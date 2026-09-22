Weiss mluví o povinnosti vyhrát skupinu. Slovensko ale před čtyřmi roky nestačilo ani na Kazachstán

Slovo „povinnost“ v ústech reprezentačního trenéra bývá buď odrazový můstek, nebo past. Weiss ho vyslovil při nominaci třicítky hráčů na zářijový sraz a vztáhl ho ke skupině, v níž Slovensko narazí na Kazachstán, Moldavsko a Faerské ostrovy. Na papíře jde o soupeře, které by generace Škriniar–Lobotka–Hancko měla zvládnout se zavřenýma očima. Jenže slovenský fotbal má čerstvou zkušenost s tím, jak rychle se papír trhá.
Trnava 2022: gól, který pálí dodnes
6. června 2022 nastoupilo Slovensko v Trnavě proti Kazachstánu jako jasný favorit. Ve 26. minutě skóroval Aslan Darabajev a víc už se nestalo, 0:1. Trenér Štefan Tarkovič měl v základu Škriniara, Lobotku i Kucku, přesto jeho tým skupinu C3 nedokázal vyhrát. Konečné pořadí podle UEFA bylo krutě jednoznačné: Kazachstán 13 bodů, Ázerbájdžán 10, Slovensko 7, Bělorusko 3. Kazachstán postoupil do Ligy B. Slovensko zůstalo.
Právě tahle tabulka dělá z Weissova výroku víc než frázi. Říká: vím, co se stalo, a tentokrát to nesmíme dopustit.
Jiný trenér, jiný kádr, stejný typ zkoušky
Weiss se k reprezentaci vrátil po čtrnácti letech jako jediný slovenský trenér, který národní tým dovedl na mistrovství světa a do osmifinále. SFZ u jeho jmenování zdůrazňoval kontinuitu po Francescu Calzonovi a zkušenost, kterou žádný jiný kandidát nemohl nabídnout.
Kádr, který má k dispozici, se od roku 2022 proměnil:
- Obrana – vedle Škriniara, jenž v září nastoupil s kapitánskou páskou za Fenerbahçe v Lize mistrů proti AS Řím, jsou tu Hancko z Atlética Madrid, Vavro z Plzně nebo Obert a Valjent.
- Záloha – Lobotka z Neapole zůstává osou, ale kolem něj je širší výběr než za Tarkoviče.
- Útok – sestava už nestojí na Almásim ani na Weissovi mladším; profil ofenzivních hráčů je jiný.
Na papíře silnější mužstvo. Jenže rok 2022 ukázal, že samotná jména proti soupeřům z nižší výkonnostní hladiny nestačí.
Nejdřív Moldavsko, pak teprve Kazachstán
Důležitý detail, který snadno zapadne: nejbližší zápas Slovenska není proti Kazachstánu. Podle oficiálního kalendáře SFZ hraje Slovensko nejprve s Moldavskem v sobotu 26. září v prešovské Futbal Tatran Aréně (18:45). Kazachstán přijede až v úterý 29. září do Košic.
Pořadí není nepodstatné. Právě zápasy proti „nejslabšímu“ soupeři ve skupině bývají testem mentálního nastavení. Pokud Slovensko v Prešově nezíská tři body suverénně, tlak před košickým duelem s Kazachstánem naroste exponenciálně, a s ním i vzpomínky na Trnavu.
Proč je tahle skupina důležitější, než vypadá
Vyhrát skupinu C3 neznamená jen posun o patro výš v Lize národů. UEFA 15. září upravila systém postupu a sestupu pro ročník 2026/27, protože od sezony 2028/29 se soutěž zúží ze čtyř lig na tři. Každé umístění tedy váží víc než dřív.
Navíc tu je vazba na kvalifikaci o EURO 2028: nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří se nekvalifikují klasickou cestou, mohou jít do play-off. Pro Slovensko, které v C-divizi nemá nasazení mezi elitou, je to reálná záchranná síť, ovšem jen za předpokladu, že skupinu skutečně vyhraje.
Rutina jako měřítko generace
Podle nás nejde ani tak o to, jestli Weiss nebo kdokoli jiný vysloví slovo „povinnost“. Jde o to, jestli generace, která má v kádru hráče z Atlética, Neapole a Fenerbahçe, dokáže proti Moldavsku a Kazachstánu proměnit kvalitu v rutinu. V roce 2022 to nedokázala. Prešov a Košice ukážou, jestli se něco změnilo, nebo jestli slovenský fotbal zase jen mluví nahlas a hraje potichu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner