Vyzkoušeli neznámý přípravek a ráno litovali. Matěj s Adélou v Ulici spustí lavinu, která zasáhne i Anežku
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Vyzkoušeli neznámý přípravek a ráno litovali. Matěj s Adélou v Ulici spustí lavinu, která zasáhne i AnežkuZdroj: TV Nova
Článek byl publikován 18.11.2026 07:54
Ve filmu Máma a Táta jsou Boží hraje Anna Dvořáková pojmenovanou postavu v hlavním rodinném ansámblu. Je to...
Tanečník a choreograf Petr Čadek skončil po pádu ze schodů v pátek 13. listopadu s pravou rukou v ortéze....
Šestý večer StarDance přinesl vedle tanečních čísel i slovní přestřelku, ze které bodově i televizně vyšla...
Stačilo jedno slovo v úvodu sobotního přenosu StarDance a pod příspěvky o pořadu se rozhořela debata,...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Válka v rodině Kašpárkových pokračuje. Natálie obvinila Ditu, že lže, a vytáhla příhodu s fackou před nemocnicí
- Měla s dědou Munzarem lexikon strašidel a všechny znala nazpaměť. Anna Dvořáková dostala svou dosud největší filmovou roli
- Kozub čelí kritice za urážlivý vtip o dětech s postižením. Leitgeb mu poslala ostrý vzkaz
- Sara Sandeva se ve StarDance ukázala v úplně jiné podobě. Diváci obdivovali její šaty a paruku a znovu kritizovali porotu