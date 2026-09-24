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Webb našel za Neptunem 27 drobných světů. Větší překvapení je ale v těch, které tam nenašel

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James Webbův teleskop se podíval na nepatrný kousek oblohy za Neptunem a našel 27 extrémně slabých těles, některá možná velká jen několik kilometrů. Ještě zajímavější je ale jejich počet. Malých objektů je méně, než některé modely očekávaly, a to může měnit představu o tom, jak vznikaly stavební kameny planet.
Webb našel za Neptunem 27 drobných světů. Větší překvapení je ale v těch, které tam nenašel

Webb našel za Neptunem 27 drobných světů. Větší překvapení je ale v těch, které tam nenašel

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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