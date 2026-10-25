WhatsApp chce konkurovat Google Meet. Umožní volat i bez účtu. Stačí poslat odkaz a připojit se z prohlížeče bez registrace

Funguje to jednoduše. Uživatel WhatsAppu vytvoří na kartě Hovory odkaz na hlasový nebo videohovor a pošle ho komukoliv, třeba e-mailem, přes jinou aplikaci nebo obyčejnou SMS. Příjemce otevře odkaz v prohlížeči na počítači, zadá své jméno a počká ve virtuální čekárně. Jakmile ho hostitel schválí, může se připojit k hovoru. Nemusí se registrovat, zadávat telefonní číslo ani stahovat aplikaci. Právě tento model, tedy „pošli odkaz a druhá strana se připojí přes prohlížeč“, nabízí Google Meet už řadu let. WhatsApp ho nyní přebírá a cílí především na rychlé hovory s lidmi, kteří aplikaci nemají nebo ji nechtějí používat.
Jak vytvořit odkaz a pozvat hosta
Postup je jednoduchý a zvládne ho každý, kdo už WhatsApp používá:
Otevřete kartu Hovory. Klepněte na „+“ nebo na možnost Nový odkaz na hovor. Vyberte, zda chcete uskutečnit hlasový, nebo videohovor. Ponechte zapnutou možnost Vyžadovat schválení pro připojení, která pomáhá udržet kontrolu nad tím, kdo se do hovoru dostane. Odkaz zkopírujte nebo ho rovnou sdílejte.
Každý odkaz je jedinečný. Pokud ho nikdo nepoužije po dobu 30 dní, automaticky vyprší. Blokované kontakty se prostřednictvím odkazu k hovoru nepřipojí. Důležité je také to, že hovory nemají časový limit a jsou zdarma.
Meta ve svém oznámení tuto skutečnost zdůrazňuje jako výhodu oproti platformám, jejichž bezplatné tarify omezují délku schůzek. Co může host bez účtu a co ne
Host, který se připojí bez účtu WhatsApp, není jen pasivním posluchačem. Může sdílet obrazovku, reagovat pomocí emoji nebo zvednout ruku. Pro běžný hovor to většinou stačí, jeho možnosti jsou ale omezené.
Host nemůže:
vidět telefonní čísla ostatních účastníků, posílat zprávy v chatu, přidávat do hovoru další lidi.
Nejde o technické nedostatky, ale o záměrná omezení, která Meta prezentuje jako součást ochrany soukromí. Pokud do hovoru pozvete někoho prostřednictvím odkazu, nemusíte chtít, aby měl přístup k telefonním číslům všech kolegů. Hostitel navíc může hosta kdykoliv odebrat.
Podle dostupných informací zůstávají hovory end-to-end šifrované i při připojení přes prohlížeč. Podrobnosti o fungování šifrování u hostů bez účtu však Meta zatím veřejně dostatečně nezdokumentovala.
WhatsApp vs. Google Meet: kde jsou rozdíly
Srovnání s Google Meet se přímo nabízí, obě služby totiž umožňují připojit se k hovoru prostřednictvím odkazu bez nutnosti mít účet. Google Meet ale nabízí širší sadu nástrojů pro spolupráci.
Funkce WhatsApp – hostovské hovory Google Meet Připojení bez účtu přes odkaz ✅ ✅ Čekárna a schválení účastníka ✅ ✅ Sdílení obrazovky ✅ ✅ Chat během hovoru ❌ ✅ Živé titulky ❌ ✅ Ankety a otázky a odpovědi ❌ ✅ (podle edice) Integrace s kalendářem Plánována do konce roku 2026 ✅ Časový limit bezplatných hovorů Žádný 60 minut Maximální počet účastníků 32 100 až 1 000 (podle plánu)
Pro rychlý hovor s dodavatelem, který WhatsApp nepoužívá, nebo videohovor s babičkou, která si nechce instalovat další aplikaci, může být WhatsApp praktickou alternativou. Pro plánovanou firemní poradu s desítkami účastníků, při které potřebujete chat, titulky a propojení s kalendářem, zůstává vhodnější
Google Meet.
WhatsApp podle dostupných informací plánuje také integraci s Google Kalendářem a Outlookem, a to později v roce 2026. Přesné datum uvedení ale Meta nezveřejnila.
Český kontext: proč by tato funkce mohla mít dopad
WhatsApp má v Česku širokou uživatelskou základnu. Podle průzkumu
ČTÚ z roku 2023 ho používalo 68 % respondentů. Data ČSÚ za rok 2025 zároveň ukazují, že internetové volání prostřednictvím služeb, jako jsou WhatsApp nebo Skype, využívá v Česku 64 % lidí. Účet na sociálních sítích má také 56 % českých firem s deseti a více zaměstnanci.
Možnost připojit se k hovoru bez instalace aplikace tak může přijít vhod menším týmům, živnostníkům i učitelům. Klientovi nebo rodiči žáka stačí poslat odkaz a není nutné řešit, zda má WhatsApp nainstalovaný.
Podle oficiálního oznámení se funkce zavádí globálně, bez zvláštní výjimky pro Česko. Server WABetaInfo však upozorňuje, že nasazení probíhá postupně, takže se nová možnost nemusí zobrazit všem uživatelům současně. V takovém případě může pomoci aktualizace aplikace na nejnovější verzi.
Proč WhatsApp přidává tuto možnost až teď
Načasování dává větší smysl, když se podíváme na předchozí vývoj služby. Meta nejprve musela připravit potřebné technické zázemí. V červenci 2026 spustila hlasové a videohovory přímo ve WhatsApp Web, tedy bez nutnosti stahovat desktopovou aplikaci. Přidala také čekárnu, historii hovorů, oblíbené kontakty a funkce jako QuickHD či potlačení šumu. Teprve na tomto základu mohla v říjnu rozšířit přístup k hovorům i na lidi bez účtu WhatsApp.
Nešlo tedy o jedinou změnu, ale o dva navazující kroky.
WhatsApp tím odstraňuje jednu z hlavních překážek při používání své komunikační služby: nutnost, aby aplikaci měli všichni účastníci hovoru. Pro složitější firemní schůzky má Google Meet stále navrch, ale možnost uspořádat bezplatný hovor bez časového omezení a pozvat do něj další lidi jediným odkazem představuje pro WhatsApp výraznou výhodu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík