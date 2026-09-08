Vyzkoušela jsem tento nový recept na skládané brambory s mletým masem a jsem maximálně nadšená – snadné, rychlé a vynikající

Zapečené skládané brambory s mletým masem představují naprosto dokonalou odpověď na otázku, jak proměnit obyčejné suroviny v neobyčejný kulinářský zážitek. Tento pokrm nadchne všechny příznivce šťavnatého masa, Křupavé zeleniny a voňavého koření. Místo klasické zapékané vrstvené nudy totiž v pekáči vytvoříte elegantní střídavou mozaiku plátků brambor a ochuceného mletého masa, která zaručí, že každé sousto bude dokonale propečené a plné chuti.
Zapékané pokrmy kombinující mleté maso a brambory mají hluboké kořeny ve středoevropské i balkánské kuchyni, kde variace na moussaku či franouzské brambory patří k nejoblíbenějším rodinným jídlům. Geniálním trikem tohoto receptu je však originální konstrukce. Tím, že brambory a mleté maso skládáte vedle sebe v těsných pruzích, masová šťáva během pečení neprokapává neefektivně na dno, ale přímo nasákne do přilehlých plátků brambor. Ty díky tomu získají neuvěřitelnou vláčnost a hlubokou chuť. Závěrečná vrstva rozpuštěné mozzarelly pak na povrchu vytvoří neodolatelnou zlatavou peřinku, která celý pokrm krásně scelí.
Největší předností tohoto receptu je jeho praktičnost a schopnost zasytit i ty největší jedlíky. Křupavé brambory, šťavnaté maso provoněné oreganem a roztečený sýr tvoří harmonický celek, který doplňuje domácká česneková omáčka se zakysanou smetanou a olivami. Je to přesně ten typ jídla, které provoní celý dům a vyvolá nadšení u nedělního oběda i během vydatné všední večeře.
S receptem si navíc můžete pohrát podle vlastní chuti. Do masové směsi lze přimíchat jemně nasekanou cibulku, snítku čerstvého rozmarýnu nebo trošku uzené papriky pro jemný kouřový nádech. Mezi pruhy brambor a masa můžete přihodit plátky cukety, lilek či barevné papriky pro ještě šťavnatější a pestřejší výsledek. Pokud máte rádi výraznější chutě, nahraďte mozzarellu vyzrálou goudou, čedarem nebo pikantním balkánským sýrem.
Oloupané brambory nakrájejte na plátky, které ochuťte solí, pepřem, oreganem a sušeným česnekem. V samostatné míse pak smíchejte mleté maso se solí, pepřem a mletou sladkou paprikou.
Masovou směs rozprostřete na rovnou plochu pokrytou pečicím papírem, zakryjte ji dalším papírem a vyválejte z ní obdélníkový plát o tloušťce asi 1 cm.
Plát z masa rozkrojte asi na 7 pruhů o šířce 8 cm a začněte s kompletací pokrmu. Kratší stěnu zapékací mísy pokryjte plátky brambor tak, abyste z nich vytvořili pruh.
Tip: Nemáte-li nepřilnavou mísu, vymažte ji trochou oleje.
Vedle pruhu z brambor položte plát masa tak, aby brambory zakryl. Vedle masa vyskládejte další pruh z brambor a postup opakujte, dokud budete mít ingredience.
Takto vyskládaný pokrm pečte při 180 °C po dobu 40 minut. Pak ho posypte nastrouhanou mozzarellou a pokračujte v pečení dalších 15 minut.
Tip: Místo mozzarelly můžete použít jiný oblíbený sýr.
Zapečené skládané brambory podávejte s omáčkou, kterou připravíte smícháním kečupu, majonézy, zakysané smetany, hořčice, prolisovaného česneku a nakrájených oliv.
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Zdroj receptu: YesterPlate
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová