Vzpomínkový kvíz z oblíbených večerníčků: 10 otázek ukáže, komu z dětství v paměti ještě něco zůstalo

Večerníček je už víc jak šest desetiletí na obrazovkách. Zavzpomínejte na detaily o Bobovi a Bobkovi, Maxipsu Fíkovi nebo Rumcajsovi. Náš kvíz prověří vaši paměť.
Večerníček patří k českému dětství stejně neodmyslitelně jako pohádka na dobrou noc. Stačilo zaslechnout známou znělku, zahlédnout kluka s papírovou čepicí a člověk věděl, že se blíží čas jít spát. Krátké pohádky před obrazovkami spojovaly celé generace diváků a mnohé z nich si získaly takovou oblibu, že se k nim lidé rádi vracejí i v dospělosti. Jejich kouzlo spočívá v jednoduchých příbězích, nezaměnitelných postavách a humoru, který nestárne. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz o večerníčkových postavách a zajímavostech.
Kluk v papírové čepici, který provází děti ke spánku
Mezi nejslavnější české večerníčky patří Krkonošské pohádky, v nichž Trautenberk neustále vymýšlí, jak by využil Krakonošovo panství ve svůj prospěch. Nezapomenutelné jsou také příběhy Pata a Mata, dvou kutilů, jejichž snaha opravit nebo vylepšit něco obyčejného zpravidla končí pořádným zmatkem. Za jejich vznikem stojí výtvarník Lubomír Beneš a scenárista Vladimír Jiránek. K dalším oblíbeným klasikám se řadí Bob a Bobek – králíci z klobouku, které vytvořili Vladimír Jiránek a scenárista Jiří Šebánek.
Své pevné místo v české televizní historii mají také Rumcajs, loupežník z lesa Řáholce, jeho žena Manka a syn Cipísek. Jejich příběhy vycházejí z knih Václava Čtvrtka a jejich výtvarnou podobu jim dal Radek Pilař. Na dětské diváky čekali rovněž Rákosníček, zelený skřítek žijící u rybníka Brčálníku, Maxipes Fík, neobyčejně velký pes, a Mach a Šebestová, školáci, kteří díky kouzelnému sluchátku zažívají nevídaná dobrodružství. Každý z těchto večerníčků má vlastní svět, osobitý humor i postavy, které si diváci pamatují dlouhá desetiletí.
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Za úspěchem večerníčků stojí nejen scenáristé, ale také výtvarníci, animátoři, režiséři a herci, jejichž hlasy daly pohádkovým postavám život. Na některé seriály si vzpomeneme podle jediného obrázku, jiné prozradí charakteristická hláška nebo známá melodie. Dokážete si ale vybavit i méně nápadné podrobnosti? Víte, jak se jmenovali vedlejší hrdinové, kde se odehrávaly jednotlivé příběhy nebo kdo stál za jejich vznikem? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, zda jste skutečnými znalci českých večerníčků.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Wikipedie
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