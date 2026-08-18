WhatsApp vám zbytečně žere gigabajty v telefonu, aniž si to uvědomujete. Získejte místo zpět za 1 minutu

Textové zprávy váží téměř nic. Problém dělají média: fotky z rodinných skupin, přeposílaná videa, GIFy, hlasové zprávy a PDF dokumenty. WhatsApp je ve výchozím nastavení automaticky stahuje a na iPhonu je navíc může rovnou ukládat do systémové aplikace Fotky, na Androidu je může zobrazovat v galerii. Samotná aplikace na iPhonu zabírá kolem 384 MB, ale všechno nad to tvoří právě tenhle uživatelský obsah. U aktivních skupin nejsou výjimkou stovky megabajtů až jednotky gigabajtů navíc. A WhatsApp vás na to sám výrazně neupozorní, spoléhá na to, že si kontrolní obrazovku otevřete sami. Dobrá zpráva: zastavit další bobtnání je otázka desítek sekund. Vyčistit starý nepořádek zabere o něco déle, ale pořád jde o pár klepnutí.
Proč si toho nevšimnete
Nejde o žádné tajné chování. WhatsApp prostě pracuje s výchozím nastavením, které upřednostňuje pohodlí: média se podle nastavení stahují hned, abyste je měli k dispozici bez čekání. Jenže tahle logika „rychlého přístupu“ má vedlejší efekt: každá přijatá fotka nebo video se může uložit do telefonu, aniž byste na cokoliv klepli. Problém se projeví až se zpožděním, typicky jako hláška „nedostatek místa“ nebo zaplněná galerie plná obrázků, které jste nikdy nechtěli ukládat. Skupinové chaty efekt násobí, stačí několik aktivních skupin a za pár měsíců máte v telefonu gigabajty obsahu, o který jste aktivně nestáli.
Tři vrstvy, které si lidé pletou
Klíč k pochopení problému je rozlišit tři různé věci, které WhatsApp řeší odděleně:
- Automatické stahování médií (Media Auto-Download) rozhoduje, jestli se soubory vůbec samy stáhnou do telefonu. Najdete ho v Nastavení → Úložiště a data. Můžete zvlášť nastavit chování na Wi-Fi, mobilních datech i při roamingu, a to pro fotky, videa, zvuk i dokumenty.
- Zobrazení v galerii (Media visibility / Save to Photos) řeší, jestli se stažená média objeví v systémové galerii nebo ve Fotkách. Na Androidu jde o přepínač Media visibility v Nastavení → Chaty, na iPhonu o Save to Photos na stejném místě. iPhone navíc umožňuje toto nastavení upravit i pro jednotlivé chaty.
- Správa úložiště (Manage Storage) je nástroj na úklid toho, co už v telefonu leží. Otevřete ho přes Nastavení → Úložiště a data → Spravovat úložiště. WhatsApp tam třídí soubory podle velikosti, ukazuje největší chaty a umožňuje podle Mety mazat velké soubory přímo z konkrétního chatu, aniž byste museli smazat celou konverzaci.
Kdo chce opravdu šetřit místo, musí upravit především první vrstvu. Vypnout jen zobrazení v galerii nestačí, soubory se pořád mohou stahovat, jen je neuvidíte ve Fotkách nebo galerii.
Co udělat za jednu minutu
Slib jedné minuty platí pro zastavení dalšího zaplňování. Postup je přímočarý:
- Otevřete Nastavení → Chaty a vypněte Media visibility (Android) nebo Save to Photos (iPhone). Tím zabráníte automatickému ukládání stažených médií do galerie či Fotek.
- Přejděte do Nastavení → Úložiště a data → Automatické stahování médií a odškrtněte typy souborů, které nechcete stahovat automaticky, typicky videa a dokumenty. Fotky si případně nechte, pokud je chcete mít k dispozici rovnou v chatu.
Od této chvíle se média v chatu zobrazí jako příchozí položky, ale do telefonu se stáhnou až ve chvíli, kdy na ně klepnete, pokud jste automatické stahování pro daný typ souboru vypnuli. Cesta v menu může být na některých telefonech mírně odlišná, logika nastavení ale zůstává stejná.
Jak vyčistit starý nepořádek
Zastavit bobtnání je polovina práce. Druhá polovina je zbavit se gigabajtů, které už v telefonu leží. Otevřete Nastavení → Úložiště a data → Spravovat úložiště. WhatsApp vám ukáže přehled podle velikosti souborů, nabídne položky přeposlané mnohokrát a zobrazí chaty seřazené podle toho, kolik místa zabírají.
Než začnete mazat, projděte si důležité konverzace a fotky, na kterých vám záleží, a ručně je uložte mimo WhatsApp, třeba do cloudového úložiště nebo do složky v počítači. Teprve potom čistěte. Mazání přes Manage Storage je úklid obsahu ve vašem zařízení, nejde o funkci typu „smazat pro všechny“; druhá strana může obsah ve svém telefonu dál vidět.
Pro budoucí prevenci zvažte u nových chatů zapnutí mizejících zpráv, které po nastavené době automaticky zmizí i s přílohami. Není to řešení pro archivní konverzace, ale jako brzda proti dalšímu hromadění může fungovat.
Není to jen WhatsApp
Automatické stahování médií není výsada jedné aplikace. Třeba Signal má automatické stahování nastavitelné podle typu přílohy i připojení, ale ukládání do galerie řeší výrazně ručněji: média musíte uložit sami. WhatsApp zvolil opačný přístup: komfort na prvním místě, úklid na uživateli. Výsledek je, že právě u WhatsAppu se problém může projevovat často, protože kombinace automatického stahování a automatického ukládání do galerie může ve výchozím nastavení běžet současně.
Dvě přepnutí v nastavení, jedno otevření správy úložiště. Telefon vám za to poděkuje volnými gigabajty, o kterých jste netušili, že je vůbec potřebujete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman