WhatsApp spouští „Scam Alert“: Umělá inteligence přímo v mobilu odhalí podvodníky, Čechy už nebudou tak okrádat

Meta 12. srpna 2026 zveřejnila technický popis nové volitelné funkce nazvané Scam Alert. Princip je jednoduchý: po zapnutí si WhatsApp stáhne do telefonu malý model strojového učení, který vyhodnocuje příchozí zprávy od čísel, jež uživatel nemá uložená v kontaktech. Pokud rozpozná vzorce typické pro podvod, například nátlak na rychlou platbu, snahu vylákat ověřovací kód nebo podezřelý odkaz, zobrazí přímo v chatu varování. Podle Mety kvůli této detekci neopouštějí zprávy zařízení a end-to-end šifrování zůstává zachováno.
Proč by to mělo zajímat i Čechy? Česká bankovní asociace upozorňuje na vysoké škody způsobené kyberpodvody. Podvodné zprávy typu „mám nové číslo, pošli peníze“ nebo falešné investiční nabídky přitom útočníci šíří i přes komunikační aplikace. Scam Alert míří právě na okamžik, kdy má oběť reagovat impulzivně, aniž by si ověřila, kdo jí skutečně píše.
Jak to funguje: model v telefonu, ne na serverech Mety
Klíčový rozdíl oproti filtrům, které vyhodnocují obsah na vzdálených serverech, spočívá v tom, kde analýza probíhá. Model se stáhne do zařízení a pracuje lokálně. Meta výslovně uvádí, že kvůli této klasifikaci se obsah zpráv neodesílá ze zařízení a zprávy nejsou automaticky nahlašovány. Detekce vychází ze struktury konverzace a jazykových znaků. Model hledá vzorce, které se naučil rozpoznávat na základě dříve nahlášených podvodných konverzací.
Pokud model vyhodnotí konverzaci jako pravděpodobně podvodnou, uživatel uvidí varování s možností kontakt zablokovat, nahlásit nebo chat označit jako důvěryhodný. Důležitý detail: při nahlášení WhatsApp standardně obdrží až posledních pět přijatých zpráv od daného odesílatele. Pokud uživatel naopak označí chat jako bezpečný, může dobrovolně odeslat posledních pět zpráv, aby pomohl zlepšit model. Jde však o vědomý souhlas, nikoli o automatické odesílání.
Meta navíc slibuje poměrně podrobný přehled o fungování detekce. Uživatel si může v telefonu zkontrolovat, které zprávy model označil, zda se zobrazilo varování a jaká verze modelu byla použita. K těmto záznamům se lze podle zveřejněného popisu dostat přes Account > Request Info > Scam Alert Activity. Na běžnou komunikační aplikaci jde o poměrně otevřený přístup.
Kdy si to zapnete: beta, ne ostrý start
Je potřeba rozlišovat mezi oznámením funkce a její skutečnou dostupností. Meta ji představila 12. srpna, ale podle WABetaInfo se k části beta testerů používajících Android dostala až 27. srpna 2026. Funkce se zaváděla postupně a vyžadovala kompatibilní testovací verzi aplikace 2.26.34.2. Přepínač se v ní nachází v nastavení účtu a funkce je ve výchozím stavu vypnutá.
Pro běžné české uživatele mimo beta program Meta zatím neupřesnila termín širšího spuštění. Verze pro iOS má dorazit později. Pokud přepínač ve svém WhatsAppu nevidíte, pravděpodobně ještě nemáte k funkci přístup.
Proč to dává smysl právě v Česku
Podvody, na které Scam Alert cílí, fungují v Česku už roky a útočníci své postupy stále zdokonalují:
- „Můj telefon je rozbitý, mám nové číslo“ – klasický podvod založený na předstírání cizí identity. Před tímto scénářem varoval CSIRT.CZ už v listopadu 2024. Útočník se vydává za příbuzného nebo známého a žádá o rychlý převod peněz.
- Vylákání ověřovacích kódů – oběť dostane zprávu od údajného kamaráda, který potřebuje přeposlat ověřovací kód. Ve skutečnosti se útočník snaží převzít její účet.
- Falešné pokuty – CSIRT v dubnu 2026 varoval před zprávami s výzvou k úhradě pokuty prostřednictvím podvrženého webu.
- Investiční nátlak – podvodníci slibují rychlé zbohatnutí, vytvářejí časový tlak a mohou požadovat i vzdálený přístup k zařízení.
Česká bankovní asociace dlouhodobě upozorňuje, že významnou roli v těchto podvodech hraje manipulace s obětí. Scam Alert samozřejmě nezastaví všechny útoky. Nemusí například zachytit podvodnou zprávu od kompromitovaného kontaktu, který už máte uložený v telefonu, ani vás neochrání před falešným telefonátem s využitím deepfake technologie. Může ale přidat varování právě v okamžiku, kdy rozhodují vteřiny a nepozornost.
Co konkurence nenabízí
Signal ani Telegram ve své veřejné dokumentaci nepopisují funkci, která by odpovídala lokálnímu klasifikátoru podvodných zpráv založenému na strojovém učení. Signal nabízí žádosti o zprávy a zobrazení společných skupin. Uživatel tak může lépe posoudit, kdo ho kontaktuje, aplikace však podle veřejně popsaných funkcí nevyhodnocuje obsah zpráv tímto způsobem. Telegram se spoléhá především na nahlašování spamu, moderování a omezení komunikace s neznámými účty.
WhatsApp navíc s podobnými bezpečnostními opatřeními nezačíná od nuly. Už v březnu 2026 nasadil varování před podvodným propojováním zařízení, zaměřené zejména na situace, kdy útočník přiměje oběť sdílet propojovací kód nebo QR kód. Scam Alert má záběr širší: podle popisu neupozorňuje pouze na jednu konkrétní akci, ale vyhodnocuje vzorce v konverzaci. Meta také uvedla, že v první polovině roku 2025 WhatsApp zablokoval přes 6,8 milionu účtů spojených s podvodnými centry. Nová funkce tak navazuje na delší řadu bezpečnostních opatření.
Co zatím nevíme
Meta popsala technické řešení poměrně podrobně, ale zatím nezveřejnila metriky přesnosti, četnost falešných poplachů ani úspěšnost odhalování podvodů. Účinnost funkce je proto zatím podložená především popisem jejího návrhu, nikoli veřejně dostupnými výsledky rozsáhlého testování. Rozhraní se před ostrým vydáním ještě může změnit a datum zpřístupnění všem uživatelům v Česku zůstává nejasné.
Přesto jde o konkrétní pokus, jak uživatele upozornit na podvod dříve, než útočník získá jejich peníze nebo přístup k účtu. O skutečném přínosu ale rozhodne nejen kvalita detekce, nýbrž i to, kolik lidí varování vezme vážně a kolik ho bez přečtení zavře.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman