watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.
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WhatsApp vylepšuje použitelnost své aplikace a nově ji chce zpřístupnit také lidem bez vlastního účtu. Po...
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