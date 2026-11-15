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Vzpomínkový kvíz z oblíbených večerníčků: 10 otázek ukáže, komu z dětství v paměti ještě něco zůstalo

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Večerníček je už víc jak šest desetiletí na obrazovkách. Zavzpomínejte na detaily o Bobovi a Bobkovi, Maxipsu Fíkovi nebo Rumcajsovi. Náš kvíz prověří vaši paměť.
Obrázek z Večerníčku

Obrázek z Večerníčku

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Večerníček
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 04:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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