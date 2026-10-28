Vzdušné kořeny monstery vylučují do vody auxiny. Řízky jiných rostlin vedle nich zakoření rychleji a bez hniloby

Na parapetu stojí sklenice se třemi stonky potosu. Vedle ní se z kmene monstery spouští hnědý, na konci světlejší kořen dlouhý jako předloktí a míří někam do prázdna. Stačí ho jemně navést do stejné vody a řízky dostanou společníka, který sám umí to, co se od nich čeká: růst, sát a vytvářet nová kořenová pletiva. Kořeny rostlin vylučují do okolí směs látek včetně signálních molekul a hormonů. Mezi hormony, které řídí zakořeňování, hrají hlavní roli auxiny. Právě na nich stojí i prášky a gely z hobbymarketu. Jak takovou domácí sklenici sestavit, kterým druhům prospěje a kdy se vyplatí sáhnout po sáčku za pár desetikorun, jsme dohledali v podkladech univerzitních poraden i české odborné literatury.
Auxiny a vzdušné kořeny monstery: hormon, na kterém stojí každý zakořeňovač
Auxiny jsou rostlinné hormony, které spouštějí vznik adventivních kořenů, tedy kořenů rostoucích tam, kde původně žádné nebyly, třeba z uzlu na stonku. Přirozeným auxinem je kyselina indolyl-3-octová (IAA). Vzniká hlavně v rostoucích vrcholech a putuje rostlinou dolů. Zahradnictví a školkaři pracují především s jejími syntetickými příbuznými IBA a NAA, které jsou stálejší a snáze se dávkují. Materiál kalifornského programu Master Gardener je řadí mezi základní nástroje každého, kdo množí rostliny řízky.
Druhý dílek skládačky tvoří kořenové exudáty. Přehledová studie
Phytohormonal regulation of root exudation z roku 2025 popisuje, že kořeny uvolňují do okolí enzymy i signální molekuly včetně hormonů. Auxiny přitom ovlivňují množství a složení těchto výměšků a vytvářejí podél kořene takzvaná exudační ohniska. Kořen se tak chová jako aktivní, chemicky komunikující orgán.
U monstery mají kořeny navíc mimořádné postavení. V přírodě jde o liánu, která se ke kmenům stromů přichycuje právě vzdušnými kořeny. Botanička Romana Rybková z Botanické zahrady Praha pro iDNES popsala, že monstery i filodendrony jimi šplhají vzhůru a zároveň se vracejí k půdě a živinám. Newyorská botanická zahrada k tomu přidává příjem vlhkosti ze vzduchu a výživu. Studie v časopise Botanical Gazette už v roce 1981 rozlišila u monstery několik typů kořenů: vzdušné, vzdušno-půdní a postranní půdní, každý s vlastní stavbou a růstem. Vzdušný kořen tedy plní řadu úkolů, ozdobou je jen mimochodem.
Sklenice, řízek a vzdušný kořen: postup krok za krokem
Celý trik se obejde bez nůžek na straně monstery. Kořen zůstává napojený na mateřskou rostlinu a do vody se jen přivede. Postup vychází z doporučení poradny
University of Minnesota Extension a českých pěstitelských návodů: Nádoba: čistá sklenice nebo váza bez zbytků mycích prostředků. Menší nádobě postačí jeden delší zdravý vzdušný kořen, do větší se vejdou dva. Kořen veďte volným obloukem, ohýbat ho násilím nemá smysl. Řízky: 10 až 15 cm dlouhé, seříznuté čistým nožem těsně pod uzlem. Pod hladinu patří jen uzel a spodní část stonku. Listy: všechno, co by se dotýkalo vody, odstraňte. Ponořené listy zahnívají a otevírají cestu chorobám. Voda: při zakalení ji vyměňte, jinak stačí dolévat a obměňovat zhruba každých pět dní. Část pěstitelů nechává vodu déle právě kvůli látkám, které se v ní hromadí. Světlo: jasné, ale nepřímé. Přímé polední slunce vodu zahřívá a podporuje řasy.
Měkké stonky pokojovek obvykle vyženou první kořínky do týdne, tužší potřebují 10 až 14 dní. Jakmile kořeny dorostou zhruba na 2,5 cm, je čas přesadit řízek do vlastního květináče. Dlouhé čekání se nevyplácí: kořeny vytvořené ve vodě bývají podle minnesotské poradny křehčí než ty ze substrátu a přechod do hlíny snášejí hůř, čím déle ve sklenici zůstanou. U velkých řízků samotné monstery to platí dvojnásob.
Pokud vzdušné kořeny v bytě překážejí, je lepší krátit je jednotlivě čistými nůžkami a nikdy jich neodstraňovat mnoho naráz. Nejšetrnější cesta ale vede jinudy: kořen navést do sklenice, ke kokosové tyči nebo do substrátu.
Které pokojovky se do společné vody hodí a které raději vynechat
Sklenice se vzdušným kořenem dává největší smysl u druhů, které ve vodě koření ochotně samy od sebe. Poradna University of Missouri jmenuje filodendron a potos, iDNES k nim v českém prostředí řadí i samotnou monsteru. Naopak dřevnaté druhy ve vodě spíše zahnívají.
Rostlina Do vody Poznámka Potos (šplhavnice) výborně koření spolehlivě, ideální kandidát Filodendron výborně příbuzný monstery, nejlépe na jaře a začátkem léta Syngonium velmi dobře stačí řízek s uzlem Monstera dobře vodní kořeny jsou slabší, přesazovat včas Koleus, netýkavka, voděnka velmi dobře měkké stonky, rychlý start Begonie dobře stonkové řízky koření ve vodě i perlitu, mnohé druhy jdou množit i z listu Muškát (pelargonie) spíš ne řeznou plochu je lepší nechat zaschnout a zapíchnout do substrátu Fíkus pryžodárný spíš ne potřebuje vysokou vlhkost nebo vzdušné hřížení
Ze sezonního pohledu jsou nejvděčnější jaro a začátek léta, kdy rostliny přirozeně rostou. Koncem října ale potos, filodendron nebo syngonium na světlém okně zakoření taky, jen si dají víc na čas. Kdo chce sklenici vyzkoušet naplno, ten si může nachystat řízky na březen 2027.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě Monstera, vrbový výluh, nebo Stimulax? Domácí a obchodní stimulátory v souboji
Na pultech českých zahradnictví je zakořeňovačů celá řada a nejlevnější z nich peněženku nezruinují. Práškový Stimulax I se podle srovnávače Heureka prodává zhruba od 52 Kč za 100 g a výrobce deklaruje vydatnost asi na 600 řízků. Obsahuje všechny tři klasické auxiny: IAA a NAA v minimálním podílu 0,06 %, IBA v podílu 0,05 %. Specializované gely vyjdou dráž, Clonex v balení 50 ml stojí kolem 395 Kč.
Metodika řízkování Mendelovy univerzity shrnuje, co od takových přípravků čekat: vyšší podíl zakořeněných řízků, rychlejší zakořeňování a kvalitnější kořenový systém. Prodávají se jako prášky, roztoky i pasty a hodí se hlavně pro řízky zapichované do substrátu. Poradna University of Georgia potvrzuje, že hormony tvorbu kořenů urychlují a zvyšují jejich počet.
Jak si jednotlivé cesty stojí vedle sebe:
Komerční prášek nebo gel: přesně známá dávka a složení, osvědčený výsledek u náročných i dřevnatých řízků, nízká cena u prášků. Vrbový výluh: tradiční přírodní postup ze zahrádkářských kalendářů. Síla roztoku kolísá podle druhu vrby, stáří výhonů, roční doby i přípravy. Vzdušný kořen monstery: nula korun, nulová příprava, žádná chemie na poličce. Přirozeně se hodí k pokojovkám, které rostou ve stejné domácnosti.
Podle nás z toho vychází jasné rozdělení rolí. Monstera ve sklenici je nejpohodlnější urychlovač pro druhy, které se ke kořenění nemusejí přemlouvat, tedy pro potos, filodendron nebo syngonium. U muškátů, fíkusů, dřevin a vzácnějších řízků, kde jde o každý kus, zůstává přesně dávkovaný stimulátor jistější sázkou. Sáček za padesátikorunu navíc vystačí na celou sezonu.
Kde se domácí praxe rozchází s laboratorními daty
Několik dílčích tvrzení spojených s tímto trikem zatím v otevřených zdrojích nemá oporu:
Množství auxinu: obecný princip vylučování hormonů kořeny je doložený, konkrétní koncentraci auxinu, kterou vzdušný kořen druhu Monstera deliciosa uvolní do sklenice s vodou, ale žádná dohledaná studie nezměřila. Rychlost zakořenění: kontrolovaný pokus, který by porovnal stejné řízky v čisté vodě a ve vodě se vzdušným kořenem monstery, jsme nenašli. Přesné zrychlení ve dnech proto uvést nelze. Ochrana před hnilobou: představa kořene jako přirozeného filtru, který brání zahnívání, nemá oporu v primárních zdrojích. Hnilobě prokazatelně předchází čistá nádoba, výměna zakalené vody a odstranění listů pod hladinou. Počet kořenů na nádobu: doporučení jednoho kořene pro malou a dvou pro velkou nádobu vychází z naší praktické úvahy, žádný zdroj dávkování neuvádí. Srovnání s vrbovým výluhem: test obou metod na stejných pokojovkách neexistuje, porovnávat je tak lze jen podle standardizace a předvídatelnosti.
Až se na jaře vrátí světlo, stačí na parapet postavit sklenici s několika stonky potosu a nechat do ní splývat kořen, který monstera beztak pouští do vzduchu. Za pár týdnů se ve vodě propletou bílé kořínky řízků s hnědým provazcem liány a rostlina, kterou mnozí stříhají, začne pracovat i pro své sousedy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková