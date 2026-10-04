Washington stahuje k Íránu už třetí letadlovou loď Roosevelt. Posílá s ní přes 9000 námořníků a mariňáků

Letadlová loď USS Theodore Roosevelt vyplula z přístavu v San Diegu 27. září 2026. Následující den za ní vyrazila výsadková loď USS Makin Island, která veze mariňáky 13. expediční jednotky. Obě lodě míří na Blízký východ a připojí se k americkým silám, které se kolem Íránu hromadí od jara. Spolu s nimi tam vzniká soustředěná námořní úderná síla. Tvoří ji letadlové lodě s palubním letectvem, raketové křižníky, torpédoborce a výsadková plavidla s jednotkami připravenými rychle se vylodit na pobřeží. Washington si s takovou sestavou může vybrat mezi odstrašením, blokádou a údery ze vzduchu i z moře.
Tři letadlové lodě pohromadě, předtím jen v dubnu a v roce 2003
Roosevelt do regionu nepřijíždí jako první. V oblasti, za kterou odpovídá americké Centrální velitelství (CENTCOM), působí od dubna letadlová loď USS George H.W. Bush. Na místo se dostala plavbou kolem Afriky. V srpnu se k ní přidala USS George Washington, která normálně slouží v Tichém oceánu. Když USA odvelí letadlovou loď z Pacifiku, dávají tím najevo, že íránské bojiště mají momentálně na prvním místě. Vedle obou letadlových lodí operuje ještě výsadková skupina kolem USS Boxer.
Agentura AP uvádí, že nová vlna posil zahrnuje přes 7 000 námořníků a 2 000 mariňáků. Do oblasti tak míří přes 9000 lidí. Americký činitel řekl stanici Al Jazeera, že do konce listopadu budou mít USA v dosahu Íránu tři letadlové lodě a dvě výsadkové skupiny. Všechny tři letadlové lodě by se v regionu mohly sejít už ke konci října.
Tolik letadlových lodí najednou se v těchto vodách neobjevuje často. Tři americké úderné skupiny tu byly naposledy v dubnu 2026. Předtím se to stalo v roce 2003, kdy Spojené státy zahajovaly invazi do Iráku.
Po volbách 3. listopadu může přijít tvrdší bombardování
Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes sedm měsíců. Admirál CENTCOM uvedl, že jarní americko-izraelské údery vyřadily přes 60 íránských lodí. Íránu ale zůstaly drony, miny a roje malých člunů, kterými dál ohrožuje obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Velká část íránského raketového arzenálu přečkala údery bez úhony. Washingtonský think tank CSIS ho označuje za největší a nejrozmanitější na Blízkém východě. Ztráta šesti desítek lodí tedy schopnost Teheránu ochromit lodní dopravu skoro neoslabila, protože nástroje, na kterých stojí, zůstaly nepoškozené.
Prezident Donald Trump veřejně prohlásil, že po amerických volbách 3. listopadu je zesílení bombardování „možné“, pokud Írán nepředloží přijatelnou nabídku. Poslední íránský návrh, který podle dostupných informací počítal i s otevřením Hormuzu, označil za „nedostatečný“. Jak by měla vypadat dohoda, se kterou by byl spokojen, neřekl. Termín tedy existuje, podmínky zatím nikdo nezná.
Ve veřejných zdrojích se neobjevuje žádný hotový plán pozemní invaze. Přesun lodí dává Washingtonu co nejširší vojenské možnosti pro okamžik, kdy usoudí, že diplomacie už nic nepřinese.
Pětina světové spotřeby ropy jako hlavní íránská páka
Kdyby proti sobě stály jen lodě, Írán by neměl čím odpovědět. Tři americké letadlové lodě nesou dohromady stovky bojových letounů. Doprovodné křižníky a torpédoborce mají střely Tomahawk a systém protivzdušné obrany Aegis. Íránské námořnictvo přitom na jaře přišlo o více než 60 plavidel.
Teherán proto spoléhá na jiné zbraně. Balistické a řízené střely dolétnou nad celý Perský záliv i dál, takže v jejich dosahu je každá loď v oblasti. Drony jsou levné, špatně se odhalují a Írán je může vyslat ve velkém množství najednou. Miny a malé čluny se nejlépe uplatní v úzkém Hormuzském průlivu, kde velké lodě nemají kam uhnout.
Hormuzem podle amerického Úřadu pro energetické informace denně proteče asi 20 milionů barelů ropy, což je zhruba pětina světové spotřeby. Trhy znervózní i samotná hrozba, že by průliv mohl být uzavřen.
Kudy se americká operace dostane do českých peněženek
Na tuto situaci se nevztahuje žádný automatický závazek v rámci NATO. Článek 5 řeší ozbrojený útok na členský stát a americká operace pod velením CENTCOM takovým útokem není. Ve veřejných zdrojích se v souvislosti s přesunem lodí neobjevuje ani žádná česká vojenská role.
Česko to pocítí na cenách paliv. Česká národní banka opakovaně uvedla, že úroveň i kolísání cen paliv v zemi nejvíc určuje cena ropy přepočtená na koruny. Nové údery na Írán nebo jen vážnější hrozba uzavření Hormuzu by se tak do cen nafty a benzinu u nás promítly rychle. Jak silně, by záviselo i na kurzu koruny k dolaru. Kurzy malých měn se v obdobích geopolitického napětí obvykle vyvíjejí v jejich neprospěch, takže zdražení ropy by na českých čerpacích stanicích mohlo být ještě o něco citelnější.
Do konce října se v regionu mohou sejít všechny tři letadlové lodě. Ve Spojených státech se volí 3. listopadu a do konce téhož měsíce má být v dosahu Íránu kompletní sestava tří letadlových lodí a dvou výsadkových skupin.