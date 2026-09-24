Webb našel za Neptunem 27 drobných světů. Větší překvapení je ale v těch, které tam nenašel

Za Neptunem se skrývá něco jako archiv stavby planet
Když se mluví o James Webb Space Telescope, většina lidí si vybaví vzdálené galaxie, exoplanety nebo první hvězdy ve vesmíru. Tentokrát se ale teleskop nepodíval miliardy světelných let daleko. Zaměřil se na mnohem bližší, ale překvapivě obtížně dostupnou oblast: na drobná tělesa obíhající za Neptunem.
Právě tam leží Kuiperův pás, rozsáhlá oblast plná ledových objektů, mezi něž patří i Pluto. Mnohé z těchto světů jsou zbytky z doby, kdy se před více než 4,5 miliardy let rodily planety. Zatímco materiál blíž ke Slunci se postupně spojoval do velkých těles, za Neptunem velká část procesu zůstala nedokončená. Drobná transneptunická tělesa jsou proto něco jako zakonzervované stavební kameny rané Sluneční soustavy. Jenže ty nejmenší jsou tak slabé, že jsme je dosud téměř neviděli.
Webb teď tuto hranici posunul. Výzkumníci využili kameru NIRCam a prohledali oblast o velikosti pouhých 0,05 čtverečního stupně oblohy. To je v astronomických průzkumech nepatrná plocha, ale teleskop se dokázal dostat mnohem hlouběji než předchozí pozorování a identifikoval 27 transneptunických objektů, které patří mezi nejslabší tělesa Sluneční soustavy, jaká jsme kdy přímo detekovali.
Webb je nehledal jako malé planety, ale jako sotva znatelné pohyblivé body
Tato tělesa na snímcích nevypadají jako malé světy s jasně viditelným povrchem. Jsou to téměř nepostřehnutelné body, které se mezi jednotlivými expozicemi velmi pomalu posouvají vůči vzdáleným hvězdám a galaxiím. Astronomové proto museli jejich signál doslova vytáhnout z pozadí.
Použitá metoda se nazývá shift-and-stack. Výzkumníci pořídí sérii snímků a zkoušejí je posouvat podle různých možných drah, kterými by se vzdálené těleso mohlo během pozorování pohybovat. Pokud zvolí správnou rychlost a směr, slabý bod se při složení snímků zvýrazní, zatímco hvězdy a galaxie se rozmažou nebo odstraní. Je to podobné, jako kdybyste měli několik fotografií noční dálnice a hledali jedno extrémně slabé auto: na každém snímku je téměř neviditelné, ale když fotografie správně posunete podle jeho pohybu, jeho světlo se začne sčítat.
Tým navíc použil strojové učení k odfiltrování falešných detekcí. Díky tomu se dostal k objektům, které by na jediném snímku prakticky nebylo možné bezpečně rozeznat.
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Nejmenší mohou mít jen několik kilometrů
Právě velikost je na objevu klíčová. Pozemní teleskopy dokážou běžně hledat transneptunická tělesa o průměrech desítek kilometrů a více, zatímco Webb se tentokrát dostal výrazně níž. U nejslabších objektů mohou odhady podle NASA sahat zhruba k pěti kilometrům, zatímco samotná práce při jiném předpokladu o odrazivosti uvádí přibližně deset kilometrů.
Rozdíl vzniká proto, že astronomové tato tělesa nerozliší jako kotoučky a jejich velikost musí odhadovat z jasu a předpokládaného albeda. Tmavý objekt musí být při stejném jasu větší než světlejší. Přesný průměr proto není nejdůležitější; podstatné je, že se astronomové poprvé dostávají do velikostního pásma, které bylo dosud téměř neviditelné.
A právě tam přichází hlavní překvapení. Ve svém extrémně hlubokém průzkumu našel Webb méně velmi malých objektů, než předpokládají některé modely vzniku a následného kolizního vývoje planetesimál.
Malých těles tam není tolik, kolik by jich některé modely očekávaly
Když astronomové znají počet velkých objektů, mohou zkoušet odhadnout, kolik by mělo existovat menších. Pokud se tělesa během miliard let vzájemně srážejí a rozpadají, očekáváte určité množství fragmentů různých velikostí. Historie Kuiperova pásu ale už dříve naznačovala, že jednoduché prodloužení počtu velkých těles směrem k menším nefunguje, a Webb tento obraz ještě zpřesnil.
To samozřejmě neznamená, že v Kuiperově pásu „chybí“ přesně vypočítaných několik milionů objektů. Výzkumníci prohledali velmi malou část oblohy a pracují s populační statistikou, nikoli s úplným sčítáním. Velikostní rozdělení ale začíná říkat něco důležitého: možná jsme si některé části rané výroby malých těles představovali špatně.
Planety možná nezačínaly od stále větších kamínků
Jedním ze zásadních problémů planetární vědy je otázka, jak se z prachu a drobných částic protoplanetárního disku stala tělesa velká desítky či stovky kilometrů. Intuitivní představa zní jednoduše: malá zrnka se srazí a slepí, vzniknou větší kusy, ty se spojí s dalšími a velikost postupně roste.
Jenže tento proces má několik fyzikálních překážek. Při určitých velikostech a rychlostech se objekty místo spojování odrážejí nebo rozpadají a část materiálu může spirálovitě padat ke Slunci dřív, než vůbec vyroste. Proto získal velkou pozornost model streaming instability, v němž se drobný materiál v disku nejprve aerodynamicky koncentruje do hustých oblastí a ty se následně vlastní gravitací zhroutí do mnohem větších planetesimál.
První generace těles tak nemusí vznikat hladkým růstem od centimetru přes metr až po kilometr. Může se rovnou narodit relativně velká a právě počet malých objektů v Kuiperově pásu pomáhá zjistit, která historie je pravděpodobnější.
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Pokud se planetesimály rodily větší, dnešní nedostatek drobků dává větší smysl
Kuiperův pás je pro podobný výzkum ideální, protože tamní tělesa prošla menší geologickou a tepelnou proměnou než objekty blíž ke Slunci. Některá mohou uchovávat vlastnosti velmi blízké původním stavebním kamenům planet.
Pokud při vzniku Sluneční soustavy vznikalo jen málo malých planetesimál a mnohem více těles rovnou v řádu desítek nebo stovek kilometrů, dnešní populace může tento otisk stále obsahovat. Během čtyř a půl miliardy let ji samozřejmě měnily srážky, ale právě další Webbova data naznačují, že jejich role možná nebyla tak jednoduchá, jak by odpovídalo představě, že větší tělesa byla postupně rozdrcena na stále menší fragmenty.
Malé světy vypadají překvapivě podobně jako jejich velcí příbuzní
Současně s Webbem sledoval část objektů také Hubbleův teleskop. Kombinace infračervených a viditelných dat umožnila astronomům měřit jejich barvy, které nesou informaci o vlastnostech povrchu. Výzkumníci se přitom zaměřili na dvě základní populace transneptunických objektů.
Takzvané studené objekty obíhají po relativně klidných, téměř kruhových drahách a pravděpodobně zůstaly poblíž míst, kde vznikly. Horká populace má mnohem výstřednější a nakloněnější dráhy a podle současných modelů byla během migrace obřích planet rozmetána do dnešních orbit z jiných částí mladé Sluneční soustavy.
Člověk by mohl očekávat, že malé objekty budou mít povrchy výrazně pozměněné nesčetnými srážkami. Jejich barvy se ale nápadně podobají větším členům stejných populací. To může znamenat, že kolize jejich povrchy nepřetvářely tak silně, nebo že si původní složení dokázaly zachovat navzdory srážkám. V obou případech mohou nést překvapivě starou informaci.
I „horké“ objekty si pamatují, kde vznikly
Dynamicky horká populace je zvlášť zajímavá. Tyto objekty dnes létají po chaotičtějších drahách a jejich současná poloha neodpovídá místu vzniku. V rané Sluneční soustavě se Uran a Neptun pravděpodobně přesouvaly a jejich gravitační vliv rozházel velké množství menších těles do nových orbit.
Jejich dráhy se tedy promíchaly, ale povrchy podle nových pozorování stále nesou chemický podpis původního prostředí. NASA tuto vlastnost výstižně popisuje jako schopnost malých světů „pamatovat si“ minulost. Nejde samozřejmě o paměť v biologickém smyslu; jejich povrchové složení prostě přežilo miliardy let dostatečně nezměněné, aby z něj astronomové mohli zpětně číst podmínky při vzniku.
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Dvě odlišné oblasti přitom vyprodukovaly překvapivě podobné velikosti
Další zajímavý výsledek leží v samotném rozdělení velikostí. Studená a horká populace pravděpodobně vznikaly v různých částech původního planetárního disku, kde se lišila hustota materiálu, teplota i dynamické prostředí. Přesto nový vzorek naznačuje, že u malých těles mají obě populace velmi podobný průběh velikostního rozdělení.
To může znamenat, že mechanismus tvorby planetesimál nebyl tak citlivý na lokální podmínky, jak bychom očekávali. I když měl materiál kolem 25 astronomických jednotek jiné prostředí než materiál kolem 45 astronomických jednotek, proces mohl na obou místech vyrábět podobnou směs velikostí. Pro modely vzniku planet je to užitečné omezení: musejí vysvětlit, jak lze k podobnému výsledku dojít v poměrně odlišných podmínkách.
Největším omezením je zatím velikost průzkumu
Nová práce je v tuto chvíli stále preprint a její závěry ještě neprošly standardním recenzním řízením. Zároveň se opírá o 27 nově objevených objektů v mimořádně malém výseku oblohy. To je výborný vzorek vzhledem k tomu, jak obtížné je tato tělesa vůbec najít, ale stále nejde o kompletní census Kuiperova pásu.
Populace transneptunických objektů navíc není prostorově ani dynamicky jednoduchá, takže výsledky bude potřeba potvrdit širšími průzkumy a větším počtem detekcí. Také odhady velikosti jednotlivých objektů závisejí na tom, kolik světla jejich povrch odráží. Příběh „chybějících světů“ je tedy zatím velmi zajímavá stopa, nikoli konečný rozsudek nad modely vzniku planet.
Na okraji soustavy může být nejcennější právě prázdné místo
Na první pohled vypadá výsledek jednoduše: teleskop našel 27 nových drobných světů. Planetární věda ale často získá nejvíc informací teprve z toho, kolik objektů existuje, jak jsou velké, jaké mají barvy a jak se jejich počet mění s velikostí. Pokud v určité kategorii najdeme méně těles, než předpovídá model, není to jen prázdná kolonka v katalogu. Je to fyzikální stopa procesu, který kdysi vyráběl planetesimály.
Možná se první stavební kameny planet rodily větší, než jsme si představovali. Možná proběhlo méně ničivých srážek nebo si jejich povrchy dokázaly uchovat původní vlastnosti překvapivě dlouho. Právě proto může být nejzajímavější Webbův objev za Neptunem něco, co na žádném snímku přímo neuvidíme: světy, které jsme podle některých modelů čekali, ale nenašli.
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Zdroje: Kód Enigma [1], arXiv – The Luminosity Function of Ultra-Faint Trans-Neptunian Objects Detected by JWST [2], arXiv – Combined JWST and HST Deep Imaging to Characterize the Smallest Known Trans-Neptunian Objects [3], NASA – NASA’s Hubble, Webb Find Far-out Solar System Objects ‘Remember’ Past [4]. img ai generated