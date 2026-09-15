Vzestupy a pády Josefa Zímy: Osudová chyba navždy změnila celý život jemu i jeho manželce

Po smrti Josefa Zímy se nepřipomíná jen jeho talent a zářná kariéra, ale také dvě bolestivé kapitoly jeho života, evidence u StB a tragická nehoda, která změnila vše.
Josef Zíma byl princem Radovanem, zpěvákem, moderátorem i jednou z tváří české dechovky. Za jeho úsměvem a dlouhou kariérou ale zůstávaly dvě kapitoly, které jeho život výrazně poznamenaly, a ty bychom na In-Lifestyle rádi připomenuli. Nejprve se o něj zajímala StB, o několik let později způsobil tragickou dopravní nehodu, při níž zemřel jeho přítel.
Z hvězdy českých pódií málem spolupracovník StB
Josef Zíma se narodil v roce 1932 a původně měl podle představ rodičů směřovat k učitelskému povolání. Nakonec však odešel z gymnázia na konzervatoř a vystudoval také DAMU. K televiznímu účinkování se dostal už během vojny, kdy si ho všimli režisér Zdeněk Podskalský a dramaturg Jaroslav Dietl. Později hrál v divadle, zpíval populární písně, objevil se ve filmu a televizi a jeho hlas se stal známým také díky dabingu.
Velkou popularitu mu přinesla především role prince Radovana v Princezně se zlatou hvězdou a později také účinkování v pořadu Sejdeme se na Vlachovce.
„Nenávidím škatulky: rocker, dechovkář, swingař. Mám rád dobrou hudbu jako takovou, na žánru nezáleží,“ řekl Josef Zíma o svém vztahu k hudbě pro Novinky.
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Důležitou roli v jeho kariéře sehrál Jan Werich. Zíma se s ním dostal do kontaktu díky Miroslavu Horníčkovi a v roce 1956 začal hostovat v jeho divadle. Později tam získal angažmá. Werich mu ale nepomohl pouze s kariérou. Když se Zímu snažila získat ke spolupráci Státní bezpečnost, obrátil se právě na něj.
„Neznám všechny podrobnosti, jen vím, že se znal s tehdejším ministrem vnitra Barákem a po nějaké jeho intervenci mi dali pokoj,“ vzpomínal Zíma, jak mu Jan Werich tehdy pomohl. Po revoluci navíc zjistil, že ve spise měl poznámku, podle níž byl pro StB prakticky nepoužitelný, protože měl podle spisu mluvit jen o sobě. Láska s Evou a osudová nehoda
Jeho největší životní láskou byla herečka Eva Klepáčová, známá například jako Káča z pohádky Hrátky s čertem. Zíma ji poprvé zahlédl, když byl ještě velmi mladý.
„Viděl jsem ji náhodně v kavárně, kde byla s jinou společností. Hned se mi líbila. Zjistil jsem, kdo to je,“ popisoval začátky jejich vztahu, který trval více než padesát let. Skutečně spolu poprvé promluvili až později, když Klepáčová dělala přijímací zkoušky na DAMU. Zíma tehdy seděl v přijímací komisi jako zástupce studentů a na chodbě jí oznámil, že byla přijata. V roce 1958 se vzali a brzy se jim narodila dcera Zuzana.
Už o rok později ale rodinu zasáhla tragédie. V říjnu 1959 se Zíma vracel z vojenského cvičení ze Strakonic do Prahy. Za volantem ho přemohl mikrospánek a automobil narazil do stromu. Zpěvačka Judita Čeřovská utrpěla velmi vážná zranění a režisér Jiří Jungwirth později v nemocnici zemřel. Zíma sám byl také zraněný a několik měsíců se zotavoval. Následoval soud a pro Zímu velmi těžké období. Podle jeho vlastních slov dostal tříletý podmíněný trest, zákaz řízení a povinnost hradit škody a léčebné výdaje.
Foto: NextFoto, Josef Zíma na společenské akci
„Trvalo roky, než jsem mohl zase stát na jevišti. Zprvu jsem jezdil po estrádách, finančně to byla bída. Fyzicky jsem se z toho po pár měsících dostal, po psychické stránce to není vyřešené dodnes. To si ponesu až do konce života,“ řekl v dokumentu České televize Neobyčejné životy. Tragédie silně dopadla také na jeho manželku. Ta těžce nesla odsudky okolí, a když byl Zíma v nemocnici, psychicky se zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Skok z okna zbrzdily tramvajové dráty, ale následky pádu jí provázely po zbytek života. I v tomto období se znovu projevil Werichův vztah k Zímově rodině.
Pro jejich tehdy teprve roční dceru Zuzanu založil vkladní knížku, na kterou přispívali také další kolegové. Zíma se dokázal postupně vrátit k práci, znovu vystupoval, zpíval a stal se jednou z nejvýraznějších osobností české dechovky. Alespoň malou útěchu mu po letech přineslo zjištění, že režisér Jiří Jungwirth nezemřel v přímém důsledku nehody.
„Když ho operovali, v jeho těle zůstal kus látky, snad obvaz, což byla skutečná příčina jeho úmrtí. Zjistila to pitva,“ svěřil se Blesku, jak tuto informaci dostal po letech od vojenského prokurátora, který ho soudil. „Já prokurátorovi poděkoval, ale líp mi nebylo. Byl jsem vinen a tu vinu si s sebou nosím celý život,“ dodal.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Vzestupy a pády Josefa Zímy: Chyba za volantem navždy změnila celý život jemu i jeho manželce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.