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WhatsApp chce konkurovat Google Meet. Umožní volat i bez účtu. Stačí poslat odkaz a připojit se z prohlížeče bez registrace

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Dennívýzva
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WhatsApp od 14. října 2026 otevřel hovory lidem bez účtu. Stačí jim kliknout na odkaz, zadat jméno a připojit se z počítačového prohlížeče.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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