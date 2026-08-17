Wehrlein se stal mistrem v závodě, v němž nezískal jediný bod. Titul mu zachránilo všech šestnáct jízd před ním

Pascal Wehrlein projel cílem posledního závodu sezony Formula E na čtrnáctém místě. Nula bodů. Žádné pódium. Žádný velký hrdinský finiš. Přesto o několik minut později slavil druhý titul mistra světa.
Závěrečný londýnský E-Prix vyhrál Taylor Barnard. Wehrlein se v posledních kolech propadl mimo bodované pozice a zapletl se do incidentu. Jake Dennis, který před závodem ztrácel pouhých pět bodů, ale skončil až osmnáctý. Mitch Evans dojel čtvrtý, což na Wehrleina rovněž nestačilo. Němec tak sezonu uzavřel se 169 body, Dennis se 164 a Evans se 160.
Na první pohled je to téměř absurdní způsob, jak získat mistrovský titul. Ve skutečnosti je to možná nejčistší vysvětlení toho, k čemu šampionát vůbec slouží.
V sobotu Wehrlein vytvořil rezervu. V neděli ji celou utratil
Ještě před prvním londýnským závodem nebyl Wehrlein lídrem. Do víkendu vstupoval ze třetí pozice. V sobotu ale získal pole position, vyhrál závod a vyšvihl se do čela šampionátu s pěti body náskoku na Dennise. To byla jeho skutečná mistrovská práce.
V neděli už titul skoro ztratil. A právě proto je nesmyslné hodnotit jeho triumf jen podle posledních 45 minut sezony.
Šampionát není pohár za nejlepší finále. Je to soutěž o to, kdo během celého roku vytvoří dostatek bodů, aby přežil i den, kdy téměř všechno dopadne špatně. Wehrlein si svou rezervu nekoupil náhodou. Vybudoval ji předchozími vítězstvími, kvalifikacemi a body.
Dennis dostal přesně tu šanci, kterou potřeboval. Nevyužil ji
Když Wehrlein spadl mimo Top 10, přestal mít titul plně pod kontrolou. To je noční můra každého lídra. Najednou už nejde jen o vlastní výkon. Musíte sledovat, kde jsou soupeři.
Dennis přitom před závodem potřeboval jen relativně malý bodový obrat. Jenže startoval šestnáctý a sám se během chaotického finále propadl až na osmnáctou pozici.
Tohle je důležitý detail. Wehrlein titul nezískal proto, že by pravidla nějak odměňovala jeho čtrnácté místo. Získal ho proto, že jeho nejbližší soupeř nedokázal využít okamžik, kdy Wehrlein poprvé za celý víkend skutečně otevřel dveře.
Evans potřeboval ještě větší zázrak
Mitch Evans dojel čtvrtý a v běžném závodě by to byl velmi dobrý výsledek. V kontextu šampionátu ale nestačil. Novozélanďan zakončil rok devět bodů za Wehrleinem.
A právě to je na posledním závodě zajímavé. Téměř každý z hlavních kandidátů měl chvíli pocit, že se titul může překlopit na jeho stranu. Nakonec ale žádný z nich nevytěžil z Wehrleinova nejhoršího okamžiku dost.
Druhý titul mění Wehrleinovo místo v historii série
Wehrlein už šampionát vyhrál v sezoně 2023/24. Nyní se stal teprve druhým jezdcem historie Formula E se dvěma tituly. Před ním to dokázal pouze Jean-Éric Vergne. To je mnohem důležitější než jeho čtrnácté místo v jednom závodě.
Formula E je díky specifickým městským tratím, energetické strategii, Attack Mode a relativně vyrovnaným vozům mimořádně náchylná k nepředvídatelnosti. Opakovaný titul proto vyžaduje něco jiného než jednu dominantní technickou sezonu. Vyžaduje dlouhodobou schopnost sbírat výsledky ve velmi rozdílných podmínkách.
Nedělní selhání přitom nijak neruší sobotní mistrovský výkon
Wehrlein po titulu říkal, že jeho tým pod tlakem nepraská a že právě pod tlakem dokáže být ještě lepší. Kdybychom se dívali jen na neděli, znělo by to skoro ironicky.
Jenže londýnský víkend měl dvě části.
V sobotu udělal přesně to, co potřeboval. Vyhrál. Dostal se z třetího místa šampionátu na první. Vytvořil bodovou rezervu. V neděli všechno začalo padat a právě ta rezerva ho zachránila. To není protiklad. To je šampionát.
Mistr světa nemusí být nejlepší v poslední den
Sport má rád jednoduché obrazy: Vítězný gól ve finále. Rozhodující koš. Jezdec, který vítězně projede cílem a zároveň získá titul.
Wehrleinův triumf podobný obrázek nenabídl. Dojel čtrnáctý. Barnard vyhrál závod. Dennis skončil ještě hůř. Evans přijel pozdě na to, aby bodovou ztrátu smazal. A Wehrlein získal pohár.
Právě proto je jeho titul možná lepší lekcí o celé sezoně než dramatické vítězství v posledním kole. Mistr světa nemusí vyhrát poslední závod. Musí si během roku vytvořit dost důvodů, aby mu jeden špatný závod titul nevzal. Pascal Wehrlein jich měl přesně o pět bodů víc než Jake Dennis. A tentokrát to bylo všechno, co potřeboval.
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Zdroje: Reuters – Porsche's Wehrlein claims second Formula E title as Barnard wins London finale [1], Formula E – Pascal Wehrlein wins his second Formula E Drivers' World Championship [2], foto IMAGO – Pascal Wehrlein, mistr světa Formula E 2026 [3].