Vzácné orchideje i ohrožení broukové. Průzkum lánského parku přinesl překvapivé nálezy

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Vzácné orchideje i ohrožení broukové. Průzkum lánského parku přinesl překvapivé nálezyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Průzkum lánského zámeckého parku, který začal letos na jaře a potrvá do září, přinesl pozoruhodné výsledky. Vědci zde zaznamenali vzácné a ohrožené druhy, včetně…
Boktor
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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