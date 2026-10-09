Washington varoval, že F-16 válku nezmění. Ukrajinské stíhačky přitom už zničily přes 3 150 vzdušných cílů

První F-16 přistály na ukrajinských letištích v létě 2024. Americký ministr letectva Frank Kendall přitom už v květnu 2023 prohlásil, že letouny zásadně nezmění poměr sil ve válce. Generál James Hecker, tehdy velitel amerických vzdušných sil v Evropě, mluvil podobně: o zázračnou zbraň nejde a k plné bojové způsobilosti může vést cesta dlouhá roky. Válku F-16 opravdu neotočily. Anatolij Kryvonožko, velitel ukrajinského letectva, ale po schůzce se zástupci firmy Lockheed Martin oznámil, že jeho piloti na nich zničili 666 řízených střel a zhruba 2 500 dronů.
Bilance pozemních úderů se od dánského přehledu téměř zdvojnásobila
Celkem jde podle výstupu ukrajinského letectva na Facebooku o více než 3 150 zničených vzdušných cílů. K nim F-16 připsaly přes 650 úderů na pozemní cíle. Kryvonožko k tomu dodal, že piloti létali s omezeným množstvím dostupné munice. Všechna tato čísla zveřejnila strana, která válku vede, a nezávislé ověření k nim chybí.
Pro srovnání existuje starší bilance z oficiálního dánského vojenského magazínu Honnør. Ten uváděl přibližně 2 000 vzdušných cílů, takže mezi oběma přehledy jejich počet vzrostl zhruba o 57 procent. Pozemních úderů bylo podle Honnøru 350, nová bilance jich uvádí přes 650, tedy skoro dvojnásobek. Útoky na zemi tedy přibývaly rychleji než sestřely. Ve starším přehledu připadal jeden pozemní úder zhruba na šest vzdušných cílů, v novém už přibližně na pět.
Mezi kterými daty oba přehledy vznikly, zveřejněné údaje nespecifikují. Spočítat z nich tempo za měsíc nebo za rok proto nejde.
Proč piloti střílejí na drony Šáhid rakety určené pro vrtulníky
F-16 nad Ukrajinou neovládly vzdušný prostor nad celou frontou. Slouží jako pohyblivá vrstva protivzdušné obrany, kterou lze rychle přesunout tam, kde zrovna hrozí útok. Pomáhá jim v tom radar AN/APG-66, případně jeho modernizovaná verze AN/APG-68. Oba vidí cíle na výrazně větší vzdálenost než palubní systémy MiGů-29 a Su-27, se kterými ukrajinské letectvo létalo předtím. Piloti tak mohou ruské řízené střely a íránské drony Šáhid zachytit dřív, než dopadnou na města nebo na energetiku.
Pro Rusko to má dvojí cenu. Sestřelená řízená střela nezasáhne rozvodnu, nemocnici ani obytný dům. Každý zničený Šáhid navíc musí ruská strana nahradit novým, což ji stojí peníze, čas i výrobní kapacitu.
Dánský zdroj přidal detail o tom, jak Ukrajinci hospodaří s municí. Proti pomalým dronům Šáhid nasazují neřízené rakety Hydra 70 ráže 70 milimetrů, původně určené pro vrtulníky a lehké útoky. Šetří tím dražší střely vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM. Drony tvoří zhruba 2 500 z více než 3 150 vzdušných cílů, takže levnější rakety na ně mají smysl u velké většiny sestřelů. Kryvonožko se o nedostatku munice zmínil i u celkové bilance.
Sestřel ruského Su-35S potvrdil po dvou týdnech i Washington
Dne 8. července 2026 ukrajinské letectvo oznámilo, že zničilo ruský stíhací letoun Su-35S. Dne 23. července to potvrdil i Dan Caine, předseda amerického sboru náčelníků štábů. Podle něj šlo o první známé vítězství ukrajinské F-16 v přímém vzdušném souboji. Agentura Ukrinform označila sestřel za zlomový moment.
Ruský stroj má podle exportního materiálu Rosoboronexportu maximální rychlost Mach 2,25, tedy přibližně 2 390 km/h. Jeho praktický dostup dosahuje 18 kilometrů. F-16 v konfiguracích dodaných Ukrajině zvládne kolem Mach 2, asi 2 120 km/h, a má akční rádius přibližně 1 300 kilometrů. Rychlost a dostup ruského stroje pocházejí z prodejního prospektu a o tom, jak souboj probíhal, neříkají nic. Zveřejněné informace jeho průběh nepopisují.
Důsledek se týká hlavně ruských pilotů. Pokud F-16 dokáže ohrozit moderní ruskou stíhačku, musí se držet dál od fronty. To jim komplikuje shazování klouzavých pum, které Rusko proti ukrajinským pozicím používá ve velkém.
Lockheed Martin s Kyjevem probíral přechod na nejnovější verzi F-16
Kryvonožkova schůzka s výrobcem se týkala i budoucnosti. Mluvilo se o posílení schopností současných letounů a o možném přechodu na variantu F-16 Block 70/72, která má modernější radar AESA a lepší avioniku. Smlouva zatím neexistuje. Směr je přesto čitelný: Ukrajina chce standardizované západní stíhací letectvo, nikoli hrstku darovaných strojů, které se dolétají.
Dosavadní dodávky pocházejí od několika zemí. Dánsko a Nizozemsko v letech 2024 a 2025 darovaly dohromady 43 letounů. Norsko potvrdilo šest strojů a k nim peníze na údržbu, výcvik pilotů a nákup zbraní. Belgie slíbila další letouny, které ještě procházejí údržbou. Lockheed Martin navíc provozuje v Rumunsku evropské výcvikové centrum pro F-16, kam mohou jezdit i ukrajinští piloti.
Kolik F-16 je na Ukrajině skutečně schopných letu, Kyjev nezveřejňuje. Přes tisíc sestřelených cílů známe s přesností na jednotky, počet letounů, které je sestřelily, chybí. Ukrajinská fronta přitom měří zhruba tisíc kilometrů.
Za 32 milionů korun vycvičí LOM Praha až osm ukrajinských pilotů
Česko F-16 Ukrajině nedodává. V dělbě práce mezi spojenci se soustředí na velkorážovou munici v rámci české muniční iniciativy. Koalici kolem F-16 vedou Nizozemsko a Dánsko, protivzdušnou obranu má na starosti Německo.
V červenci 2025 česká vláda schválila program leteckého výcviku pro až osm ukrajinských pilotů. Ministerstvo obrany ho zajistí prostřednictvím státního podniku LOM Praha. Program zahrnuje 150 hodin výcviku včetně simulátorů a pozemní přípravy a stojí zhruba 32 milionů korun. Na jakém typu letounu piloti budou létat, zveřejněné informace neuvádějí. Programy spojenců se přitom prolínají: dánský oficiální přehled vojenské pomoci Ukrajině mezi svými položkami výslovně uvádí i příspěvek do české muniční iniciativy.