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Vyzkoušela jsem poprvé salát s uzeným kuřecím masem a tak mi zachutnal, že jsem snědla celou mísu na posezení – vyzkoušejte ho

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Jemný, křupavý a příjemně pikantní. Salát s uzeným kuřetem spojuje sladkost jablka s kyselými okurkami a zmizí ze stolu dřív, než čekáte.
Vyzkoušela jsem poprvé salát s uzeným kuřecím masem a tak mi zachutnal, že jsem snědla celou mísu na posezení – vyzkoušejte ho

Vyzkoušela jsem poprvé salát s uzeným kuřecím masem a tak mi zachutnal, že jsem snědla celou mísu na posezení – vyzkoušejte ho

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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