Vyzkoušela jsem virální recept na domácí Kinder mléčný řez a musím říct, že chutná ještě líp než originál – vřele doporučuji

Čokoládové Kinder řezy s krémem připomenou chuť, kterou si mnozí spojují s dětstvím. Kakaový korpus, světlý krém s bílou čokoládou a medem a vrstva hořké čokolády vytvářejí podobně lákavý kontrast jako oblíbené Kinder sladkosti. Tentokrát ale nemusíte čekat, až si pro ně někdo vyrazí do obchodu. Jejich domácí podoba vznikne na plechu a po vychlazení se promění v úhledné řezy.
Za značkou Kinder stojí italský podnikatel Michele Ferrero, který v roce 1968 uvedl první Kinder Chocolate. Nápad vznikl v městečku Alba a měl nabídnout čokoládu, která bude určena především dětem. O několik let později, se nabídka rozšířila o Kinder Surprise, inspirované italskou velikonoční tradicí čokoládových vajíček s překvapením. Z původního výrobku se postupně stala celá řada sladkostí známých po celém světě.
Právě spojení čokolády a jemné mléčné chuti se stalo pro Kinder charakteristické. V domácích řezech tento princip funguje trochu jinak, ale myšlenka zůstává podobná. Sladší bílá čokoláda a med dodávají krému plnost, zatímco kakao v korpusu a hořká čokoláda na povrchu přidávají výraznější chuť. Díky tomu nepůsobí řezy jen sladce, ale mají několik chuťových vrstev, které se při každém soustu střídají.
Na rozdíl od klasického dortu se s nimi také dobře pracuje při servírování. Jeden plech vystačí na větší počet porcí a po několika hodinách v chladničce se řezy dají nakrájet na menší obdélníky. Hodí se proto na dětskou oslavu, rodinné setkání i chvíle, kdy chcete připravit něco sladkého den předem. Nejlepší jsou právě dobře vychlazené, protože krém zpevní a čokoládová vrstva získá příjemný lom.
Recept si můžete upravit i podle toho, jak sladký moučník máte rádi. Pokud chcete výraznější kontrast, použijte do polevy čokoládu s vyšším podílem kakaa. Naopak jemnější výsledek nabídne čokoláda s nižším podílem kakaa. Při krájení pomůže ostrý nůž, který můžete před každým řezem krátce nahřát, aby horní čokoládová vrstva zůstala co nejméně popraskaná.
Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé a nadýchané pěny. Přidejte vanilkový cukr a krátce promíchejte. V jiné míse smíchejte hladkou mouku s kakaem a solí.
Sypkou směs postupně vmíchejte do vaječné pěny, aby zůstala co nejvíce nadýchaná. Část těsta odeberte do malé misky a promíchejte s vodou. Tuto směs potom vmíchejte zpět do těsta a vše spojte do hladké hmoty.
Těsto rovnoměrně rozetřete na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 15 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout.
Želatinu nasypte do vody a nechte ji nabobtnat podle návodu na obalu. Smetanu ke šlehání vyšlehejte s vanilkovým cukrem do pevné pěny a odložte ji do chladu. Mezitím zahřejte mléko s medem a bílou čokoládou, až se čokoláda rozpustí.
Do teplé čokoládové směsi přidejte připravenou želatinu a dobře promíchejte, aby se úplně rozpustila. Směs odstavte a nechte zchladnout. Potom do ní opatrně vmíchejte vyšlehanou smetanu a vytvořte hladký krém.
Vychladlý korpus podélně rozřízněte na 2 stejně velké části. Spodní plát potřete připraveným krémem a rovnoměrně ho rozetřete až ke krajům. Přikryjte vrchním plátem a lehce přitlačte, aby vrstvy dobře držely pohromadě.
Na polevu zahřejte smetanu těsně pod bod varu a odstavte ji. Přidejte nalámanou hořkou čokoládu a nechte ji chvíli povolit. Potom směs rozmíchejte do hladké polevy a rovnoměrně ji rozetřete na horní část řezů.
Řezy uložte do chladničky nejméně na 6 hodin, aby krém dobře zpevnil. Před podáváním je nechte krátce při pokojové teplotě, aby čokoládová vrstva nebyla příliš tvrdá. Krájejte ostrým nožem na 12 porcí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová