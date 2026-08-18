WhatsApp vám zbytečně žere gigabajty v telefonu, aniž si to uvědomujete. Získejte místo zpět za 1 minutu

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WhatsApp ve výchozím nastavení automaticky stahuje a ukládá fotky, videa i dokumenty z každého chatu. Úložiště telefonu tak bobtná na pozadí.
WhatsApp ikona, mobil

WhatsApp ikona, mobil

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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