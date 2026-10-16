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Wehrmacht v Praze nevěřil vlastním očím: Mezi vysílačkami zabavil 75 holubníků

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Když v březnu 1939 přebíral německý Wehrmacht materiál likvidované československé branné moci, nestačili se okupační důstojníci divit. Vedle statisíců kilometrů telefonních kabelů a moderních radiostanic objevili ve výkazech Telegrafního vojska také padesát automobilových a pětadvacet koňských převozných holubníků. Ačkoliv se Československo pyšnilo jednou z technicky nejvyspělejších armád meziválečné Evropy, pro krizové situace v první linii si vydržovalo stovky opeřených specialistů. Příběh armádního spojení, které místo benzínu a baterií polykalo zrní, ukazuje, proč v pekle zákopových bojů moderní elektronika kapitulovala před obyčejným ptákem.
Muzejní exponát poštovního holuba vybaveného popruhem a pouzdrem na zprávy

Muzejní exponát poštovního holuba vybaveného popruhem a pouzdrem na zprávy

Zdroj: Morio / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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