Vyzkoušela jsem Fanta dort bez pečení a byl to hit – hotový za 10 minut a na oslavě měl větší úspěch než klasický tvarohovýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyzkoušela jsem Fanta dort bez pečení a byl to hit – hotový za 10 minut a na oslavě měl větší úspěch než klasický tvarohový
Sladké hrušky, křupavé vlašské ořechy a med se postarají o chuť, která připomíná začátek podzimu. Hruškový...
Ratatouille na zimu uchová chuť letní zeleniny. Cuketa, lilek, papriky a rajčata vytvoří voňavý základ pro...
Když dozrávají švestky, přichází čas na švestkové kynuté koláčky s drobenkou. Měkké těsto, šťavnaté ovoce a...
Máte doma cuketu a ricottu? Připravte z nich jemné kuličky s česnekem, petrželkou a oreganem, které skvěle...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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