android 6 představují jen okrajový podíl. U iOS je situace ještě příznivější, protože většina zařízení používá verze výrazně novější než iOS 15.5.
Problém je tedy reálný, ale zasáhne především menší skupinu uživatelů s velmi starými telefony, pro které už výrobce nevydává aktualizace.
Co udělat jako první
Pokud vás WhatsApp zastaví a zobrazí výzvu k aktualizaci systému, nezačínejte v obchodě s aplikacemi. Otevřete systémové nastavení:
- iPhone: Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru
- Android: Nastavení > Systém > Aktualizace softwaru
Verzi systému zjistíte na iPhonu v Nastavení > Obecné > Informace, na Androidu v Nastavení > O telefonu > Verze Androidu. Názvy a umístění položek se mohou podle výrobce a modelu mírně lišit.
Pokud žádná aktualizace není dostupná a telefon zůstává pod minimální požadovanou verzí, bude potřeba přejít na novější zařízení. Předtím si ale zálohujte chaty. WhatsApp upozorňuje, že historie konverzací není uložena na jeho serverech a její obnovení závisí na dostupné záloze v Google Disku nebo na iCloudu.
Posun od přístupu „starý systém už nepodporujeme“ k tomu, že „na starém systému vás ke zprávám nepustíme“, představuje pro WhatsApp výrazně přísnější způsob vymáhání minimálních požadavků. Pro většinu českých uživatelů se nic nemění. Pro ty, kteří stále používají telefon z roku 2014, to ale může znamenat konec možnosti WhatsApp dál používat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman