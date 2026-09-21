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Waze varuje dříve než cedule, ale ne všichni tu funkci vidí. Záleží na telefonu a nastavení, které vylepší trasu

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ANALÝZA | Navigace od Googlu hlásí nižší rychlost dřív než cedule. Jenže poslouchá hlavně instrukce, které jste jí kdysi vyplnili vy.
Telefon, Waze

Telefon, Waze

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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