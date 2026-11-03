Vzala starý hrnek po babičce a připevnila ho k talířku. Vznikla z něj zimní vychytávka, kterou ocení i ptáci

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Vzala starý hrnek po babičce a připevnila ho k talířku. Vznikla z něj zimní vychytávka, kterou ocení i ptáciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Starý porcelánový hrneček, který už roky leží zapomenutý ve skříni, může dostat úplně nové využití. Stačí k němu přidat obyčejný podšálek a několik dalších drobností. Během chvíle vznikne originální základ pro závěsné krmítko, které ozdobí zahradu, terasu nebo balkon. Jeho výroba není složitá, důležité je ale správné upevnění a výběr vhodného krmení.
Vzala starý hrnek po babičce a připevnila ho k talířku. Vznikla z něj zimní vychytávka, kterou ocení i ptáciZdroj: Redakce- generováno
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 03.11.2026 07:01
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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