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WhatsApp od října 1. října zpoplatní zprávy, ale panika je zbytečná. Změna se týká jen jedné skupiny uživatelů

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Meta od 1. října 2026 skutečně zpoplatní zprávy na WhatsAppu. Jenže ne vám, pokud nejste firma napojená na WhatsApp Business Platform.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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