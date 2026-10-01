Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Výzkum v litoměřických školách odhalil vysoký výskyt šikany. Dívky jsou ohroženější než chlapci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Téměř šedesát procent starších dívek a 46 procent chlapců ze stejné věkové skupiny má přímou zkušenost s opakovaným ubližováním ze strany spolužáků. Vyplývá to…
dítě teenager smutek deprese

dítě teenager smutek deprese

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:30

Reklama
Další články z Náš REGION
Pardubické slavnosti letos přinesou tišší ohňostroj
Pardubické slavnosti letos přinesou tišší ohňostroj
Plzeň otevřela největší nový městský bytový dům za toto volební období
Plzeň otevřela největší nový městský bytový dům za toto volební období

Plzeň dokončila v areálu bývalých kasáren Světovar nový bytový dům, který je podle radnice největším novým...

Srážku dvou autobusů na Znojemsku prověřuje policie
Srážku dvou autobusů na Znojemsku prověřuje policie

Policie zahájila trestní řízení v případě srážky dvou autobusů, ke které došlo 18. července u Oleksovic na...

Nebezpečná zatáčka na Sokolovsku dostane nový profil
Nebezpečná zatáčka na Sokolovsku dostane nový profil

Na silnici II/210 mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku probíhá přestavba nebezpečné zatáčky,...

Praha 8 udělila čestná občanství lékaři Václavu Holému a hudebníkovi Jiřímu Hoškovi
Praha 8 udělila čestná občanství lékaři Václavu Holému a hudebníkovi Jiřímu Hoškovi

Slavnostní ceremoniál v Libeňském zámku přinesl v úterý 29. září 2026 ocenění dvěma výrazným osobnostem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.