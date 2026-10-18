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WhatsApp spouští „Scam Alert“: Umělá inteligence přímo v mobilu odhalí podvodníky, Čechy už nebudou tak okrádat

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Nová funkce WhatsAppu analyzuje podezřelé zprávy přímo v telefonu, aniž by je posílala na servery Meta. V ČR míří na podvody, které tu už běží naplno.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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