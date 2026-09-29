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Waze v Android Auto skrývá čtyři čísla, bez kterých řidiči tápou. Řešení ale zabere pár vteřin a funguje okamžitě

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Po aktualizaci Android Auto mizí ve Waze lišta s časem příjezdu, zbývající vzdáleností, konkrétní hodinou dojezdu a dalším navigačním pokynem.
Android Auto, interiér vozu, Peugeot

Android Auto, interiér vozu, Peugeot

Zdroj: Pexels
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