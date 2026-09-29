Waze v Android Auto skrývá čtyři čísla, bez kterých řidiči tápou. Řešení ale zabere pár vteřin a funguje okamžitě

Mapa běží dál, hlasové navádění funguje, ale čtyři údaje, na které se řidič spoléhá při rychlém pohledu na displej, jsou pryč. Stačí roztáhnout Waze na celou obrazovku palubního displeje a informační box zmizí. Občas se na zlomek vteřiny vrátí při dopravním upozornění, pak se zase ztratí. Řidič tak místo letmého pohledu na displej může věnovat mapě více pozornosti, než je za volantem bezpečné. Přitom náprava zabere doslova pár sekund: stačí Waze přepnout zpět do rozděleného zobrazení. Kdo chce zkusit trvalejší řešení, má k dispozici také aktualizaci Android Auto a vyčištění mezipaměti Waze, ale ani jedno zatím není stoprocentně potvrzenou definitivní opravou.
Co přesně na displeji chybí a proč je to problém
Informační box, který Waze v Android Auto standardně zobrazuje, obsahuje několik klíčových navigačních údajů:
- ETA – odhadovaný čas příjezdu
- Čas příjezdu – konkrétní hodina, kdy řidič dorazí do cíle
- Zbývající vzdálenost – kolik kilometrů ještě zbývá
- Další navigační pokyn – odbočení, sjezd, kruhový objezd
Tři z nich jsou číselné údaje, čtvrtý tvoří pokyn s grafickou šipkou. Dohromady představují vrstvu informací, kterou řidič přečte jedním pohledem, aniž by musel luštit mapu. Jakmile zmizí, zůstane mu především mapa a hlasové pokyny. To samo o sobě neznamená nefunkční navigaci, ale může se zhoršit její přehlednost za volantem. Řidič například nevidí na první pohled, kolik času mu do cíle zbývá, ani nemá vizuální přípravu na další manévr.
Viník není Waze, ale Android Auto
Důležitý detail, který si řada uživatelů plete: číslo 17.5.6632 nepatří aplikaci Waze, ale Android Auto. Waze mělo ve stejném období vlastní verze, 5.22.1.1 z 18. srpna 2026 a 5.23.0.2 z konce srpna. Pokud problém skutečně souvisí s verzí 17.5.6632, jde tedy o chybu na straně platformy, na které Waze běží, nikoli nutně o chybu samotné navigace.
Problém se podle veřejných hlášení v komunitním vlákně Android Auto projevuje především po roztažení Waze na celou obrazovku. V rozděleném zobrazení, kdy displej sdílí navigaci s přehrávačem hudby nebo jinou aplikací, informační box většině uživatelů zůstává. Neplatí to ale pro všechny. Ojediněle se objevují hlášení, že lišta mizí i v rozděleném zobrazení, jde však o menší část hlášení.
Proč se chyba projevuje u jednoho auta a u druhého ne, přestože telefon je stejný? Oficiální vysvětlení zatím neexistuje. Roli může hrát kombinace rozlišení palubního displeje, poměru stran a způsobu, jakým Android Auto v konkrétní konfiguraci vykresluje celoplošné rozvržení Waze.
Řešení ve třech krocích
Kdo má problém právě teď, může postupovat takto:
- Okamžitý workaround (sekundy): Zmenšit Waze z celé obrazovky zpět do rozděleného zobrazení. Informační box by se měl vrátit okamžitě.
- Aktualizace Android Auto: Ověřit verzi v nastavení Android Auto (záložka „Version“) a případně aktualizovat přes Google Play. Novější build 17.7.6636 je dostupný od 13. září 2026. Uživatelé hlásí, že po přechodu na tuto verzi problém zmizel, ale oficiální changelog Googlu zmiňuje jen obecné „opravy chyb a další vylepšení“, takže stoprocentní jistotu to nedává.
- Vyčištění cache Waze: V nastavení telefonu najít Waze, smazat mezipaměť a aplikaci znovu spustit. Historie jízd spojená s účtem se neztratí, protože je uložená na serverech Waze. Přijít ale můžete o lokálně uložená data, například některá nedávná místa, pokud byste místo vyčištění mezipaměti smazali také data aplikace.
Co naopak nedoporučujeme: honit se za beta verzí Android Auto jen kvůli tomuto bugu. Google sám upozorňuje, že beta buildy mohou být méně stabilní. Kdo se na auto spoléhá denně, riskuje výměnu jednoho problému za jiný.
Alternativy: Google Mapy i Mapy.cz mají své limity
Pokud Waze dočasně zklamalo, nabízejí se dvě alternativy přímo v Android Auto.
Google Mapy zobrazují ETA, živou dopravní situaci, navádění do jízdních pruhů i hlasovou navigaci. Umožňují hlásit a potvrzovat nehody, zpomalení, některé typy dopravních událostí, práce na silnici i další překážky na vozovce. Komunita uživatelů a hlášení ale funguje jinak než ve Waze.
Mapy.cz od Seznamu mají pro českého řidiče jeden silný bonus navíc: podporují offline mapy a navigaci v Android Auto. K tomu nabízejí hlasovou navigaci, jízdní pruhy, rychlostní limity, několik variant trasy a upozornění na radary, policejní kontroly i uzavírky. Limit? Trasu s průjezdními body je potřeba připravit v telefonu ještě před připojením k autu.
Žádná z alternativ není dokonalou náhradou Waze s jeho komunitními hlášeními. Obě ale nabízejí přehledné navigační informace, takže mohou posloužit jako dočasná náhrada, pokud vám chybějící údaje ve Waze vadí.
Kdy čekat definitivní opravu
Veřejná vlna stížností zesílila kolem 8. září 2026. Google zatím nevydal oficiální vyjádření, které by problém jednoznačně pojmenovalo a přislíbilo konkrétní opravu. Build 17.7.6636 podle uživatelských hlášení problém u některých konfigurací řeší, ale bez potvrzení v changelogu to zůstává v rovině „pravděpodobně pomáhá“, nikoli „zaručeně opravuje“.
Nejbezpečnější postup pro dnešek: přepnout Waze do rozděleného zobrazení a aktualizovat Android Auto, pokud je pro vaše zařízení dostupná novější verze. Navigace funguje dál, jen je potřeba vědět, kde hledat chybějící informace, než se vrátí tam, kam patří.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík