WD-40 používá mnoho lidí špatně. Na některé věci se známý sprej vůbec nehodí

Jenže právě tahle pověst je problém. Samotný výrobce svůj Multi-Use Product definuje jako přípravek na vytěsnění vlhkosti, uvolnění zatuhlých spojů, ochranu kovu proti korozi a lehké mazání. Ne jako plnohodnotné dlouhodobé mazivo, ne jako čistič elektroniky, ne jako univerzální ošetření každého plastu. A pro situace, kde klasický WD-40 nestačí nebo přímo škodí, nabízí vlastní specializované řady Specialist a Bike.
Co WD-40 skutečně dělá, a co ne
Podle
technického listu má WD-40 Multi-Use Product čtyři oficiální funkce: Penetrace – uvolňuje zarezlé, zatuhlé a zaseknuté spoje. Vytěsnění vlhkosti – odtlačí vodu z povrchů a kontaktů. Ochrana proti korozi – vytváří na kovu tenký ochranný film. Lehké mazání – snižuje tření u pohyblivých částí, ale jen krátkodobě.
Klíčové slovo je „lehké“. Mazací film klasického WD-40 je tenký a relativně rychle se vypaří, protože základ tvoří alifatické ropné rozpouštědlo. To je skvělé, když potřebujete uvolnit zatuhlý šroub. Ale na řetěz kola, ložisko posuvných dveří nebo mechanismus zámku, kde chcete mazání na týdny, je to málo.
Populární seznam „2 000+ použití“, který výrobce zveřejňuje v
samostatném PDF, nese důležitou poznámku: jde o tipy zaslané koncovými uživateli, nikoli o doporučení firmy WD-40 Company. Žádné z těchto použití nebylo výrobcem testováno ani schváleno. Kde WD-40 může přímo škodit
Technický list a oficiální edukační materiály výrobce jmenují konkrétní materiály, na které klasický WD-40 nepatří:
Materiál Riziko Čirý polykarbonát (ochranné brýle, světlomety, průhledné kryty) Praskání povrchu, zakalení Čirý polystyren (obaly, CD/DVD krabičky, laboratorní nádoby) Stejný mechanismus – rozpouštědlo narušuje strukturu Některé gumy (těsnění, manžety, hadice) Bobtnání při delším kontaktu Voskované povrchy (autolak s voskem, leštěné dřevo) Změknutí a rozpuštění voskové vrstvy
U plastů platí jednoduchá laická zkratka: čirý tvrdý plast typu světlomet, ochranný štít nebo průhledný kryt nestříkejte. U ostatních materiálů výrobce doporučuje nejdřív vyzkoušet na skrytém místě. Naopak acetal, HDPE, teflon, polysulfon nebo viton podle technického listu vykazují zanedbatelný efekt.
Zvláštní kapitolou je elektřina. Bezpečnostní list výslovně říká: před aplikací odpojte elektrické nářadí, motory a spotřebiče od zdroje. Aerosol je hořlavý a elektrický oblouk může nádobu poškodit a způsobit vznícení obsahu.
Výrobce problém řeší sám, vlastními produkty
Nejsilnější důkaz, že klasický WD-40 není „všechno v jednom“, najdete přímo v katalogu značky. Vedle modro-žluté klasiky existují specializované přípravky, z nichž každý pokrývá oblast, kde Multi-Use Product buď nestačí, nebo představuje riziko:
Bike All Conditions Lube – mazivo přímo pro řetěz kola, deklaruje vynikající mazání a ochranu v suchu i mokru. Klasický WD-40 může řetěz krátkodobě ošetřit, ale jako finální mazivo pohonu ho výrobce nikde nedoporučuje. Specialist Silicone – silikonový sprej bezpečný pro gumu, plast i vinyl. Zanechává čistý, nelepivý film. Ideální volba na okenní těsnění, plastové lišty nebo gumové manžety. Specialist Gel Lube – gelová konzistence drží na vertikálních plochách a nabízí delší mazací interval než tekutý sprej.
V Česku jsou tyto produkty reálně dostupné. Potvrzeně jsme je dohledali minimálně v sortimentu OBI, kde najdete Specialist Silicone, PTFE mazivo i bílou lithiovou vazelínu.
Praktický návod: co čím nahradit
Pokud jste dosud WD-40 používali na všechno, tady je orientační rozdělení podle typu úkolu:
Zarezlý šroub, zatuhlý zámek, vlhký konektor → klasický WD-40 Multi-Use Product. Přesně na tohle je navržený. Řetěz kola → specializované mazivo na řetěz. Klasický WD-40 může posloužit jako první krok k uvolnění a odmaštění, ale finální mazání patří dedikovanému přípravku. Okenní a dveřní závěsy s gumovým těsněním → kovový čep namazat gelovým nebo PTFE mazivem, gumové těsnění ošetřit silikonovým sprejem. Elektronika, konektory, spínače → čistič kontaktů. Nikdy klasický WD-40 a nikdy u zapojených spotřebičů. Plastové a gumové díly obecně → silikonový sprej, ideálně bez rozpouštědel. Co dělat, když jste WD-40 už použili špatně
Pokud jste klasickým WD-40 ošetřili gumové těsnění nebo plastový díl, nemusíte hned panikařit. Přebytek co nejdřív setřete, povrch odmastěte jemným čističem nebo mýdlovou vodou a několik dnů sledujte případné změny: zkřehnutí, změnu barvy, vlasové praskliny nebo bobtnání. Trvalé poškození hrozí hlavně u výslovně rizikových čirých plastů a při dlouhodobém působení na citlivou gumu. U většiny běžných plastů výrobce tak tvrdé varování nedává.
A ještě jedna věc, na kterou se zapomíná: prázdnou plechovku od WD-40 můžete vyhodit do kontejneru na kovy. Pokud v ní ale zůstaly zbytky, patří do sběrného dvora nebo mobilního sběru nebezpečného odpadu. Spláchnout je do toalety není řešení, a to nejen kvůli životnímu prostředí, ale i kvůli gumové klapce splachovače, která na dlouhodobý kontakt s ropnými rozpouštědly není stavěná.
WD-40 je výborný přípravek. Jen ne na všechno. A to říká i jeho vlastní výrobce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková