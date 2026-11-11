Vyzkoušela jsem recept na kuřecí závitky s touto netradiční náplní a jsem maximálně nadšená. Dopadlo to na jedničku a všem chutnalo

Když Vás obyčejné plátky masa s přílohou už trochu omrzely a chtělo by to něco, co potěší nejen chutí, ale i pohledem na talíř, zkuste kuřecí závitky s mrkvovou náplní. Představte si, jak na sporáku pomalu probublává rajčatová omáčka, v kuchyni se rozvoní koření a na talíři čekají úhledné závitky, které po rozkrojení odhalí barevnou náplň z vajec a mrkve. S bramborovou kaší a dozlatova osmaženou cibulkou vytvoří oběd, který se hodí nejen na neděli, ale i na den, kdy si chcete dopřát něco trochu slavnostnějšího.
Kuřecí prsa jsou oblíbená pro svou jemnou chuť a rychlou přípravu, mají však jednu nevýhodu, při dlouhém smažení snadno vyschnou. Proto se vyplatí naklepat je jen zlehka, naplnit přiměřeným množstvím směsi a po krátkém opečení nechat dojít v omáčce. Vařená vejce dodají náplni sytost, mrkev ji příjemně zjemní a trocha hořčice zvýrazní chuť, aniž by přehlušila ostatní suroviny.
Podobné závitky mají své místo v domácí kuchyni hlavně proto, že z běžných ingrediencí vznikne jídlo, které vypadá mnohem pracněji, než ve skutečnosti je. Navíc se dají připravit s předstihem, což oceníte při rodinném obědě nebo když čekáte návštěvu. Rajčatová omáčka se během dušení propojí se šťávou z masa a kořením a pomůže udržet závitky vláčné.
Kuřecí závitky se skvěle hodí k nedělnímu obědu i slavnostnějšímu pohoštění. Jemná bramborová kaše, dozlatova osmažená cibulka a rajčatová omáčka vytvoří kombinaci známých domácích chutí, která potěší celou rodinu. Pokud máte rádi pestřejší náplně, můžete mrkev doplnit hráškem nebo přidat trochu výraznější hořčice, která masu dodá pikantnější nádech.
Vejce vložte do hrnce s vodou a vařte natvrdo přibližně 9–10 minut. Poté je zchlaďte ve studené vodě, oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Mrkev očistěte, uvařte doměkka, nechte vychladnout a nakrájejte nadrobno.
Nakrájená vejce a mrkev smíchejte v misce s hořčicí. Náplň podle chuti osolte a opepřete. Směs promíchejte tak, aby se suroviny rovnoměrně spojily, ale vejce se úplně nerozmačkala.
Kuřecí prsa podélně rozřízněte na tenčí plátky a položte je mezi 2 vrstvy potravinové fólie. Opatrně je naklepejte, aby měla přibližně stejnou tloušťku a při rolování se netrhala. Každý plátek z obou stran osolte, opepřete a dochuťte sladkou paprikou, granulovaným česnekem a majoránkou.
Na každý plátek rozložte část náplně a nechte volné okraje. Maso pevně stočte do závitků a zajistěte párátky, aby náplň během opékání nevypadávala. Na hlubší pánvi rozehřejte olej a závitky ze všech stran opečte dozlatova. Otáčejte je opatrně, aby se nerozvinuly a získaly rovnoměrnou barvu. Po opečení stáhněte teplotu a připravte omáčku.
K opečenému masu přilijte rajčatovou passatu a vodu. Přidejte cukr, promíchejte a omáčku podle potřeby dochuťte solí a pepřem. Pánev přikryjte pokličkou a závitky duste na mírném ohni přibližně 15 minut, dokud nebude maso zcela propečené.
Hotové závitky vyjměte z omáčky a opatrně odstraňte párátka. Maso nakrájejte na poloviny nebo silnější plátky a rozdělte na talíře. Přelijte rajčatovou omáčkou a podávejte s bramborovou kaší a osmaženou cibulkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová