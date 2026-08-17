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Wehrlein se stal mistrem v závodě, v němž nezískal jediný bod. Titul mu zachránilo všech šestnáct jízd před ním

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Pascal Wehrlein se stal podruhé mistrem světa Formula E, přestože poslední závod v Londýně dokončil čtrnáctý bez bodu. Soupeři ale jeho selhání nedokázali využít.
Wehrlein se stal mistrem v závodě, v němž nezískal jediný bod. Titul mu zachránilo všech šestnáct jízd před ním

Wehrlein se stal mistrem v závodě, v němž nezískal jediný bod. Titul mu zachránilo všech šestnáct jízd před ním

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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