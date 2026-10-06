Vyzkoušela jsem nový recept na malinový dezert s kokosem a moje tchyně mi hned řekla, že lepší moučník v životě nejedla

Kokosové řezy s malinami představují dokonalou symfonii chutí i textur, která na první pohled okouzlí elegantním vrstvením a po prvním soustu vás přenese do světa té nejsladší harmonie. Tento luxusní dezert dokazuje, že spojení ovocné svěžesti a krémové jemnosti prostě nikdy neomrzí – vypadá jako z výlohy té nejlepší francouzské cukrárny, přitom si zachovává hřejivé kouzlo domova.
Kombinace kokosu, čokolády a výrazného červeného ovoce má své kořeny v klasické evropské cukrářské tradici. Tropický kokos se do naší kuchyně probojoval jako symbol luxusu a exotiky, přičemž v kombinaci s malinami vytváří neodolatelný kontrast, který si zamilovaly generace pekařů po celém světě. Výsledkem je slavnostní moučník, jenž se stane hvězdou jakékoliv rodinné oslavy i víkendového kávového dýchánku.
Velkou předností tohoto receptu je jeho úžasná variabilita. Pokud zrovna nemáte po ruce maliny, můžete je snadno nahradit lesní směsí, ostružinami nebo třeba šťavnatými jahodami. Milovníci hořčejších tónů mohou v čokoládové složce sáhnout po kvalitním kakau s vyšším podílem tuků, zatímco pro extra krémovou verzi lze část mléka nahradit smetanou ke šlehání či kokosovým krémem. Nebojte se experimentovat a přizpůsobit si tuto sladkou nádheru přesně svým chuťovým pohárkům!
Začněte s přípravou těsta. Vejce vyšlehejte se špetkou soli a klasickým i vanilkovým cukrem. Postupně přidejte mléko, olej a nakonec směs mouky, kakaa a kypřícího prášku do pečiva.
Vzniklé těsto vlijte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 20 minut.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle.
Upečený korpus horizontálně rozdělte na dva pláty a jejich okraje zarovnejte.
Poznámka: Okraje korpusu nevyhazujte. Rozdrťte je a odložte bokem – budete je používat k závěrečnému zdobení dezertu.
Následně připravte malinovou vrstvu. V rendlíku smíchejte maliny s vodou, cukrem a směs vařte asi 3 minuty od bodu varu. Pak ji odstavte z tepla.
Poznámka: Použít můžete čerstvé i mražené maliny.
Mezitím v samostatné misce smíchejte vodu s želatinou v prášku, kterou nechte bobtnat asi 10 minut. Želatinu následně vmíchejte do horké malinové směsi, kterou nechte zcela vychladnout.
Pokračujte s přípravou kokosového krému. Máslo šlehejte asi 3 minuty, a jakmile začne být nadýchané, vešlehejte do něj rozpuštěnou bílou čokoládu.
Tip: Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo v mikrovlnce asi za minutu.
Vzniklou hmotu zakryjte potravinovou fólií a vložte ji na 10 minut do lednice. Po té do ní vešlehejte kondenzované mléko a následně kravské mléko v několika dávkách.
Poznámka: Kravské mléko by mělo mít pokojovou teplotu.
Strouhaný kokos vložte do mixéru a rozmixujte ho do hladka. Poté ho vmíchejte do připravené směsi s kondenzovaným mlékem.
První plat korpusu Vložte do dortového ráfku a kokosovým krémem ho potřete. Na krém naneste malinovou vrstvu a dezert vložte aspoň na hodinu do lednice.
Nakonec připravte čokoládovou pěnu. V menší misce smíchejte želatinu s vodou a nechte jí 10 minut bobtnat. Mezitím v rendlíku smíchejte mléko a kakao.
Směs zahřívejte 2–3 minuty a poté do ní vmíchejte nabobtnalou želatinu, vanilkový cukr a nakonec kondenzované mléko.
Poznámka: Máte-li rádi sladší dezerty, můžete do pěny smíchat více cukru.
Skrze cedník čokoládovou tekutinu přelijte do mísy s řeckým jogurtem a vše šleháním spojte. Vzniklou pěnu pak naneste na vychlazený dezert a vložte ho aspoň na 4 hodiny do lednice, nejlépe ho nechte chladit přes noc.
Kokosové řezy s malinami vyndejte z dortového ráfku a ozdobte je rozdrcenými okraji korpusu.
Tip: Aby každá porce dezertu vypadala slavnostně, můžete ji ozdobit trochou šlehačky.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato