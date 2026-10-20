Vyzkoušela jsem recept na „Žebrácké závitky“ s touto náplní a doma se jen mlaskalo – chutnalo všem a maso nikomu nechybělo

Zelné závitky s bramborovou nádivkou jsou příjemnou změnou pro každého, kdo má rád tradiční domácí jídla, ale občas zatouží po něčem trochu jiném. Místo obvyklé masové náplně tentokrát dostanou hlavní roli brambory, které vytvoří jemnou, sytou a krásně vláčnou nádivku. Právě jednoduchost tohoto receptu je jedním z jeho největších kouzel. Nepotřebujete žádné neobvyklé suroviny ani složité kombinace, přesto vznikne jídlo, které působí poctivě a domácím dojmem.
K bramborové nádivce se skvěle hodí také rajčatovo-smetanová omáčka. Je jemná, lehce nasládlá a příjemně krémová, takže zelí ani brambory nepřebije, ale naopak jejich chuť krásně doplní. Výsledkem je vydatný oběd nebo večeře, která zasytí celou rodinu a zároveň nepůsobí zbytečně těžce. Pokud máte rádi jídla, která chutnají nejlépe právě doma u rodinného stolu, tento recept rozhodně stojí za vyzkoušení.
Bramborová nádivka navíc ukazuje, že zelné závitky nemusí být pokaždé stejné. Tahle bezmasá varianta je důkazem, že i obyčejné suroviny mohou společně vytvořit překvapivě dobré jídlo, ke kterému se budete rádi vracet.
Z hlávky zelí vykrojte košťál a celou hlávku vložte do velkého hrnce s vroucí vodou. Jakmile začnou jednotlivé listy měknout, postupně je oddělujte a odkládejte stranou, aby vychladly. Ze zelných listů poté opatrně seřízněte nebo odstraňte silnou část košťálové žilky, aby se daly dobře plnit a zavinout.
Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Přendejte je do sítka a důkladně z nich vymačkejte přebytečnou tekutinu. Tento krok nevynechávejte, protože příliš mokrá bramborová směs by byla řídká a nádivka by během pečení nemusela dobře držet.
Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. V pánvi rozehřejte máslo a cibuli na něm orestujte dozlatova. Hotovou cibuli nechte chvíli zchladnout, aby nebyla při míchání s ostatními surovinami příliš horká.
Do mísy vložte nastrouhané a vymačkané brambory, orestovanou cibuli, vejce a krupici. Přidejte sůl, pepř a sušenou majoránku a vše důkladně promíchejte, aby vznikla rovnoměrná bramborová nádivka.
Na každý zelný list položte přiměřené množství bramborové nádivky. Okraje listu přehněte směrem dovnitř a závitek pevně zaviňte, aby nádivka během pečení nevypadávala. Stejným způsobem připravte všechny závitky.
Rajčatovou passatu smíchejte se zeleninovým vývarem, smetanou a cukrem. Podle chuti omáčku osolte a opepřete a důkladně promíchejte, aby se všechny suroviny spojily. Omáčka by měla být jemná, lehce nasládlá a příjemně krémová.
Zelné závitky naskládejte těsně vedle sebe do zapékací misky. Přelijte je připravenou rajčatovo-smetanovou omáčkou tak, aby byly dobře obalené. Zapékací misku následně přikryjte poklicí nebo alobalem.
Závitky pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 60 minut. Poté poklici nebo alobal odstraňte a pečte dalších 15 minut, dokud povrch závitků lehce nezezlátne. Po upečení je nechte krátce odpočinout, aby se nádivka zpevnila.
Před podáváním zelné závitky posypte čerstvým koprem nebo nasekanou petrželkou. Podávejte je teplé, přelité dostatečným množstvím rajčatovo-smetanové omáčky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová