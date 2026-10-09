Wagnerovci zajatce mrzačili, aby měli na kom cvičit turnikety. Podle žoldnéře z Mali nikdo z nich nepřežil

Rozhovor zveřejnil v září 2026 ukrajinský novinář Dmytro Karpenko, který se dlouhodobě věnuje rozhovorům s ruskými válečnými zajatci. Jeho respondent vystupuje anonymně a tvrdí, že v Mali sloužil od září 2023 do dubna 2024. Instruktoři Wagneru podle něj zajatcům úmyslně amputovali končetiny, střelili je do rukou a nohou nebo jim způsobili bodné rány. Na takto zraněných lidech si pak cvičící zkoušeli zaškrcovat krvácení turniketem a pracovat s nožem. Karpenko na svém webu uvádí, že zajatci s ním mluví dobrovolně a odměnu jim nikdo neslibuje.
Na čem se bojová medicína cvičí, když ji nevyučuje Wagner
Armády pro výcvik bojové medicíny používají zkratku TCCC, z anglického Tactical Combat Casualty Care. Vojáci se v něm učí přiložit turniket, vyplnit ránu tamponádou, zajistit raněnému dýchací cesty a odsunout ho z místa boje. Trénují na figurínách, na simulovaných zraněních nebo na zvířecí tkáni.
Z medicíny zůstal v Mali jen název. Turniket přikládaný na pahýl, který instruktor před chvílí sám způsobil, slouží výhradně k nácviku hmatu. Kdo by snad chtěl tvrdit, že šlo o přípravu zdravotníků, musí vysvětlit jediný údaj ze svědectví: žádný z „cvičných“ zajatců podle žoldnéře nepřežil.
Mezinárodní výbor Červeného kříže ve své databázi zvykového humanitárního práva řadí mrzačení zajatců i lékařské pokusy na chráněných osobách mezi válečné zločiny. Stíhat je lze v mezistátní válce stejně jako v občanské.
Proč v Mali nezbyl skoro nikdo, kdo by se díval
Mali prošlo vojenskými převraty v letech 2020 a 2021. Nová moc pak vyhnala francouzské jednotky a mise OSN MINUSMA skončila. Podle Human Rights Watch její odchod výrazně omezil možnosti sledovat zločiny a chránit civilisty. Do prostoru, kde nikdo nekontroloval, vstoupil Wagner.
Krutost jeho nasazení se dala doložit už dřív. Zpráva OSN k operaci v Mouře z března 2022 popisuje, jak malijští vojáci spolu s „cizím vojenským personálem“, tedy s wagnerovci, zabili přes 500 lidí. Většinu z nich podle vyšetřovatelů popravili.
Amnesty International v roce 2026 vydala zprávu o mimosoudních popravách, mučení a soustavném zastrašování civilistů v letech 2023 až 2025. Období, které zajatý žoldnéř uvádí jako dobu své služby, leží celé uvnitř tohoto rozmezí.
Smlouva s ministerstvem obrany poslala žoldnéře z Afriky na Ukrajinu
Wagner podle Amnesty v Mali formálně skončil v červnu 2025. Jeho místo převzal Africa Corps, který Human Rights Watch popisuje jako pokračování téže činnosti pod přímější kontrolou ruského státu. Část lidí v Mali zůstala a změnilo se hlavně označení. Kreml přitom existenci Wagneru i jeho státní financování dlouho popíral. Teprve v červnu 2023, po Prigožinově vzpouře, Vladimir Putin veřejně přiznal, že skupinu platil státní rozpočet. Ministr zahraničí Sergej Lavrov už předtím služby wagnerovců v Mali otevřeně obhajoval.
Důkaz, že Moskva věděla právě o „výcviku“ na živých zajatcích, nikdo nepředložil. Stát, který skupinu financoval a jehož ministr její nasazení hájil, se ovšem těžko může tvářit, že s jejím počínáním nemá nic společného.
Zajatý muž tuto návaznost dokládá vlastní cestou. V srpnu 2025 podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany a nastoupil ke 14. samostatné brigádě speciálního určení. Údaje o jeho cestě se přitom úplně nekryjí: službu v Mali ohraničuje dubnem 2024, návrat z Afriky, po kterém smlouvu podepsal, se ale v publikovaném shrnutí klade až do srpna 2025. Z Mali se dostal na frontu války, která trvá přes čtyři roky.
I válečného zajatce může dohnat Mezinárodní trestní soud
Pro věrohodnost výpovědi mluví konkrétní trasa nasazení, časový rámec odpovídající známému působení Wagneru v Mali a doložitelný přechod do ruské armády. Proti ní stojí podmínky, ve kterých vznikla. Mluví člověk v zajetí, rozhovor zveřejnila strana konfliktu a jeho slova slouží i ukrajinské informační válce. Samotné svědectví proto unese jen málo. Váhu mu dává shoda s tím, co nezávisle na sobě zaznamenaly OSN, Amnesty International a Human Rights Watch.
Evropská unie na Wagner reagovala už v prosinci 2021, kdy Rada EU uvalila sankce na skupinu i na její členy. Česko tuto politiku sdílí a v Mali v minulých letech působilo přímo, v misích MINUSMA, EUCAP Sahel Mali a EUTM Mali. Stabilizace Sahelu zůstává českou bezpečnostní prioritou, mimo jiné kvůli tomu, že násilí v regionu žene civilisty z domovů a nepřímo zvyšuje migrační tlak na Evropu.
Mezinárodní trestní soud má nad situací v Mali pravomoc od roku 2012 a vyšetřování tam vede od roku 2013. Jeho žalobce smí podle Římského statutu přijímat informace od států, od OSN i od nevládních organizací, takže Karpenkův rozhovor může posloužit jako podnět. Status válečného zajatce přitom před stíháním za válečné zločiny nechrání. Kdyby se prokázalo, že se muž na mrzačení a zabíjení sám podílel, nese trestní odpovědnost i ze zajetí. Aby jeho výpověď obstála jako důkaz, musejí ji potvrdit další svědci, digitální stopa a geolokace.