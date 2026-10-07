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Wembanyama odmítl peníze z hazardu: Nikdy to neudělám, je smutné vidět hráče, kteří ho propagují

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Victor Wembanyama se jasně vymezil proti spolupráci se sázkovými společnostmi. Zatímco řada největších hvězd NBA včetně LeBrona Jamese, Kevina Duranta či Giannise Antetokounmpa navázala partnerství s firmami ze světa sázení a predikčních trhů, dvaadvacetiletá hvězda San Antonia podobnou možnost kategoricky odmítá.
Wembanyama odmítl peníze z hazardu: Nikdy to neudělám, je smutné vidět hráče, kteří ho propagují

Wembanyama odmítl peníze z hazardu: Nikdy to neudělám, je smutné vidět hráče, kteří ho propagují

Zdroj: San Antonio Spurs
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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