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watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.

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Aktualizace na nejnovější systém pro chytré hodinky Apple Watch – watchOS 27 přináší řadu novinek. Současně se ale s několika dosavadními funkcemi budeme muset rozloučit....
watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.

watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.

Zdroj: Images 2.5
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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