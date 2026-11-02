Vyzkoušela jsem nový recept na kuřecí špízy a jsem maximálně nadšená – příprava je snadná a chuť bezkonkurenční

Když se kuřecí maso v troubě pomalu propéká a strouhanka získává barvu, v kuchyni se scházejí první hladoví strávníci. Křupavé kuřecí špízy se sýrovou náplní nabízejí jiný způsob, jak připravit oblíbené maso se sýrem. Plátky kuřecích prsou se naplní sýrem, pevně stočí a rozdělí na menší rolky, které se navléknou na špejle. Každý kousek tak má vlastní vrstvu masa, sýrový střed a obal, který při pečení příjemně zpevní. Špízy se navíc dobře porcují a na talíři vypadají jinak než klasický řízek.
Při výběru sýra záleží především na tom, jakou chuť a konzistenci od náplně očekáváte. Eidam má jemnější chuť, zatímco gouda bývá výraznější a při zahřívání dobře měkne. Plátky by neměly být příliš silné, aby se rolky daly snadno zavinout a sýr se uvnitř rovnoměrně prohřál. Kuřecí prsa jsou poměrně libová, proto jim prospívá šetrné naklepání a přiměřené množství koření. Vedle soli a pepře se hodí také sladká paprika, která masu dodá barvu i lehce nasládlou chuť.
Pečení v troubě umožňuje připravit maso s křupavým obalem bez nutnosti smažit ho v hluboké vrstvě oleje. O výsledku rozhoduje také správná teplota a velikost jednotlivých kousků. Příliš vysoká teplota může způsobit, že strouhanka rychle ztmavne, zatímco maso uvnitř ještě nebude hotové. Kuřecí maso proto musí být vždy důkladně propečené, ale zároveň je vhodné hlídat, aby se zbytečně nevysušilo.
K hotovým špízům se hodí bramborová kaše, vařené nebo pečené brambory i zeleninový salát. Pokud chcete výraznější obal, můžete strouhanku lehce pokapat nebo postříkat olejem ještě před vložením plechu do trouby. Po upečení maso krátce nechte stát, než špízy přenesete na talíře. Sýr uvnitř bude velmi horký, a proto je lepší dát mu chvíli na zklidnění. Výsledkem je praktický oběd, který lze připravit z běžných surovin a snadno přizpůsobit oblíbené příloze.
Kuřecí prsa očistěte, osušte a nakrájejte na tenčí plátky. Přes potravinářskou fólii je opatrně naklepejte, aby se maso neprotrhlo. Z obou stran je osolte, okořeňte kořením na kuře, pepřem a mletým koriandrem.
Plátky masa rozložte na pracovní plochu tak, aby se mírně překrývaly. Pokryjte je plátky sýra a maso pevně stočte do rolády. Zabalte ji do potravinářské fólie a uložte nejméně na 3 hodiny do chladničky, aby zpevnila.
Vychlazenou roládu vybalte a nakrájejte na menší stejně velké kousky. Dřevěné špejle předem namočte na několik minut do vody, aby se v troubě tolik nevysušovaly. Jednotlivé kuřecí rolky napichujte na špejle s malými rozestupy.
Vejce rozšlehejte v hlubokém talíři a strouhanku nasypte do druhého. Špízy postupně obalte ve vejci a poté ve strouhance, aby byl každý kousek pokrytý ze všech stran. Připravené špízy rozložte na plech vyložený pečicím papírem a lehce je potřete nebo postříkejte olejem.
Troubu předehřejte na 190 °C. Špízy pečte přibližně 30–40 minut podle velikosti jednotlivých kousků a během pečení je podle potřeby otočte. Před podáváním zkontrolujte, že je kuřecí maso uvnitř zcela propečené.
Hotové špízy nechte několik minut odpočinout, aby se sýr uvnitř trochu zklidnil. Podávejte je s bramborovou kaší, pečenými bramborami nebo čerstvým zeleninovým salátem. Výborně se k nim hodí také jogurtový dip s česnekem a bylinkami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová