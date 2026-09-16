Vzniklo jich 200 kusů a zachoval se jediný. Stará konzole se prodala za 8,5 milionu korun a její cena nadále roste

Dne 6. března 2020 padlo v aukční síni Heritage Auctions v Dallasu kladívko po sedmapadesáti příhozech. Předmět, který si odnášel anonymní kupec, nebyl obraz ani šperk. Byl to šedivý plastový box s logem Nintendo a nápisem Play Station. Prototyp herní konzole z let 1992–1993, pozůstatek spolupráce dvou gigantů, která nikdy nedorazila do obchodů. Konečná cena včetně dvacetiprocentní aukční provize činila 360 000 dolarů, tedy v tehdejším přepočtu přibližně 8,5 milionu korun. Z odhadovaných dvou set vyrobených kusů byl tento jediným, o kterém se v té době veřejně vědělo. Ostatní byly podle dostupných informací po krachu projektu zničeny. Dnes, při kurzu ČNB kolem 21,14 Kč za dolar, by tatáž dolarová částka odpovídala zhruba 7,6 milionu korun. Jenže skutečná tržní hodnota kusu se od roku 2020 s největší pravděpodobností posunula výš.
Jak se zrodila konzole, která neměla existovat
Na počátku devadesátých let stálo Nintendo před dilematem. Cartridge, na nichž vyrostlo Super Nintendo, byly drahé na výrobu a kapacitně omezené. Optické disky slibovaly budoucnost. Sony mělo potřebnou technologii. V roce 1990 obě firmy podepsaly smlouvu o společném vývoji konzole, která měla kombinovat cartridgový slot Super Nintenda s CD-ROM mechanikou od Sony. Podle oficiální historie Sony šlo o integrovaný systém později interně označovaný jako Super NES CD-ROM, respektive PlayStation.
Jenže Nintendo z dohody vycouvalo. Podle shrnutí Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za tím stála nespokojenost s obchodními podmínkami a obava ze ztráty kontroly nad výrobou. Sony se ocitlo s technologií, do které investovalo roky práce, a bez partnera. Výsledek zná každý hráč: z trosek spolupráce se zrodila samostatná PlayStation, která v roce 1994 změnila herní průmysl. Prototypy společného stroje ale měly skončit ve skartovači.
Cesta z popelnice do aukční síně
Příběh vydraženého kusu připomíná detektivku. Konzoli si podle Heritage Auctions odnesl Olaf Olafsson, zakladatel a první prezident Sony Computer Entertainment, když odcházel do společnosti Advanta. Tam prototyp zůstal i po jeho odchodu. Když Advanta zbankrotovala, kus skončil v hromadném lotu vyřazeného majetku a nakonec se dostal k Terrymu Dieboldovi, který si zpočátku ani neuvědomoval, co vlastní.
Heritage potvrdilo, že konzole je funkční; aukční tým na ní hrál Mortal Kombat ze Super Famicom cartridge. CD-ROM mechanika byla po nálezu opravena a zvládala přehrávat audio CD, byť žádný původní herní software pro její diskový formát nikdy nevznikl. Samotný příhoz vítěze činil 300 000 dolarů. S dvacetiprocentní provizí Heritage se částka vyšplhala na finálních 360 000 dolarů. Kupcem byl později identifikován Greg McLemore, sběratel a zakladatel Pets.com a Toys.com.
Jediný kus? Už ne tak docela
V době aukce Heritage prezentovalo konzoli jako poslední přeživší exemplář z celé prototypové série. To byl klíčový argument pro její cenu. Jenže v březnu 2025 přinesl server Video Games Chronicle překvapení: na fotografiích novináře Juliana Domanského se objevil další prototyp, a to přímo v držení Kena Kutaragiho, muže považovaného za otce PlayStationu. Tvrzení o „jediném zachovaném kusu“ tedy platilo v kontextu roku 2020, ale dnes víme, že veřejná evidence nebyla kompletní. Není vyloučené, že v soukromých sbírkách přežily i další exempláře.
To ovšem hodnotu vydraženého kusu nemusí nutně snižovat. Jde o jediný prototyp, který kdy prošel veřejnou aukcí, s doloženou proveniencí sahající přímo k vedení Sony. V segmentu extrémně vzácného hardwaru právě provenience a aukční historie rozhodují.
Cena s největší pravděpodobností poroste
Nový veřejný prodej McLemorova kusu po roce 2020 doložený není, takže konkrétní aktuální cifru nelze uvést. Existují ale indicie, že jeho hodnota mohla stoupnout. Trh se sběratelským herním hardwarem zůstává aktivní; Heritage Auctions pořádá specializované videoherní aukce i v roce 2026. Pro srovnání: rekord mezi komerčně vydanými konzolemi drží od roku 2025 zapečetěný NES Deluxe Set, který se prodal za 120 000 dolarů. Nintendo PlayStation jako unikátní prototyp stojí o celou ligu výš. Trojnásobek této částky zaplatil McLemore už v roce 2020.
Je fér dodat, že trh s hodnocenými videohrami a vzácným hardwarem není jednosměrná jízda nahoru. Akademická studie Jamese Fleuryho z roku 2025 upozorňuje na spekulativní bubliny i následné korekce v tomto segmentu. Přesto kus, který existuje v jednotkách exemplářů a reprezentuje zlomový moment herní historie, má jiný cenový strop než sériově vyráběná limitovaná edice.
Artefakt alternativní historie
Nintendo PlayStation není jen stará konzole s vysokou cenovkou. Je to fyzický důkaz okamžiku, kdy se dějiny herního průmyslu mohly vydat úplně jiným směrem. Kdyby Nintendo z dohody neodstoupilo, značka PlayStation by možná nikdy nevznikla jako samostatný produkt Sony a herní svět by dnes vypadal zásadně jinak.
Právě proto její hodnota přesahuje pouhou sběratelskou vzácnost. Je to artefakt alternativní historie, zabalený v šedém plastu devadesátých let.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík