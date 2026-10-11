WhatsApp ukrývá v nastavení novou funkci, která znemožní čtení konverzace přes PC. Ani Meta AI se k ní nedostane

Nejde o žádný globální vypínač v hlavním nastavení aplikace. Restricted Chat je volba schovaná v detailu konkrétní konverzace: klepnete na jméno kontaktu, otevřete informační obrazovku a tam ji zapnete. Ve výchozím stavu je vypnutá a u části uživatelů se stále zobrazuje pod starším názvem Advanced Chat Privacy, takže ji řada lidí jednoduše přehlédne. Jakmile ji ale aktivujete, konverzace přestane být dostupná na všech propojených zařízeních včetně WhatsApp Webu a desktopového klienta. Zprávy v takovém chatu půjde posílat a přijímat jen na primárním telefonu. A Meta AI? Ta nad označeným chatem ztratí přístup ke svým funkcím stejně jako další napojené nástroje.
Co přesně Restricted Chat dělá
Funkce kombinuje čtyři omezení najednou. Žádné z nich není samo o sobě revoluční, ale dohromady vytvářejí pojistku, kterou WhatsApp dosud nenabízel:
- Zákaz exportu chatu – konverzaci nelze hromadně exportovat ani ji tímto způsobem přenést mimo aplikaci.
- Blokace automatického ukládání médií – fotky a videa z chatu se automaticky neukládají do galerie telefonu.
- Vypnutí AI funkcí – Meta AI ani další napojené nástroje nemohou s obsahem chatu pracovat.
- Nedostupnost na propojených zařízeních – chat se nezobrazuje ve WhatsApp Webu, desktopovém klientovi ani na tabletu.
Právě čtvrtý bod je novinkou. Předchozí verze funkce, představená v dubnu 2025 pod názvem Advanced Chat Privacy, uměla první tři omezení. Restricted Chat je její přímé pokračování s novým názvem a jedním zásadním vylepšením navíc.
Proč WhatsApp cílí zrovna na počítač
Důležité je rozlišit, co tato funkce řeší a co ne. Osobní zprávy na WhatsAppu jsou i bez Restricted Chatu chráněné end-to-end šifrováním. Podle oficiální nápovědy WhatsAppu je nemůže číst nikdo mimo konverzaci, ani samotná Meta. Restricted Chat tedy není přiznáním, že by někdo vaše zprávy četl.
Je to ale přiznání něčeho jiného: propojená zařízení jsou v praxi jednou z nejsnazších cest, kudy se může obsah konverzace dostat mimo váš telefon. Neoficiální klienti, rozšíření prohlížeče nebo AI nástroje napojené přes desktop představují další možné cesty, které samotné šifrování neřeší. WhatsApp to podle WABetaInfo uvádí jako jeden z důvodů, proč Restricted Chat blokuje propojená zařízení. Nejde o prolomení šifrování. Jde o utažení cest, kterými se může obsah po dešifrování dostat dál.
Kdy se funkce dostane do běžné verze
Restricted Chat se v betě poprvé objevil 10. září 2026 v Android buildu 2.26.36.5. Začátkem října 2026 ho WABetaInfo zachytil v rozšířeném rolloutu na Androidu (build 2.26.39.11) i na iOS (build 26.39.10.20 přes TestFlight). Ani v jednom případě ale nejde o stabilní verzi. Funkci vidí jen část beta testerů a Meta termín vydání pro všechny uživatele zatím neoznámila.
Kdo chce funkci vyzkoušet na Androidu, může se přihlásit do veřejného beta programu v Google Play, pokud jsou v něm volná místa. Na iOS vede cesta přes TestFlight, kde je kapacita tradičně omezenější. V obou případech platí, že beta verze bývá méně stabilní a funkce se může kdykoli změnit.
Jak to vypadá vedle konkurence
Signal propojená zařízení podporuje, ale z jeho veřejné dokumentace nevyplývá, že by nabízel přepínač pro konkrétní konverzaci, který by jí zakázal používání na desktopu. Telegram má Secret Chats, které se na jiná zařízení nepřenášejí vůbec, jenže jde o zvláštní typ konverzace existující mimo cloud, nikoli o přepnutí běžného chatu. WhatsApp se s Restricted Chatem pokouší o střední cestu: nechat uživatele používat propojená zařízení pro většinu konverzací a zároveň mu dát možnost ty nejcitlivější omezit výhradně na telefon.
Restricted Chat zatím není hotový produkt, ale směr je jasný. WhatsApp přestává řešit jen šifrování přenosu a začíná řešit i to, kam všude se obsah konverzace po dešifrování může dostat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík