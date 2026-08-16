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Webb našel v jediné mladé galaxii až tři černé díry současně. Dvě dělí jen 620 světelných let – proč se ještě nesrazily?

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Když se dvě černé díry dostanou dostatečně blízko, gravitace by je měla postupně přivést ke společnému konci. V galaxii J0148-4214 ale astronomové našli něco podivuhodnějšího: tři aktivně se krmící masivní černé díry, přičemž dvě z nich dělí v projekci pouhých asi 620 světelných let.
Webb našel v jediné mladé galaxii až tři černé díry současně. Dvě dělí jen 620 světelných let – proč se ještě nesrazily?

Webb našel v jediné mladé galaxii až tři černé díry současně. Dvě dělí jen 620 světelných let – proč se ještě nesrazily?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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