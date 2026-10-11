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WhatsApp ukrývá v nastavení novou funkci, která znemožní čtení konverzace přes PC. Ani Meta AI se k ní nedostane

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WhatsApp testuje přepínač Restricted Chat, který vybranou konverzaci zamkne výhradně na telefon a odřízne ji od počítače, webu i umělé inteligence.
Android telefon, WhatsApp chatování

Android telefon, WhatsApp chatování

Zdroj: Santeri Viinamäki / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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