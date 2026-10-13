WhatsApp ukrývá v nastavení funkci, která zamkne chat jen na váš telefon. Nepřečte ho nikdo, ani na připojeném PC

Každý, kdo používá WhatsApp na počítači prostřednictvím webového prohlížeče nebo desktopové aplikace, zná tento princip: zprávy se synchronizují mezi propojenými zařízeními. Pokud váš účet zůstane přihlášený na firemním notebooku nebo ve starém prohlížeči, může si kdokoli s přístupem k danému zařízení prohlížet vaše konverzace. Právě proti tomu míří nová funkce, kterou WhatsApp postupně zpřístupňuje beta testerům. Jmenuje se Restricted Chat a její hlavní novinkou je, že vybraný chat zůstane pouze na hlavním telefonu. Na žádném z až čtyř propojených zařízení, která WhatsApp běžně podporuje, se nezobrazí. A to není jediné omezení, které funkce přináší.
Co přesně Restricted Chat dělá a kde ho najdete
Restricted Chat není totéž co Chat Lock, tedy funkce, která skrývá konverzaci za biometrické ověření nebo tajný kód. Chat Lock řeší, kdo může konverzaci otevřít přímo v telefonu. Restricted Chat se zaměřuje na něco jiného: kam se obsah konverzace může dostat a jak s ním lze nakládat.
Po zapnutí se na vybraný chat vztahují čtyři konkrétní omezení:
- Zákaz exportu – chat nelze vyexportovat jako textový soubor.
- Zákaz automatického ukládání médií – fotky a videa se automaticky neukládají do galerie telefonu.
- Zákaz AI funkcí – Meta AI ani další agenti nemohou nad obsahem chatu vytvářet souhrny, odpovídat na dotazy nebo generovat obrázky.
- Nezobrazování na propojených zařízeních – chat se nesynchronizuje s WhatsApp Webem, desktopovou aplikací ani dalšími telefony či tablety.
Funkci nezapnete v hlavním nastavení aplikace. Najdete ji v informační obrazovce konkrétního chatu, kterou otevřete klepnutím na jméno kontaktu nebo název skupiny. Tam se objeví přepínač Restricted Chat. Po zapnutí WhatsApp zobrazí v konverzaci systémovou zprávu, která změnu oznámí všem účastníkům. Omezení se totiž nevztahují jen na vás, ale na celý chat včetně ostatních účastníků.
Proč je odstřižení od počítače tak zásadní
WhatsApp v režimu multi-device funguje tak, že každé připojené zařízení dostává vlastní šifrované kopie zpráv. Když si ráno otevřete WhatsApp Web v práci, vidíte v něm stejné konverzace jako v telefonu. Je to pohodlné, ale zároveň to znamená, že citlivé zprávy mohou být dostupné na více místech současně.
Restricted Chat tuto cestu pro konkrétní konverzaci uzavírá. Zprávy se na propojená zařízení jednoduše nepřenášejí. Důležitá poznámka: veřejně dostupné zdroje nepopisují, co se stane s historií chatu, která už byla na počítač dříve synchronizována. Po zapnutí Restricted Chatu je proto rozumné zkontrolovat v telefonu sekci Propojená zařízení a případně odhlásit neznámé nebo už nepoužívané relace.
Žádná softwarová funkce ovšem nezabrání tomu, aby si někdo obsah displeje vyfotil nebo opsal. Restricted Chat chrání před konkrétními technickými způsoby úniku dat, nikoli před lidským faktorem. Sama oficiální nápověda WhatsAppu navíc upozorňuje, že uživatelé se starší verzí aplikace nemusí být některými omezeními plně chráněni.
Restricted Chat vs. Advanced Chat Privacy: co se změnilo
Restricted Chat není úplně nová funkce. Navazuje na dřívější Advanced Chat Privacy, kterou WhatsApp představil v dubnu 2025. Ta nabízela tři ze čtyř zmíněných omezení. Chybělo však právě to nejdůležitější: zamezení synchronizace chatu do propojených zařízení.
Podle oficiálního centra nápovědy WhatsAppu jde o přejmenování a rozšíření původní funkce. Po vypnutí Advanced Chat Privacy se nově zobrazuje právě Restricted Chat. Dokumentace už počítá s možností zapnout funkci v individuálních i skupinových konverzacích, ačkoli beta testování na Androidu začínalo pouze u chatů mezi dvěma lidmi.
Pro srovnání: konkurenční Signal podporuje propojená zařízení a bezpečnou synchronizaci historie, ale ve veřejné dokumentaci nenabízí přímý ekvivalent možnosti „tento jediný chat na počítač nesynchronizuj“. WhatsApp tak volí vlastní přístup: místo zabezpečení synchronizace jako celku dává uživatelům kontrolu nad jednotlivými konverzacemi.
Kdy se funkce dostane ke všem
Restricted Chat se od začátku října 2026 postupně zpřístupňuje beta testerům. Na Androidu jde o verzi 2.26.39.11, na iOS pak o verzi 26.39.10.20 dostupnou přes TestFlight. Vývoj funkce přitom WABetaInfo zachytil už v září 2026. Meta ani WhatsApp však dosud neoznámily, kdy funkce dorazí do stabilní verze pro všechny uživatele. Není znám ani veřejný harmonogram pro jednotlivé regiony včetně Česka. Český překlad názvu funkce zatím rovněž není znám.
Co udělat už teď
Než Restricted Chat dorazí do stabilní verze, má smysl udělat jednu věc: otevřít v telefonu Nastavení → Propojená zařízení a projít seznam. Pokud v něm najdete prohlížeč nebo počítač, který nepoznáváte nebo už nepoužíváte, odpojte ho. WhatsApp umožňuje vzdálené odhlášení několika klepnutími. Zapomenuté relace na cizím počítači totiž mohou umožnit přístup k vašim konverzacím, aniž by útočník musel prolomit zabezpečení účtu. Stačí, že využije již přihlášené zařízení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík