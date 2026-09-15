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Vzestupy a pády Josefa Zímy: Osudová chyba navždy změnila celý život jemu i jeho manželce

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Po smrti Josefa Zímy se znovu připomínají dvě bolestivé kapitoly jeho života - evidence u StB a tragická nehoda, která změnila vše.
Fotografie Josefa Zimy

Fotografie Josefa Zimy

Zdroj: Foto: Josef Zíma, Česká televize / Edit (se souhlasem)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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