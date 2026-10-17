Vyzkoušela jsem recept na tento fantastický česnekový krém s krutony a od té doby u nás doma klasická česnečka nemá šanci

Když se venku ochladí a hledáte poctivé jídlo, které vás pohladí po duši i spolehlivě zahřeje,
málokterý pokrm dokáže konkurovat poctivé polévce. Hustý česnekový krém představuje absolutní vrchol hřejivé elegance, v níž se snoubí jemná krémová textura s nezaměnitelnou podmanivou vůní. Na rozdíl od klasické čiré česnečky sází tato sametová varianta na zjemnění bramborovou složkou a smetanou, což z ní dělá neuvěřitelně lahodný, sycený a chuťově vyvážený zážitek. Každá lžíce nabízí dokonalou souhru jemné nasládlosti pečeného česneku, lahodného máslového základu a křupavých zlatavých krutonů, které polévce dodávají ten správný šmrnc i lákavou strukturu.
Česnek byl už od starověku považován za mocný všelék a nepostradatelnou surovinu v kuchyních napříč celým Středomořím i střední Evropou. Myšlenka upečení celých palic česneku před jeho samotným zpracováním však pochází z francouzské kulinářské tradice,
kde kuchaři velmi dobře věděli, jak zmírnit jeho původní štiplavost. Během pomalého pobytu v troubě totiž ostré česnekové silice jemně zkaramelizují a promění se v krémově jemnou pastu s bohatou hloubkou chuti. Spojení pečeného česneku s bramborami a smetanou se postupně stalo legendou evropských bistro jídelníčků, kde dodnes platí za vyhledávanou delikatesu pro chladné dny.
Na tomto receptu je skvělá i jeho neobyčejná flexibilita,
která vybízí k drobným kulinářským experimentům. Místo tradičního pečiva na krutony můžete vyzkoušet opražená dýňová či slunečnicová semínka nebo dokonce dokřupava opečené plátky anglické slaniny či pikantního choriza. Milovníci sýrů nedají dopustit na vydatný posyp z vyzrálého parmazánu nebo uzeného sýra, které polévce dodají příjemný slaný tón. Pokud navíc na úplný závěr přidáte snítku čerstvého tymiánu nebo trochu pažitky, získáte nádherně svěží akcent, díky němuž se tento krém stane hvězdou vašeho rodinného stolu.
Hlavy česneku horizontálně rozkrojte na dvě části, které vyskládejte na plech. Česnek pokapejte olejem a pečte ho při 180 °C po dobu 30 minut.
Mezitím v hrnci s rozpuštěným máslem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. K cibuli přidejte oloupané nakrájené brambory, směs osolte, opepřete a restujte ji dalších 4–6 minut.
Upečený česnek z trouby vyjměte a vložte do ní plech s nakrájenou houskou. Krutony pečte při 180 °C asi 8–12 minut.
Poznámka: Množství housek na krutony určete na základě vlastní chuti.
Upečený česnek zbavte slupek a přidejte ho do hrnce k bramborám. Po 2–3 minutách restování ingredience zalijte vývarem a polévku vařte 20–25 minut pod pokličkou.
Polévku následně rozmixujte tyčovým mixérem a vlijte do ní smetanu. Vařte ji ještě 3 minuty a pak ji servírujte s upečenými krutony.
Tip: Česnekový krém s krutony můžete servírovat posypaný nastrouhaným parmazánem a nasekanou petrželkou. Pokud necháte polévku pár minut po uvaření odpočívat, chutě se dokonale propojí a polévka bude výraznější.
Pokud se vám recept líbil, více podobných najdete v naší FB skupině Nejlepší recepty na polévky. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato