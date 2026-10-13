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WhatsApp ukrývá v nastavení funkci, která zamkne chat jen na váš telefon. Nepřečte ho nikdo, ani na připojeném PC

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WhatsApp testuje funkci Restricted Chat, která vybranou konverzaci úplně odstřihne od připojených zařízení, tedy počítače, tabletu i webového prohlížeče.
Mobil, WhatsApp zpráva

Mobil, WhatsApp zpráva

Zdroj: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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